İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası: Conte, Jhon Duran'ı istiyor!
Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Takıma katılacak oyuncuların yanı sıra takımdan ayrılacak isimlerle ilgili de flaş gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basınından, Jhon Duran ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de forma giyen Kolombiyalı golcü Jhon Duran için İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.
İtalya'dan II Mattino'nun haberine göre; Napoli, bonservisi Al Nassr'da olan Fenerbahçe'nin kiralık golcüsü Jhon Duran'ı istiyor.
"HER YOLU DENEMEYE HAZIR"
Haberde; Kolombiyalı futbolcunun, Napoli'nin transfer listesindeki en önemli isimlerden biri olduğu vurgulandı.
Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna'nın Duran'ı takip ettiği vurgulanırken "Napoli, Jhon Durán'ı kadrosuna katabilmek için adeta her yolu denemeye hazır. Oyuncunun ismi, mavi-beyazlıların hayal listesinden hiçbir zaman silinmedi" ifadeleri kullanıldı.
Jhon Duran'ın, Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte'nin hücum hattı için ideal profil olarak görüldüğü kaydedildi.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maça çıkan Duran, 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.