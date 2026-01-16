Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi: Benfica görüşmeleri hızlandırdı!

SERDAL ADALI AÇIKLAMIŞTI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, sponsorluk toplantısında basın mensuplarına transferle ilgili son gelişmeleri aktarmıştı. Adalı, Rafa Silva ile ilgili, "Benfica, Rafa Silva için girişimde bulundu. Kendilerine isteğimizi ilettik. Çizgimize gelirlerse Rafa orada oynar yoksa Rafa burada kalır. Rafa’nın maliyeti bizim için önemli değil. Beşiktaş’ın oyuncusu olarak hayatına devam eder." ifadelerini kullanmıştı.