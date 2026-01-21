Haseke'de 4 günlük ateşkes ilan edildi

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG'nin Haseke'de anlaşmaya vardığı bildirildi. Anlaşma uyarınca 4 günlük ateşkes ilan edildi.

Suriye Cumhurbaşkanlığı, terör örgütü YPG/SDG’nin işgal ettiği bölgelerin tam entegrasyonu için ayrıntılı bir plan hazırlanıp istişarelerde bulunulması için örgüte 4 gün süre tanındığını bildirdi.

Suriye Cumhurbaşkanlığının resmi haber ajansı SANA’da yayınlanan açıklamasında, hükümet ile terör örgütü YPG/SDG arasında Haseke vilayetinin geleceğine ilişkin bir dizi konuda mutabakata varıldığı belirtildi.

Terör örgütü YPG/SDG'den yapılan açıklamada da "Ateşkese tam bağlıyız." ifadeleri kullanıldı.

MUTABAKAT SAĞLANAN MADDELER

Açıklamaya göre mutabakat sağlanan maddeler şu şekilde:

- SDG’ye, bölgelerin fiilen entegrasyonuna ilişkin ayrıntılı bir plan hazırlanması ve istişarelerin tamamlanması için 4 gün süre tanındı.

- Mutabakat sağlanması halinde, Suriye ordusu Haseke ve Kamışlı kent merkezlerine girmeyecek, birlikler şehirlerin çevresinde konuşlanacak. Haseke vilayetinin ve Kamışlı kentinin barışçıl entegrasyonuna ilişkin takvim ve ayrıntılar daha sonra ele alınacak.

- Suriye askeri güçleri, Kürt köylerine girmeyecek, bu köylerde yerel halktan oluşan yerel güvenlik güçleri dışında silahlı unsur bulunmayacak. - Sayın Mazlum Abdi, örgüt içinden Savunma Bakan Yardımcılığı ve Haseke Valiliği için birer aday, Halk Meclisi'nde temsil edilecek isimler ve devlet kurumlarında istihdam edilmek üzere personel listesi sunacak. - SDG'ye bağlı tüm askeri ve güvenlik unsurlarının Savunma ve İçişleri bakanlıkları bünyesine entegre edilmesi hususunda anlaşma sağlandı. SDG'ye bağlı sivil kurumlar da Suriye hükümetinin idari yapısına entegre edilecek. - Cumhurbaşkanlığı, Kürtlerin dilsel ve kültürel hakları ile vatandaşlık haklarına ilişkin 13 sayılı kararnamenin uygulanacağını, bunun da ulusal ortaklık temelinde, tüm bileşenlerinin haklarının güvence altına alındığı birleşik ve güçlü bir Suriye inşa edilmesine yönelik ortak bir bağlılığı yansıttığını bildirir. - Söz konusu mutabakat, dün akşam saat 20.00 itibarıyla yürürlüğe girdi.

SURİYE ORDUSU SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ ARAZİSİNİN BULUNDUĞU MEVKİYİ KURTARDI Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'ye karşı yürüttüğü operasyonlarda, ateşkesin yürürlüğe girmesinden hemen önce 19.00 sularında, Süleyman Şah Türbesi arazisinin bulunduğu Karakozak mevkini örgütten kurtardı. Suriye ordusu gündüz saatlerinde, Halep'e bağlı Ayn el-Arab ilçesinin güney kesimlerinde örgüt unsurlarıyla şiddetli çatışmaların ardından Sırrin beldesine girerek ilerleme kaydetmişti. Fırat Nehri'nin batısındaki ordu güçlerinin, nehrin karşı tarafında tepelik alanda yuvalanan teröristlerin açtığı yoğun ateş nedeniyle köprüyü geçememesinden ötürü Suriye ordusu , Sırrin cephesindeki ilerleyişini hızlandırdı. Sırrin'den kuzeydeki Ayn el-Arab ilçesi yönüne ilerleyen ordu, Karakozak köyünün bulunduğu mevkiyi çevirdi. Bölge, Şam yönetimi ile örgüt arasında 20.00'de yürürlüğe giren ateşkesten hemen önce 19.00 sularında Suriye ordusunun hakimiyetine girdi. Terör örgütünün köprü çevresi ve Süleymah Şah Türbesi arazisini yoğun şekilde mayınlamış olması nedeniyle arazinin içine henüz girilemedi. Bölge, mayın ve diğer patlayıcıların temizlenmesinden sonra güvenli hale gelecek.

BARRACK: SURİYE'DEKİ KÜRTLER İÇİN EN BÜYÜK FIRSAT ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'deki Kürtler için en büyük fırsatın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara önderliğindeki yeni hükümetin geçiş sürecinde yattığını belirtti. Barrack, ABD merkezli X sosyal medya platformunda Suriye'deki gelişmelere ilişkin paylaşımda bulundu. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi paylaşımında, "Şu anda Suriye'deki Kürtler için en büyük fırsat, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki yeni hükümetin yönetimindeki Esed sonrası geçiş sürecinde yatmaktadır. Bu an, Kürtlerin devletsizlikle, dil kısıtlamalarıyla ve sistematik ayrımcılıkla yüz yüze olduğu Beşşar Esed rejimi sırasında uzunca süre reddedilen vatandaşlık hakları, kültürel koruma ve siyasi katılım ile birleşik bir Suriye devletine tam entegrasyon için bir yol sunuyor." ifadesini kullandı. Barrack, terör örgütü YPG/SDG ile DEAŞ'a karşı Suriye'de bir ortaklık kurduklarını ve bu ortaklığın kurulduğu dönemde "Suriye'de ortaklık kurulacak işleyen bir merkezi devletin bulunmadığını" belirterek, "Bugün bu durum kökten değişti. Suriye artık, batıya dönük olduğunun ve ABD ile terörle mücadelede işbirliğinin sinyalini veren, IŞİD karşıtı Koalisyon'a katılmış, tanınan bir merkezi hükümete sahip." değerlendirmesinde bulundu.