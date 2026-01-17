Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek

        Geçen hafta ezeli rakibi Fenerbahçe'ye Süper Kupa'yı kaptıran Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında bu akşam Gaziantep FK'yi konuk ediyor. İkinci yarının açılışında hata yapmak istemeyen lider Galatasaray'da Gaziantep FK maçı öncesi kritik eksikler bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2026 - 10:44 Güncelleme: 17.01.2026 - 10:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında bu akşam Gaziantep FK'yi ağırlayacak. RAMS Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

        Süper Lig'deki 17 müsabakada 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 42 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde haftaya lider girdi.

        Sezondaki 17 maçta 6'şar galibiyet ile mağlubiyet ve 5 beraberliği bulunan Gaziantep FK ise 23 puanla 9. sırada yer alıyor. Galatasaray, bu sezon ligin ilk haftasında karşılaştığı Gaziantep FK'yi deplasmanda 3-0 mağlup etti.

        2

        KRİTİK EKSİKLER

        Sarı-kırmızılı takımda Gaziantep FK maçı öncesi kritik eksikler bulunuyor.

        Galatasaray'da sarı kart cezası bulunan Uruguaylı orta saha Lucas Torreira, maçta forma giyemeyecek.

        Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Victor Osimhen ve Ismail Jakobs da Gaziantep FK maçında görev alamayacak.

        Ayrıca bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Metehan Baltacı, mücadelede oynayamayacak.

        Sakatlığı sebebiyle uzun zamandır takımdan ayrı kalan Wilfried Singo'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

        3

        RAMS PARK'TA OYNADIĞI SON 27 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ

        Galatasaray, iç sahada oynadığı Süper Lig'deki son 27 maçında mağlubiyet yaşamadı.

        Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı maçta alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 27 lig maçında 22 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

        4

        OKAN BURUK, ANTEP'E PUAN KAYBETMEDİ

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında Gaziantep FK'ye karşı puan kaybı yaşamadı.

        Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın başında olduğu süreçte Gaziantep FK'ye karşı ligde 7 galibiyet (biri hükmen) elde etti.

        Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu süreçte 17 kez rakip fileleri havalandırırken, 3 golü kalesinde gördü.

        5

        MUHTEMEL 11'LER

        GALATASARAY: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, İlkay, Yunus, Barış, Sane, Icardi

        6

        GAZİANTEP FK: Zafer, Perez, Nazım, Arda, Yusuf, Ogün, Melih, Maxim, Sorescu, Lungoyi, Bayo

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mert ile Ada'yı öldürmüştü! Katliamdan önce eşe son mesaj!
        Mert ile Ada'yı öldürmüştü! Katliamdan önce eşe son mesaj!
        Atlas'ın annesi konuştu: 15 yaşında çocuk değil bunlar cani!
        Atlas'ın annesi konuştu: 15 yaşında çocuk değil bunlar cani!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Borçlanma primine vergi indirimi
        Borçlanma primine vergi indirimi
        Şizofreni hastası genç, babasını katletti!
        Şizofreni hastası genç, babasını katletti!
        ABD, Gazze Barış Kurulu üyelerini açıkladı
        ABD, Gazze Barış Kurulu üyelerini açıkladı
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        13 kent için kar alarmı! Sıcaklık 4-6 derece düşüyor...
        13 kent için kar alarmı! Sıcaklık 4-6 derece düşüyor...
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Kardeşini öldürüp annesini yaraladı! Aynı silahla kendini öldürdü
        Kardeşini öldürüp annesini yaraladı! Aynı silahla kendini öldürdü
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Galatasaray'dan üç isim için sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan üç isim için sakatlık açıklaması!
        Antalya'da kardeş kurşunu
        Antalya'da kardeş kurşunu
        Kanada Başbakanı 'yeni dünya düzenini' işaret etti
        Kanada Başbakanı 'yeni dünya düzenini' işaret etti
        Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!