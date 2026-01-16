Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi: Benfica görüşmeleri hızlandırdı!
Portekiz ekibi Benfica, Beşiktaş'ta forma giyen Rafa Silva'yı transfer etmek için görüşmelerini hızlandırdı. Benfica'nın bonservis bedeli konusunda anlaşma zemini aradığı öğrenildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi yaşandı.
Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Benfica, Portekizli yıldızı kadrosuna katmak için görüşmelerini hızlandırdı.
Benfica ile Beşiktaş bonservis konusunu çözmek için ortak nokta arıyor.
Rafa Silva için Beşiktaş'a teklif edilen rakamın 5 milyon Euro'nun üzerinde olduğu öğrenildi.
SERDAL ADALI AÇIKLAMIŞTI
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, sponsorluk toplantısında basın mensuplarına transferle ilgili son gelişmeleri aktarmıştı. Adalı, Rafa Silva ile ilgili, "Benfica, Rafa Silva için girişimde bulundu. Kendilerine isteğimizi ilettik. Çizgimize gelirlerse Rafa orada oynar yoksa Rafa burada kalır. Rafa’nın maliyeti bizim için önemli değil. Beşiktaş’ın oyuncusu olarak hayatına devam eder." ifadelerini kullanmıştı.