        Bodo/Glimt - Manchester City: 3-1 (MAÇ SONUCU)

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin favoriler arasında gösterilen Manchester City, 7. maçında konuk olduğu Bodo/Glimt deplasmanında şok bir sonuçla sahadan ayrıldı. Norveç temsilcisi, dondurucu soğukta ağırladığı İngiliz devini 3-1 mağlup ederek tarihinin ilk Devler Ligi galibiyetini aldı. Bodo'ya zaferi getiren golleri Hogh (2) ve Hauge kaydetti.

        Giriş: 21.01.2026 - 00:31 Güncelleme: 21.01.2026 - 01:01
        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta mücadelesinde Manchester City deplasmanda Norveç'in Bodo/Glimt takımına 3-1 mağlup oldu.

        Bodo/Glimt, ligde gelecek hafta Galatasaray'ı ağırlayacak Manchester City karşısında 22 ve 24. dakikalarda Kasper Hogh, 58. dakikada Jens Hauge'ın golleriyle turnuva tarihindeki ilk galibiyetine uzandı.

        Manchester ekibinin tek golünü 60. dakikada Rayan Cherki atarken 62. dakikada kırmızı kart gören Rodri, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

        Manchester City, 2026 yılında oynadığı 7 maçtan sadece 2'sinde sahadan galibiyetle ayrıldı.

        Manchester United, Arsenal ve Tottenham ile karşılaşan Bodo/Glimt, Avrupa kupalarında İngiliz takımlarına karşı ilk galibiyetini Manchester City karşısında aldı.

        Bu sonucun ardından ligde Manchester City 13 puanda kalırken, Bodo/Glimt puanını 6 yaptı.

        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin diğer sonuçları şu şekilde:

        Villarreal-Ajax: 1-2

        Inter-Arsenal: 1-3

        Kopenhag-Napoli: 1-1

        Real Madrid-Monaco: 6-1

        Kairat-Club Brugge: 1-4

        Olympiakos-Bayer Leverkusen: 2-0

        Tottenham-Borussia Dortmund: 2-0

        Sporting Lizbon-PSG: 2-1

