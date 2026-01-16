Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası: Conte, Jhon Duran'ı istiyor! - Futbol Haberleri

        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası: Conte, Jhon Duran'ı istiyor!

        Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Takıma katılacak oyuncuların yanı sıra takımdan ayrılacak isimlerle ilgili de flaş gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basınından, Jhon Duran ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2026 - 19:15 Güncelleme: 16.01.2026 - 19:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe'de forma giyen Kolombiyalı golcü Jhon Duran için İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

        2

        İtalya'dan II Mattino'nun haberine göre; Napoli, bonservisi Al Nassr'da olan Fenerbahçe'nin kiralık golcüsü Jhon Duran'ı istiyor.

        3

        "HER YOLU DENEMEYE HAZIR"

        Haberde; Kolombiyalı futbolcunun, Napoli'nin transfer listesindeki en önemli isimlerden biri olduğu vurgulandı.

        4

        Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna'nın Duran'ı takip ettiği vurgulanırken "Napoli, Jhon Durán'ı kadrosuna katabilmek için adeta her yolu denemeye hazır. Oyuncunun ismi, mavi-beyazlıların hayal listesinden hiçbir zaman silinmedi" ifadeleri kullanıldı.

        5

        Jhon Duran'ın, Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte'nin hücum hattı için ideal profil olarak görüldüğü kaydedildi.

        6

        Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maça çıkan Duran, 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.

        7
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        Bahis oynayan teknik direktörlerin cezaları açıklandı!
        Bahis oynayan teknik direktörlerin cezaları açıklandı!
        16 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        16 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Kaçış yolunda korkunç cinayet!
        Kaçış yolunda korkunç cinayet!
        3 yaşındaki Yağız'ı fıstık öldürdü! İhmalle suçlanan doktorun cezasına aileden tepki!
        3 yaşındaki Yağız'ı fıstık öldürdü! İhmalle suçlanan doktorun cezasına aileden tepki!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Karlov suikastı planlayıcısı Cemal Karaata adını değiştirmiş
        Karlov suikastı planlayıcısı Cemal Karaata adını değiştirmiş
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
        Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
        Miras davası sonuçlandı
        Miras davası sonuçlandı
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Tık avcılarının kurbanı oldu