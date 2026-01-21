Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Annesini, babasını ve ağabeyini öldürdü... Kritik delil ortaya çıktı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Annesini, babasını ve ağabeyini öldürdü... Kritik delil ortaya çıktı!

        İzmir'de, 3 ay önce küçük oğulları tarafından öldürülen anne, baba ve ağabeyin cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. Elde edilen güvenlik kamera görüntüleri ve HTS kayıtlarına göre tespit edilen şüpheli M.A., cinayetleri işlemediğini iddia etmişti. Ulaşılan delillerle olayın planlı bir cinayet olduğu ortaya çıkarken, M.A.'nın kıyafetinde yapılan kriminal analizde barut izi bulundu. Barut izi yeni delil olarak dosyaya girerken, anne, baba ve ağabeyini miras amacıyla öldürdüğü değerlendiriliyor

        Giriş: 21.01.2026 - 07:39 Güncelleme: 21.01.2026 - 07:39
        Annesini, babasını ve ağabeyini öldürdü... Kritik delil ortaya çıktı!
        İzmir’in Torbalı ilçesinde, 24 Ekim 2025 akşamı yaşanan ve üç kişinin hayatını kaybettiği kan donduran olayda, soruşturma derinleştikçe çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı.

        Öldürülen anne Hatice ve baba Şadi Avcı.
        Öldürülen anne Hatice ve baba Şadi Avcı.

        ÜÇÜ DE CANSIZ HALDE BULUNDU

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre ihbar üzerine bir apartman dairesine giden polis ekipleri, anne Hatice Avcı (54), baba Şadi Avcı (67) ve büyük oğulları Mehmet Avcı’yı (33) silahla vurulmuş halde buldu.

        Öldürülen Mehmet Avcı ve cinayetleri işleyen kardeşi Mert Avcı (sağda).
        Öldürülen Mehmet Avcı ve cinayetleri işleyen kardeşi Mert Avcı (sağda).

        ÖNCE CİNAYET VE İNTİHAR DÜŞÜNÜLDÜ

        Anne ve babanın farklı odalarda, Mehmet Avcı’nın ise salonda başından vurularak öldüğü belirlendi. İlk aşamada Mehmet Avcı’nın anne ve babasını öldürdükten sonra intihar ettiği değerlendirilse de, olay yerine gelen cinayet büro dedektifleri daha ilk incelemede bu senaryodan şüphelendi.

        ÖZEL EKİP KURULDU, ŞÜPHELER ARTTI

        Mehmet Avcı’nın bulunduğu odanın yerleşimi, silahın konumu ve olay yerindeki bazı detaylar dedektiflerin dikkatini çekti. Bunun üzerine İzmir İl Emniyet Müdürü’nün talimatıyla Cinayet Büro, Suç Analiz Büro ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinden oluşan özel bir ekip kuruldu.

        1200 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İZLENDİ

        Ekipler tarafından 4 gün boyunca kesintisiz yürütülen çalışmalarda yaklaşık 1200 saatlik kamera kaydı, 20 HTS verisi ve 60 farklı kamera görüntüsü incelendi. Yapılan incelemelerde olay günü eve gelen kişinin ailenin en küçük oğlu M.A. olduğu tespit edildi.

        KOLONYA, PAMUK VE ELDİVEN DETAYI

        Soruşturmayı derinleştiren bir diğer detay ise olayda kullanılan tabancada parmak izi bulunmaması oldu. Silah üzerindeki izlerin bilinçli şekilde silindiği belirlendi. Kamera kayıtlarında M.A.’nın olay günü Torbalı’ya geldiği, market ve iş yerlerinden pamuk, kolonya ve eldiven satın aldığı ortaya çıktı.

        Elde edilen bu bulgular üzerine M.A. yakın takibe alındı ve yürütülen çalışmalar sonucunda cinayetlerin faili olduğu belirlendi.

        "CİNAYETİ İŞLEMEDİM" DEDİ, BARUT ATIĞI ÇIKTI

        Gözaltına alınan M.A., emniyette ve savcılıkta verdiği ifadelerde cinayetleri işlemediğini iddia ederek suçlamaları reddetti. Ancak soruşturma kapsamında şüphelinin üzerindeki kıyafetlere el konularak kriminal incelemeye gönderildi.

        Yapılan incelemelerde M.A.’nın kıyafetlerinde barut atığı tespit edildi. Bu bulgu, şüphelinin silah kullandığını ortaya koyarken, dosyaya kritik ve yeni bir delil olarak girdi.

        MİRAS İÇİN PLANLI CİNAYET

        Dedektiflerin yaptığı değerlendirmeye göre M.A.’nın cinayetleri planlı şekilde işlediği belirlendi. Şüphelinin önce annesini, ardından babasını farklı bir odada öldürdüğü, son olarak eve gelen ağabeyi Mehmet Avcı’yı salonda vurarak hayatına son verdiği tespit edildi.

        KATLİAM SONRASI MİZANSEN

        Cinayetlerin ardından silahı ağabeyinin yanına bırakan M.A.’nın, olayın anne-baba cinayeti sonrası intihar gibi görünmesini sağlamaya çalıştığı değerlendirildi. Maddi durumunun iyi olmadığı belirlenen şüphelinin, cinayetleri miras nedeniyle işlediği kanaatine varıldı.

        Annesi, babası ve ağabeyini öldürmüştü! Silahın ses desibelini araştırmış!
        Annesi, babası ve ağabeyini öldürmüştü! Silahın ses desibelini araştırmış! Haberi Görüntüle
        #İzmir
        #Son dakika haberler
