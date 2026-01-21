Habertürk
        Altının değerini Türkler bilmiş

        Altının değerini Türkler bilmiş

        Altın son 2 yılda 95 kez rekor kırarak dünya finans piyasalarının da yönünü belirledi. Geçen yılın ilk 11 ayında merkez bankalarının altın alımları 297 tona ulaştı. Her ne kadar en çok altın alan ülke 92 ton ile Polonya gibi görünse de alımların neredeyse yarısını (110 ton) Türkiye, Kazakistan ve Azerbaycan'dan oluşan 3 Türk ülkesi yaptı. Türkiye rezervler içinde altının payı yüzde 50'yi geçen ender ülkelerden oldu. Türkiye'nin fiziki olmayan altın ETF'i alımları ise 154 milyon dolarda kaldı.

        Giriş: 21.01.2026 - 08:00 Güncelleme: 21.01.2026 - 08:00
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        Altın geçen yılın yatırım aracı oldu. Yıl genelinde dolar bazında yüzde 66 yükselen altın yeni yılda da yüzde 9'luk tırmanış ile yolculuğuna devam etti. Başta ticaret savaşlarının getirdiği belirsizlik ve jeopolitik riskler nedeniyle güvenli liman arayışı ve merkez bankalarının alımlarının desteklediği tırmanış duracak gibi de görünmüyor.

        Altın son 2 yılda tam 95 kez rakor kırarken yatırımcılar arasında altın için yapılan araştırma, altının yatırım aracı olarak kullanılmasında üç ana nedeni öne çıkarıyor: Enflasyona ve döviz dalgalanmalarına karşı bir güvence olması; uzun vadede değer kaybetmemesi ve güvenlik hissi yaratması. ABD Başkanı Donald Trump'ın başta Çin ile ticaret savaşları, gümrük vergileri olmak üzere dünya ticaretini sekteye uğratabilecek girişimlerinin olması altının en önemli desteği.

        3 ÜLKE 110 TON ALDI

        Durum böyleyken altına en fazla yatırım yapan ülke ve kişiler de kazançlarına kazanç kattı. Dünya Altın Konseyi verilerine göre geçen yıl merkez bankaları 297 ton altın aldı. Bu tutarın yaklaşık 93 tonunu tek başına Polonya Merkez Bankası aldı. Ancak Türkiye, Kazakistan ve Azerbaycan'ı kapsayan 3 Türk ülkesine baktığımızda bu 3 ülkenin alımlarının 110 ton ile dünyanın en yüksek alımını ifade ettiği görülüyor. Diğer yandan Türkiye rezervler içinde altının payı yüzde 50'yi geçen ender ülkelerden oldu. Türkiye'nin fiziki olmayan altın ETF'i alımları ise 154 milyon dolarda kaldı.

        YENİ DESTEK GRÖNLAND GERİLİMİ

        Merkez bankalarının alımları sürerken altına son dönemlerde rekorlar kırdıran neden yatırımcıların güvenli liman arayışı nedeniyle yatırım amacıyla yapılan alımlar. Geçtiğimiz hafta küresel piyasalar, istikrarlı ABD enflasyonu, güçlü tüketici talebi ve yeni gümrük vergisi tehditleriyle şekillendi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland 'planlarını' zorlaştırdığı gerekçesiyle AB ülkelerine gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulunmasının ardından, altın ve yen gibi güvenli liman varlıkları yükseliş gösterdi.

        2026'ya bakıldığında ise görünüm devam eden jeoekonomik belirsizlikten şekilleniyor. Altın fiyatı genel olarak makroekonomik konsensus beklentilerini yansıtıyor ve mevcut koşullar devam ederse belirli bir aralıkta kalabilir. Ancak, bu yıldan alınan ipuçlarına bakılırsa, 2026'nın sürprizlerle dolu olması muhtemel. Ekonomik büyüme yavaşlarsa ve faiz oranları daha da düşerse, altın orta düzeyde kazançlar görebilir. Küresel risklerin arttığı daha şiddetli bir gerilemede ise altın güçlü bir performans sergileyebilir. Tersine, Trump yönetiminin belirlediği politikaların başarılı bir şekilde sonuçlanması, ekonomik büyümeyi hızlandıracak ve jeopolitik riski azaltacak, bu da daha yüksek faiz oranlarına ve daha güçlü bir ABD dolarına yol açarak altını aşağı çekecek.

        KASIM AYINDA NE OLDU?

        • Polonya Merkez Bankası bu ay 12 ton altın satın alarak Ekim ayından bu yana sürdürdüğü alım serisini devam ettirdi. Bu alım, altın rezervlerini 543 tona, yani Kasım sonu fiyatlarıyla toplam rezervlerin yaklaşık %28'ine yükseltti.
        • Brezilya Merkez Bankası, Kasım ayında 11 tonluk altın alımıyla üst üste üçüncü ayda da altın satın almaya devam etti. Merkez bankası son üç ayda 43 ton altın satın alarak toplam altın rezervlerini 172 tona, yani toplam rezervlerinin %6'sına çıkardı.
        • Kasım ayında alım yapan diğer kurumlar arasında Özbekistan Merkez Bankası ( 10 ton), Kazakistan Ulusal Bankası (8 ton), Kırgızistan Ulusal Bankası (2 ton), Çek Ulusal Bankası (2 ton), Çin Halk Bankası (1 ton) ve Endonezya Bankası (1 ton) yer aldı.
        • Ay boyunca net satış yapan kurumlar Ürdün Merkez Bankası (2 trilyon) ve Katar Merkez Bankası (1 trilyon) oldu.
        • Yine Kasım ayında Tanzanya Merkez Bankası, döviz rezervlerini güçlendirme çabalarının bir parçası olarak, Yurtiçi Altın Alım Programı'nın ilk yılında 15 ton rafine edilmiş parasal altın biriktirdiğini açıkladı.
        HT 360 - 16 Ocak 2026 (İsrail İle İran Gizlice Anlaştı Mı?)

        İran'da gerilim düşüyor mu? İsrail - İran gizlice anlaştı mı? Netanyahu neden "İran'a saldırma dedi? ABD'nin İran saldırısı rafa mı kalktı? Trump'ı durduran ne oldu? HT 360'da Dilek Gül sordu; Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Sarı ve Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr....
