Avrupalı havayolu şirketi Musk'ın hedefinde

Ryanair CEO'su Michael O'Leary İrlanda radyo istasyonu Newstalk'a verdiği bir röportajda Elon Musk'ın internet hizmeti sağlayan uydu ağı Starlink'i filolarına katma ihtimalini reddetti ve bunun uçaklardaki hava direncini artırarak ve daha fazla yakıt tüketimine yol açarak yılda 250 milyon dolara kadar maliyete neden olacağını öne sürdü.

Musk, X platformundaki paylaşımında bu yorumun yanlış bilgilendirilmiş olduğunu söyledi ve bu da karşılıklı gerilimi bir anda artırdı. İki isim de birbirini "aptal" olarak nitelendirirken CEO O'Leary "Elon Musk'ın uçuşlar ve hava direnci hakkında bildiklerinin sıfır olduğunu düşünüyorum... Açıkçası, Elon Musk'ın X adını verdiği o pislik çukuruna koyduğu hiçbir şeye dikkat etmezdim. O bir aptal; çok zengin ama yine de bir aptal" diye ekledi.

Tesla ve SpaceX'in kurucusu dünyanın en zengin insanı ABD'li Elon Musk ise Avrupa'nın en bilinen düşük maliyetli havayolu şirketi Ryanair'i satın alabileceğini ima eden açıklamalar yapmaya başladı.