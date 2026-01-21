Habertürk
Habertürk
        Herkes onun için koştu... Atlas Çağlayan'ın son anı kamerada | SON DAKİKA HABERİ

        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!

        İstanbul Güngören'de, bir kafede başlayan "Yan baktın" tartışmasının ardından 15 yaşındaki E.Ç. tarafından bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın tedaviye alındıktan sonra hastanedeki son görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde onlarca kişinin, onu hayata bağlamak için verdiği mücadele yer aldı

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 21.01.2026 - 11:02 Güncelleme: 21.01.2026 - 11:02
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        İstanbul'da, 14 Ocak Çarşamba günü saat: 20.20'de yaşanan ve yürekleri yakan olay, Güngören’de bir kafede meydana geldi. Yaşları 18’in altında olan iki grup arasında 'Yan baktın' tartışması başladı.

        SOKAKTA BIÇAKLI KAVGA

        İHA'daki habere göre kafe içinde başlayan sözlü tartışma kısa süreliğine yatıştı. Ancak tarafların kafeden çıkmasının ardından tartışma yeniden alevlendi ve sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü.

        GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANIP CAN VERDİ

        15 yaşındaki E.Ç., tarafından göğsünden bıçaklanan ve ağır yaralanan Atlas Çağlayan (17), ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

        HASTANE GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI

        Atlas'ın hastanedeki son görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, birçok sağlık personelinin onun sedyesinden tutup, ameliyathaneye yetiştirme çabası yer aldı.

        HAYATTA TUTMA ÇABASI KAMERADA

        Sağlık görevlileriyle birlikte güvenlik güçlerinin de Atlas'ı hayatta tutabilmek için hastanenin koridorunda koşturması objektife yansıdı.

        Atlas'ın annesi konuştu: 15 yaşında çocuk değil bunlar cani!
        Atlas'ın annesi konuştu: 15 yaşında çocuk değil bunlar cani! Haberi Görüntüle
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü! Haberi Görüntüle
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı! Haberi Görüntüle
