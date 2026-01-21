İstanbul'da, 14 Ocak Çarşamba günü saat: 20.20'de yaşanan ve yürekleri yakan olay, Güngören’de bir kafede meydana geldi. Yaşları 18’in altında olan iki grup arasında 'Yan baktın' tartışması başladı.

SOKAKTA BIÇAKLI KAVGA

İHA'daki habere göre kafe içinde başlayan sözlü tartışma kısa süreliğine yatıştı. Ancak tarafların kafeden çıkmasının ardından tartışma yeniden alevlendi ve sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANIP CAN VERDİ

15 yaşındaki E.Ç., tarafından göğsünden bıçaklanan ve ağır yaralanan Atlas Çağlayan (17), ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

HASTANE GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI

Atlas'ın hastanedeki son görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, birçok sağlık personelinin onun sedyesinden tutup, ameliyathaneye yetiştirme çabası yer aldı.

HAYATTA TUTMA ÇABASI KAMERADA

Sağlık görevlileriyle birlikte güvenlik güçlerinin de Atlas'ı hayatta tutabilmek için hastanenin koridorunda koşturması objektife yansıdı.

Atlas'ın annesi konuştu: 15 yaşında çocuk değil bunlar cani! Haberi Görüntüle

3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü! Haberi Görüntüle