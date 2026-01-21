Altında rekor sürüyor
Altın fiyatlarında tüm zamanların rekoru kırıldı. Altının ons fiyatı 4861 doları görerek rekor kırdı. Gram altın ise 6750 TL'den alıcı buluyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland açıklamaları, Avrupa ile ABD arasında olası ticaret savaşı gerilimleri yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirdi. Altın fiyatları Çarşamba günü bir kez daha rekor seviyeye yükseldi.
Altının ons fiyatı 4861 doların üzerine çıkarak rekor seviyeye ulaştı.
Altının ons fiyatının rekor kırmasıyla gram altında da yükseliş sürdü. Gram altın 6752 TL'yi görürken, TSİ 07.34 itibarıyla 6750 TL'den alıcı buluyor.
* Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.