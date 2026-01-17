Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana haberleri: Mert ile Ada'yı öldürmüştü! Katliamdan önce eşe son mesaj | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Mert ile Ada'yı öldürmüştü! Katliamdan önce eşe son mesaj!

        Adana'da çocukları, 6 yaşındaki Mert ve 8 yaşındaki Ada'yı katlettikten sonra hayatına son veren 34 yaşındaki Sergen Altunbaş'ın, eşi G.A.'ya cinayetten dakikalar önce attığı mesaj ortaya çıktı. Altunbaş'ın eşine, "Tek yolum kaldı. Neden çocukları sana bırakmıyorum biliyor musun?" diye mesaj attığı öğrenildi. Çiftin, 2021 yılında boşandığı ancak aynı evde yaşamaya devam ettiği belirtildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17.01.2026 - 08:49 Güncelleme: 17.01.2026 - 10:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mert ile Ada'yı öldürmüştü! Katliamdan önce eşe son mesaj!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da kan donduran olay, önceki gün akşam saatlerinde merkez Sarıçam ilçesi Boynuyoğun Mahallesi'ndeki bir villada meydana geldi.

        ÖNCE ÇOCUKLARI SONRA KENDİNİ VURDU

        DHA ve İHA'daki habere göre, bir süre önce G.A., eşi Sergen Altunbaş (34) ile tartışmaları üzerine evi terk etti. Karısı eve gelmeyince Altunbaş, tabancayla çocukları Ada (8) ve Mert'i (6) vurduktan sonra aynı tabancayla kendini vurdu.

        ÜÇÜ DE OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, baba ve çocukların hayatını kaybettiğini tespit etti.

        LÜKS ARACI KUNDAKLANDI

        G.A. ile aile yakınları da acı haberi alınca olay yerine geldi. Olay yerine gelen yakınları, Sergen Altunbaş'ın otomobilini kundakladı. Bölgede yapılan incelemelerin ardından baba ve çocukların cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        CİNAYETTEN ÖNCE MESAJ ATMIŞ

        Altunbaş'ın çocuklarını katletmeden dakikalar önce eşi G.A.'ya "Tek yolum kaldı. Neden çocukları sana bırakmıyorum biliyor musun?" şeklinde mesaj attığı ortaya çıktı.

        2021 YILINDA BOŞANMIŞLAR

        Vize danışmanlığı yapan Sergen Altunbaş ile G.A. çiftinin 2021 yılında boşandığı ancak aynı evde yaşayarak ilişkilerini sürdürdüğü öğrenildi.

        KATLİAMDAN ÖNCE PAYLAŞIM

        Sergen Altunbaş’ın aylar önce de sosyal medya hesabından, “Bir kadın vezir de eder, rezil de” yazılı bir paylaşım yaptığı basına yansımıştı.

        Otopsileri tamamlanan cenazelerin defin için aileleri tarafından teslim alınmayı beklediği öğrenildi.

        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar? Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Polise sahte kimlik gösteren şüphelinin 128 suçtan arandığı ortaya çıktı

        İzmir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, hakkında kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan bir şahıs ile polise sahte polis kimliği ibraz eden ve 128 ayrı suçtan arandığı belirlenen bir başka şüpheli yakalandı.

        #adana
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Atlas'ın annesi konuştu: 15 yaşında çocuk değil bunlar cani!
        Atlas'ın annesi konuştu: 15 yaşında çocuk değil bunlar cani!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        ABD, Gazze Barış Kurulu üyelerini açıkladı
        ABD, Gazze Barış Kurulu üyelerini açıkladı
        13 kent için kar alarmı! Sıcaklık 4-6 derece düşüyor...
        13 kent için kar alarmı! Sıcaklık 4-6 derece düşüyor...
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Kardeşini öldürüp annesini yaraladı! Aynı silahla kendini öldürdü
        Kardeşini öldürüp annesini yaraladı! Aynı silahla kendini öldürdü
        Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Antalya'da kardeş kurşunu
        Antalya'da kardeş kurşunu
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Kanada Başbakanı 'yeni dünya düzenini' işaret etti
        Kanada Başbakanı 'yeni dünya düzenini' işaret etti
        Galatasaray'dan üç isim için sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan üç isim için sakatlık açıklaması!
        Süper Lig ekibi Eyüpspor'a kayyum atandı!
        Süper Lig ekibi Eyüpspor'a kayyum atandı!