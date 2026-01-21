Habertürk
Habertürk
        NATO Genel Sekreteri Rutte: Grönland sorununu çözmek için perde arkasında çalışıyorum

        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Davos Zirvesi'nde ABD ve Avrupa arasındaki Grönland krizinin çözümüne dair perde arkasında çalışmalar yaptığını, kamuoyu önünde çalışmalarla ilgili açıklama yapmanın doğru olmayacağını söyledi. Rutte, asıl ilgilenilmesi gereken konunun Rusya-Ukrayna Savaşı olduğunu vurguladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2026 - 13:20 Güncelleme: 21.01.2026 - 13:20
        Rutte: Grönland sorununu çözmek için perde arkasında çalışıyorum
        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO üyesi Danimarka'nın bir eyaleti olan Grönland'ı ele geçirme talebi nedeniyle ABD ile Avrupalı müttefikleri arasında yaşanan gerginlik hakkında kamuoyuna açıklama yapmayacağını söyledi.

        Rutte, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda düzenlenen bir panelde, "Bu konuyla ilgili olarak perde arkasında çalıştığımdan emin olabilirsiniz, ancak bunu kamuoyuna açıklayamam" dedi.

        Trump'ın haklı olduğu yorumunda bulunan Rutte, "Başkan Trump ve diğer liderler haklı. Orada daha fazlasını yapmalıyız. Arktik'i Rusya ve Çin'in etkisinden korumalıyız. Bunun üzerinde çalışıyoruz ve Arktik bölgesini toplu olarak savunacağımızdan emin olmalıyız" ifadesini kullandı.

        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO müttefiklerinin Grönland gerginliği nedeniyle Ukrayna'yı savunma ihtiyacından dikkatlerinin dağılmaması gerektiğini vurgularken, "Ukrayna'ya odaklanmak birinci öncelik olmalı, bu Avrupa ve ABD'nin güvenliği için çok önemli. Bu konuyu gözden kaçırmamızdan ve bu arada Ukraynalıların kendilerini savunmak için yeterli önleme sistemine sahip olmamasından gerçekten endişe duyuyorum" diye konuştu.

        Direksiyon dersinde panik anları

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde direksiyon dersi sırasında sürücünün fren yerine gaza basması sonucu otomobil kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkan araç, bir iş yerinin önündeki boş alana düşerken, yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

