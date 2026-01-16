Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi: Benfica görüşmeleri hızlandırdı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi: Benfica görüşmeleri hızlandırdı!

        Portekiz ekibi Benfica, Beşiktaş'ta forma giyen Rafa Silva'yı transfer etmek için görüşmelerini hızlandırdı. Benfica'nın bonservis bedeli konusunda anlaşma zemini aradığı öğrenildi.

        Giriş: 16.01.2026 - 20:22 Güncelleme: 16.01.2026 - 20:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi yaşandı.

        2

        Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Benfica, Portekizli yıldızı kadrosuna katmak için görüşmelerini hızlandırdı.

        3

        Benfica ile Beşiktaş bonservis konusunu çözmek için ortak nokta arıyor.

        4

        Rafa Silva için Beşiktaş'a teklif edilen rakamın 5 milyon Euro'nun üzerinde olduğu öğrenildi.

        5

        SERDAL ADALI AÇIKLAMIŞTI

        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, sponsorluk toplantısında basın mensuplarına transferle ilgili son gelişmeleri aktarmıştı. Adalı, Rafa Silva ile ilgili, "Benfica, Rafa Silva için girişimde bulundu. Kendilerine isteğimizi ilettik. Çizgimize gelirlerse Rafa orada oynar yoksa Rafa burada kalır. Rafa’nın maliyeti bizim için önemli değil. Beşiktaş’ın oyuncusu olarak hayatına devam eder." ifadelerini kullanmıştı.

        6
        7
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        Galatasaray'dan üç isim için sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan üç isim için sakatlık açıklaması!
        Karne almaya giderken can verdi
        Karne almaya giderken can verdi
        16 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        16 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Bahis oynayan teknik direktörlerin cezaları açıklandı!
        Bahis oynayan teknik direktörlerin cezaları açıklandı!
        Kaçış yolunda korkunç cinayet!
        Kaçış yolunda korkunç cinayet!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Karlov suikastı planlayıcısı Cemal Karaata adını değiştirmiş
        Karlov suikastı planlayıcısı Cemal Karaata adını değiştirmiş
        Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
        Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
        Miras davası sonuçlandı
        Miras davası sonuçlandı
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Tık avcılarının kurbanı oldu