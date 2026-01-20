Habertürk
        Tarkan ve Cem Yılmaz, birlikte sahneye çıktı - Magazin haberleri

        Tarkan ve Cem Yılmaz, birlikte sahneye çıktı

        Tarkan, İstanbul konserlerinin üçüncüsünde sahnesinde Cem Yılmaz'ı ağırladı. Şarkıcı, ünlü komedyenle birlikte 'Kuzu Kuzu' adlı şarkıyı söyleyip dans etti

        Giriş: 20.01.2026 - 23:09 Güncelleme: 20.01.2026 - 23:09
        Birlikte sahneye çıktılar
        Ünlü şarkıcı Tarkan, İstanbul konser serisinin üçüncüsünde de hayranlarıyla buluşarak unutulmaz bir geceye imza attı. Ünlü isimlerden yoğun ilgi gören konserde Tarkan'ın sahnesinde Cem Yılmaz sürprizi yaşandı.

        Sahneye çıkan ünlü komedyen, Tarkan'la birlikte 'Kuzu Kuzu'yu seslendirdi. İkilinin şarkı boyunca sergilediği dans performansıyla coştu.

        Tarkan bandanası takarak sahneye çıkan Cem Yılmaz, "Benim de biletim buradanmış. Ölmeden önce yapmanız gereken iki şeyi bu gece yaptınız" dedi.

        #tarkan
        #cem yılmaz
