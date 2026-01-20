Tarkan ve Cem Yılmaz, birlikte sahneye çıktı
Tarkan, İstanbul konserlerinin üçüncüsünde sahnesinde Cem Yılmaz'ı ağırladı. Şarkıcı, ünlü komedyenle birlikte 'Kuzu Kuzu' adlı şarkıyı söyleyip dans etti
Ünlü şarkıcı Tarkan, İstanbul konser serisinin üçüncüsünde de hayranlarıyla buluşarak unutulmaz bir geceye imza attı. Ünlü isimlerden yoğun ilgi gören konserde Tarkan'ın sahnesinde Cem Yılmaz sürprizi yaşandı.
Sahneye çıkan ünlü komedyen, Tarkan'la birlikte 'Kuzu Kuzu'yu seslendirdi. İkilinin şarkı boyunca sergilediği dans performansıyla coştu.
Tarkan bandanası takarak sahneye çıkan Cem Yılmaz, "Benim de biletim buradanmış. Ölmeden önce yapmanız gereken iki şeyi bu gece yaptınız" dedi.