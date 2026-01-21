Avrupalı havayolu şirketi Musk'ın hedefinde
Avrupa'nın düşük maliyetli havayolu şirketi Ryanair Elon Musk'ın hedefinde. Havayolu şirketinin CEO'su Michael O'Leary ile atışan Musk, şirketi satın alacağını başına ise Ryan isimli birisini getireceğini söyledi
Ryanair CEO'su Michael O'Leary İrlanda radyo istasyonu Newstalk'a verdiği bir röportajda Elon Musk'ın internet hizmeti sağlayan uydu ağı Starlink'i filolarına katma ihtimalini reddetti ve bunun uçaklardaki hava direncini artırarak ve daha fazla yakıt tüketimine yol açarak yılda 250 milyon dolara kadar maliyete neden olacağını öne sürdü.
Musk, X platformundaki paylaşımında bu yorumun yanlış bilgilendirilmiş olduğunu söyledi ve bu da karşılıklı gerilimi bir anda artırdı. İki isim de birbirini "aptal" olarak nitelendirirken CEO O'Leary "Elon Musk'ın uçuşlar ve hava direnci hakkında bildiklerinin sıfır olduğunu düşünüyorum... Açıkçası, Elon Musk'ın X adını verdiği o pislik çukuruna koyduğu hiçbir şeye dikkat etmezdim. O bir aptal; çok zengin ama yine de bir aptal" diye ekledi.
Tesla ve SpaceX'in kurucusu dünyanın en zengin insanı ABD'li Elon Musk ise Avrupa'nın en bilinen düşük maliyetli havayolu şirketi Ryanair'i satın alabileceğini ima eden açıklamalar yapmaya başladı.
Musk, O'Leary'nin kovulması gerektiğini söylerken Ryanair'i satın almasının ardından 'şirketin başına adı gerçekten de Ryan olan birini getirmeyi' de vaat etti.
Musk konuyla ilgili sahibi olduğu X'te anket de açtı. Musk şirketin CEO'su O'Leary'nin görevden alınmasını talep ederken onu 'tam bir aptal' olarak nitelendirdi.
MUSK'IN SATIN ALMASI AVRUPA HAVACILIK KURALLARINA GÖRE 'İMKANSIZA YAKIN'
Havayolu şirketinin hisselerinde ise ciddi bir düşüş yaşanmadı. Yatırımcılar devralma fikrini ciddiye almazken Ryanair hisseleri yaklaşık yüzde 1 düşüşle kapandı.
Bu konuda sert dönüş olmamasının nedenlerinden biri ise Avrupa'daki havacılık kuralları. Avrupa Birliği'nin havacılık kuralları gereği, blok içinde faaliyet gösteren havayollarının en az yüzde 50'sinin AB vatandaşlarına ait olması ve onlar tarafından kontrol edilmesi şart koşuluyor.
Musk ise Güney Afrika'da doğmasının ardından bir süre Kanada'da yaşadı ve şu anda ABD'de yaşıyor. Yani AB kurallarına göre alması şu an için 'imkansıza yakın' görünüyor.