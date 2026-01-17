Habertürk
Habertürk
        Atlas Çağlayan'ın annesi konuştu: 15 yaşında çocuk değil bunlar cani

        Atlas'ın annesi konuştu... "Oğlum can çekişiyordu! 15 yaşında çocuk değil bunlar cani!"

        İstanbul'da, aralarında çocukların da olduğu iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada, 15 yaşındaki E.Ç., 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan Çağlayan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne Gülhan Çağlayan, "Atlas'ım için adalet istiyorum. Oğlum, her gün gitmiş olduğu kafenin önünde caniler tarafından bıçaklandı. Bizim sesimizin duyulmasını istiyorum. Benim çocuğuma bunları yapan kişiler 15 yaşında, ama 15 yaşındaki çocuk değiller, 15 yaşındaki caniler. Benim çocuğumun elinde neden bıçak yoktu. Ben oğlumu toprağın altına koydum. Benim yavrum toprak oldu, onlar da bir ömür o cezayı çeksinler" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 07:59 Güncelleme: 17.01.2026 - 07:59
        Atlas'ın annesi konuştu: 15 yaşında çocuk değil bunlar cani!
        İstanbul'da yürek yakan olay, 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında Güngören'de, Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta meydana geldi.

        "YAN BAKTIN" TARTIŞMASI BAŞLADI

        Daha önce birbirini tanımadığı öğrenilen iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra 'yan bakma' iddiası nedeniyle tartışma çıktı.

        'SUSTALI' İLE GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

        DHA'daki habere göre kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, E.Ç. (15) üzerinde bulunan ve sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı (17) göğüs bölgesinden yaraladı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Ağır yaralanan Atlas Çağlayan, olay yerine çağrılan ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çağlayan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        KATİL ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

        Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli E.Ç., bıçakla birlikte gözaltına alındı. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        "ÇOCUK DEĞİL 15 YAŞINDA CANİLER"

        Atlas'ın annesi Gülhan Çağlayan, “Atlas'ım için adalet istiyorum. Oğlum, her gün gitmiş olduğu kafenin önünde caniler tarafından bıçaklandı. Bizim sesimizin duyulmasını istiyorum. Benim çocuğuma bunları yapan kişiler 15 yaşında, ama 15 yaşındaki çocuk değiller, 15 yaşındaki caniler. Ben oğlumu toprağın altına koydum. Benim yavrum toprak oldu, onlar da bir ömür o cezayı çeksinler.

        "ANNE KARDEŞİMİ BIÇAKLADILAR YETİŞ"

        Önce Ahmet'i, sonra benim yavrum Atlas'ımı katlettiler. Bundan sonra başka çocuklar zarar görmesin. Başka çocukların anneleri yanmasın. Benim öğrenmem; oğlum evdeydi, beni bekliyordu iş çıkışında. Eve geldim. Eve geldikten sonra 'Anne, kardeşimin yanına gideceğim' dedi.

        Oğlum da diğer oğlumla aynı kafeye arkadaşlarıyla gitmiş. Oğlum Atlas beni beklemiş evde gelmemi, ben geldikten sonra gitti. 'Oğlum geç kalma. Merak ederim' dedim ama gitti. Gittikten yarım saat sürdü sürmedi, ondan sonrasında ikiz kardeşi aradı: 'Anne, kardeşimi bıçakladılar, ölüyor, yetiş' diye.

        "OĞLUM CAN ÇEKİŞİYORDU"

        Olay yerine gittiğimde zaten oğlum can çekişiyordu. Kalp masajı yapıyorlardı ama yüzü mosmor, bütün kanı bitmişti. Bütün kanı gitmişti. Sonra ambulans geldi ama ambulans da çok geç geldi. Ambulansta kalbini tekrar çalıştırdılar. Hastaneye gittik. Hastanede acil ameliyata aldılar. Bir buçuk saat sürdü.

        "YARIM SAAT BİLE YAŞAYAMADI"

        Yarım saat bile yaşayamadı yavrum. Yarım saat sürmemiştir yaşaması. 'Vefat etti,' dediler. 'Öldü' dediler, yavrumu bitirdi, bitti. O cani katil çocuğumu öldürdü. Kendi ne olacağı belli değil. Ömrü boyunca hapis yatmasını istiyorum. Atlas için adalet istiyorum. Herkesin sesimi duymasını istiyorum. Bunlar çocuk değil. Benim çocuğumun elinde neden bıçak yoktu" dedi.

