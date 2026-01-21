Kanada Başbakanı, Davos Zirvesi'ne damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un güneş gözlüklü konuşmasının ardından Kanada Başbakanı Mark Carney'in konuşması, Davos Zirvesi'ni son yılların en kritik ve gergin zirvelerinden birine dönüştürdü.

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD liderliğindeki küresel yönetim sisteminin, büyük güçler arasındaki rekabet ve "zayıflayan" kurallara dayalı düzen ile tanımlanan "bir kırılma" yaşadığını söyledi.

Carney'in Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşma, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen zirveye katılımından bir gün önce gerçekleşti.

2025 yılında Kanada siyasetine girdiğinden beri dünyanın Trump öncesi normale dönmeyeceği konusunda defalarca uyarıda bulunan Carney, Trump'ın adını anmadan, Trump'ın küresel meseleler üzerindeki etkisini analiz ederek bu mesajını yineledi.

"Uyum güvenlik getirmeyecek"

Carney, "Bir geçiş döneminin değil, bir kırılmanın ortasındayız" dedi ve yeni bir gerçekliğin ortaya çıktığını vurguladı:

"Bunu olduğu gibi adlandırın: en güçlülerin ekonomik entegrasyonu bir baskı aracı olarak kullanarak çıkarlarını takip ettikleri, büyük güçler arasındaki rekabetin yoğunlaştığı bir sistem."

"Bunu olduğu gibi adlandırın: en güçlülerin ekonomik entegrasyonu bir baskı aracı olarak kullanarak çıkarlarını takip ettikleri, büyük güçler arasındaki rekabetin yoğunlaştığı bir sistem."

Büyük güçleri yatıştırma çabalarına karşı açık bir uyarıda bulunan Carney, Kanada gibi ülkelerin artık "uyumun güvenlik getireceğini" umut edemeyeceğini söyledi: "Getirmeyecek. Kanada gibi orta güçler için soru, bu yeni gerçeğe uyum sağlayıp sağlamayacağımız değil. Uyum sağlamalıyız. Soru, sadece daha yüksek duvarlar örerek mi uyum sağlayacağımız, yoksa daha iddialı bir şey yapıp yapamayacağımız. Orta güçler birlikte hareket etmelidir, çünkü masada yer almazsak, menüde yer alırız. Büyük güçler şimdilik tek başlarına hareket etmeyi göze alabilirler. Piyasa büyüklüğüne, askeri kapasiteye ve şartları dikte etme gücüne sahipler. Orta güçler ise sahip değil." Macron: Zorbalığı kabul etmeyeceğiz Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın zorbalara boyun eğmeyeceğini veya sindirilmeyeceğini söylediği konuşmasıyla Davos Zirvesi'ne Kanada Başbakanı'yla beraber damga vurdu. Avrupa'nın Grönland'ı ele geçirmesine izin vermezse yüksek gümrük vergileri uygulayacağı yönündeki ABD Başkanı Donald Trump'ın tehdidini sert bir şekilde eleştiren Macron, diğer Avrupalı liderler transatlantik anlaşmazlığın tırmanmasını önlemek için ölçülü bir üslup kullanmaya çalışırken, sert bir tavır sergiledi.

Macron, Fransa ve Avrupa'nın "güçlünün kanununu pasif bir şekilde kabul etmeyeceğini" söyledi ve aksi takdirde "vasal hale gelmelerine" yol açacağını belirtti. Macron, kuralsız bir dünyaya doğru bir geçiş olduğunu söylediği duruma rağmen, Avrupa'nın toprak egemenliği ve hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceğini belirtti. Bu, AB'nin kendi yüksek ticaret yaptırımlarıyla yanıt vermesini de içerebilir. Macron, Trump'ın Fransız şarap ve şampanyalarına karşı büyük gümrük vergileri uygulamakla tehdit etmesinin ve Macron'un özel mesajlarını yayınlamasının ardından bu konuşmayı yaptı. Bu, diplomatik gizlilik ilkesinin alışılmadık bir ihlali. Fransız liderin konuşmasındaki en kritik noktalardan biri ise Çin vurgusu oldu. Macron, Avrupa'nın "bazı kilit sektörlerine" daha fazla Çin doğrudan yabancı yatırımı (FDI) yapılması çağrısında bulundu. Macron, "Çin'e kapımız açık, ancak bizim ihtiyacımız olan şey, büyümeye katkıda bulunmak ve bazı teknolojileri aktarmak için Avrupa'nın bazı kilit sektörlerine daha fazla Çinli doğrudan yabancı yatırım yapılmasıdır. Sadece Avrupa'ya, bazen Avrupa'da üretilenlerle aynı standartlara sahip olmayan veya çok daha fazla sübvanse edilen bazı cihazlar veya ürünler ihraç etmek değil" dedi.