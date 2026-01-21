Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.805,81 %0,45
        DOLAR 43,2943 %0,03
        EURO 50,7687 %-0,01
        GRAM ALTIN 6.789,53 %2,59
        FAİZ 35,86 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 131,72 %0,45
        BITCOIN 89.923,00 %0,62
        GBP/TRY 58,1967 %0,01
        EUR/USD 1,1717 %-0,07
        BRENT 64,20 %-1,11
        ÇEYREK ALTIN 11.100,88 %2,59
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Avrupalı havayolu şirketi Musk'ın hedefinde - İş-Yaşam Haberleri

        Avrupalı havayolu şirketi Musk'ın hedefinde

        Avrupa'nın düşük maliyetli havayolu şirketi Ryanair Elon Musk'ın hedefinde. Havayolu şirketinin CEO'su Michael O'Leary ile atışan Musk, şirketi satın alacağını başına ise Ryan isimli birisini getireceğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2026 - 08:58 Güncelleme: 21.01.2026 - 08:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupalı havayolu şirketi Musk'ın hedefinde
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ryanair CEO'su Michael O'Leary İrlanda radyo istasyonu Newstalk'a verdiği bir röportajda Elon Musk'ın internet hizmeti sağlayan uydu ağı Starlink'i filolarına katma ihtimalini reddetti ve bunun uçaklardaki hava direncini artırarak ve daha fazla yakıt tüketimine yol açarak yılda 250 milyon dolara kadar maliyete neden olacağını öne sürdü.

        Musk, X platformundaki paylaşımında bu yorumun yanlış bilgilendirilmiş olduğunu söyledi ve bu da karşılıklı gerilimi bir anda artırdı. İki isim de birbirini "aptal" olarak nitelendirirken CEO O'Leary "Elon Musk'ın uçuşlar ve hava direnci hakkında bildiklerinin sıfır olduğunu düşünüyorum... Açıkçası, Elon Musk'ın X adını verdiği o pislik çukuruna koyduğu hiçbir şeye dikkat etmezdim. O bir aptal; çok zengin ama yine de bir aptal" diye ekledi.

        REKLAM

        Tesla ve SpaceX'in kurucusu dünyanın en zengin insanı ABD'li Elon Musk ise Avrupa'nın en bilinen düşük maliyetli havayolu şirketi Ryanair'i satın alabileceğini ima eden açıklamalar yapmaya başladı.

        Musk, O'Leary'nin kovulması gerektiğini söylerken Ryanair'i satın almasının ardından 'şirketin başına adı gerçekten de Ryan olan birini getirmeyi' de vaat etti.

        Musk konuyla ilgili sahibi olduğu X'te anket de açtı. Musk şirketin CEO'su O'Leary'nin görevden alınmasını talep ederken onu 'tam bir aptal' olarak nitelendirdi.

        MUSK'IN SATIN ALMASI AVRUPA HAVACILIK KURALLARINA GÖRE 'İMKANSIZA YAKIN'

        Havayolu şirketinin hisselerinde ise ciddi bir düşüş yaşanmadı. Yatırımcılar devralma fikrini ciddiye almazken Ryanair hisseleri yaklaşık yüzde 1 düşüşle kapandı.

        Bu konuda sert dönüş olmamasının nedenlerinden biri ise Avrupa'daki havacılık kuralları. Avrupa Birliği'nin havacılık kuralları gereği, blok içinde faaliyet gösteren havayollarının en az yüzde 50'sinin AB vatandaşlarına ait olması ve onlar tarafından kontrol edilmesi şart koşuluyor.

        Musk ise Güney Afrika'da doğmasının ardından bir süre Kanada'da yaşadı ve şu anda ABD'de yaşıyor. Yani AB kurallarına göre alması şu an için 'imkansıza yakın' görünüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Oturdukları dairede başlarından vurulmuş cesetleri bulundu

        Çorum'da Hasan (68) ve Satı Bulut (64) çifti, oturdukları apartman dairesinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.    

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Annesini, babasını ve ağabeyini öldürdü... Kritik delil ortaya çıktı!
        Annesini, babasını ve ağabeyini öldürdü... Kritik delil ortaya çıktı!
        Altında rekor sürüyor
        Altında rekor sürüyor
        Isınmak için sobaya yaklaştı... Elinde tiner vardı!
        Isınmak için sobaya yaklaştı... Elinde tiner vardı!
        Trump'ın uçağında elektik arızası
        Trump'ın uçağında elektik arızası
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 bölge için sağanak alarmı!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 bölge için sağanak alarmı!
        Haseke'de 4 günlük ateşkes ilan edildi
        Haseke'de 4 günlük ateşkes ilan edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Türk yapımı radar sistemi Şam’da devrede
        Türk yapımı radar sistemi Şam’da devrede
        Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor!
        Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor!
        Şakalaşma kavgaya dönüştü! Bıçakladığı arkadaşı öldü
        Şakalaşma kavgaya dönüştü! Bıçakladığı arkadaşı öldü
        Her ağlama şekli başka bir şey anlatıyor!
        Her ağlama şekli başka bir şey anlatıyor!
        Bodo'dan M.City'ye karşı tarihi galibiyet!
        Bodo'dan M.City'ye karşı tarihi galibiyet!
        Barrack'tan entegrasyon çağrısı
        Barrack'tan entegrasyon çağrısı
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması!
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"