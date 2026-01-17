Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek
Geçen hafta ezeli rakibi Fenerbahçe'ye Süper Kupa'yı kaptıran Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında bu akşam Gaziantep FK'yi konuk ediyor. İkinci yarının açılışında hata yapmak istemeyen lider Galatasaray'da Gaziantep FK maçı öncesi kritik eksikler bulunuyor
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında bu akşam Gaziantep FK'yi ağırlayacak. RAMS Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Süper Lig'deki 17 müsabakada 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 42 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde haftaya lider girdi.
Sezondaki 17 maçta 6'şar galibiyet ile mağlubiyet ve 5 beraberliği bulunan Gaziantep FK ise 23 puanla 9. sırada yer alıyor. Galatasaray, bu sezon ligin ilk haftasında karşılaştığı Gaziantep FK'yi deplasmanda 3-0 mağlup etti.
KRİTİK EKSİKLER
Sarı-kırmızılı takımda Gaziantep FK maçı öncesi kritik eksikler bulunuyor.
Galatasaray'da sarı kart cezası bulunan Uruguaylı orta saha Lucas Torreira, maçta forma giyemeyecek.
Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Victor Osimhen ve Ismail Jakobs da Gaziantep FK maçında görev alamayacak.
Ayrıca bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Metehan Baltacı, mücadelede oynayamayacak.
Sakatlığı sebebiyle uzun zamandır takımdan ayrı kalan Wilfried Singo'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.
RAMS PARK'TA OYNADIĞI SON 27 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ
Galatasaray, iç sahada oynadığı Süper Lig'deki son 27 maçında mağlubiyet yaşamadı.
Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı maçta alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 27 lig maçında 22 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.
OKAN BURUK, ANTEP'E PUAN KAYBETMEDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında Gaziantep FK'ye karşı puan kaybı yaşamadı.
Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın başında olduğu süreçte Gaziantep FK'ye karşı ligde 7 galibiyet (biri hükmen) elde etti.
Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu süreçte 17 kez rakip fileleri havalandırırken, 3 golü kalesinde gördü.
MUHTEMEL 11'LER
GALATASARAY: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, İlkay, Yunus, Barış, Sane, Icardi
GAZİANTEP FK: Zafer, Perez, Nazım, Arda, Yusuf, Ogün, Melih, Maxim, Sorescu, Lungoyi, Bayo