Annesini, babasını ve ağabeyini öldürdü... Kritik delil ortaya çıktı!

İzmir’in Torbalı ilçesinde, 24 Ekim 2025 akşamı yaşanan ve üç kişinin hayatını kaybettiği kan donduran olayda, soruşturma derinleştikçe çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı.

Öldürülen anne Hatice ve baba Şadi Avcı.

ÜÇÜ DE CANSIZ HALDE BULUNDU

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre ihbar üzerine bir apartman dairesine giden polis ekipleri, anne Hatice Avcı (54), baba Şadi Avcı (67) ve büyük oğulları Mehmet Avcı’yı (33) silahla vurulmuş halde buldu.

Öldürülen Mehmet Avcı ve cinayetleri işleyen kardeşi Mert Avcı (sağda).

ÖNCE CİNAYET VE İNTİHAR DÜŞÜNÜLDÜ

Anne ve babanın farklı odalarda, Mehmet Avcı’nın ise salonda başından vurularak öldüğü belirlendi. İlk aşamada Mehmet Avcı’nın anne ve babasını öldürdükten sonra intihar ettiği değerlendirilse de, olay yerine gelen cinayet büro dedektifleri daha ilk incelemede bu senaryodan şüphelendi.

ÖZEL EKİP KURULDU, ŞÜPHELER ARTTI

Mehmet Avcı’nın bulunduğu odanın yerleşimi, silahın konumu ve olay yerindeki bazı detaylar dedektiflerin dikkatini çekti. Bunun üzerine İzmir İl Emniyet Müdürü’nün talimatıyla Cinayet Büro, Suç Analiz Büro ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinden oluşan özel bir ekip kuruldu.

1200 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İZLENDİ

Ekipler tarafından 4 gün boyunca kesintisiz yürütülen çalışmalarda yaklaşık 1200 saatlik kamera kaydı, 20 HTS verisi ve 60 farklı kamera görüntüsü incelendi. Yapılan incelemelerde olay günü eve gelen kişinin ailenin en küçük oğlu M.A. olduğu tespit edildi.

KOLONYA, PAMUK VE ELDİVEN DETAYI Soruşturmayı derinleştiren bir diğer detay ise olayda kullanılan tabancada parmak izi bulunmaması oldu. Silah üzerindeki izlerin bilinçli şekilde silindiği belirlendi. Kamera kayıtlarında M.A.’nın olay günü Torbalı’ya geldiği, market ve iş yerlerinden pamuk, kolonya ve eldiven satın aldığı ortaya çıktı. Elde edilen bu bulgular üzerine M.A. yakın takibe alındı ve yürütülen çalışmalar sonucunda cinayetlerin faili olduğu belirlendi. "CİNAYETİ İŞLEMEDİM" DEDİ, BARUT ATIĞI ÇIKTI Gözaltına alınan M.A., emniyette ve savcılıkta verdiği ifadelerde cinayetleri işlemediğini iddia ederek suçlamaları reddetti. Ancak soruşturma kapsamında şüphelinin üzerindeki kıyafetlere el konularak kriminal incelemeye gönderildi. Yapılan incelemelerde M.A.’nın kıyafetlerinde barut atığı tespit edildi. Bu bulgu, şüphelinin silah kullandığını ortaya koyarken, dosyaya kritik ve yeni bir delil olarak girdi. MİRAS İÇİN PLANLI CİNAYET Dedektiflerin yaptığı değerlendirmeye göre M.A.’nın cinayetleri planlı şekilde işlediği belirlendi. Şüphelinin önce annesini, ardından babasını farklı bir odada öldürdüğü, son olarak eve gelen ağabeyi Mehmet Avcı’yı salonda vurarak hayatına son verdiği tespit edildi.