        Haberler Dünya Suriye ordusundan Deyr Hafir açıklaması | Dış Haberler

        Suriye ordusu YPG/SDG hedeflerini vuruyor

        Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'nin Deyr Hafir'de saldırılar için üs olarak kullandığı noktaları paylaşmıştı. Ordunun terör örgütü YPG/SDG hedeflerini vurmaya başladığı aktarıldı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 21:52 Güncelleme: 16.01.2026 - 23:10
        Suriye ordusu YPG/SDG hedeflerini vuruyor
        Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin batısında yer alan Deyr Hafir'de terör örgütü YPG/SDG’ye karşı operasyona başladı.

        Deyr Hafir hattındaki AA ekibinin bildirdiğine göre Suriye ordusu, Deyr Hafir-Meskene hattında YPG/SDG'ye ait bazı hedefleri vurdu.

        Hedefler, topçu, çoklu roketatar ve uçaksavarlarla ateş altına alındı.

        Bölgedeki AA muhabiri, TSİ 22.00'de başlayan atışların devam ettiğini, orduya ait zırhlı araçların Deyr Hafir girişine yöneldiğini, terör örgütünün de karşılık verdiğini bildirdi.

        Suriye ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Deyr Hafir'de terör örgütü YPG/SDG'ye karşı operasyonların başladığı duyuruldu.

        Operasyonlar kapsamında Deyr Hafir'de terör örgütü PKK, YPG/SDG ve onlarla ittifak halindeki devrik Beşşar Esed rejimi unsurlarına ait mevzilerin hedef alındığı belirtildi.

        Hedef alınan terör noktalarının Halep ve çevresindeki sivil yerleşim bölgelerine başta kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) olmak üzere saldırı düzenlemek için kullanıldığı kaydedildi.

        Suriye ordusu, 13 Ocak'ta başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında terör örgütünün işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan etmişti.

        Deyr Hafir'deki sivillerin geçici ve güvenli tahliyesi için Suriye ordusu dün ve bugün M15 kara yolunda insani koridor açmıştı.

        Ordudan bu akşam yapılan açıklamada, Deyr Hafir'de hedef alınacak terör yuvalarının haritaları yayınlanmış ve sivillerden bu noktalardan uzak durmaları istenmişti.

        45 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta; Altınkale

        Sivas'ta Pamukkale'ye kardeş olarak yapılan ve sarı renkli travertenleriyle dikkat çeken 'Altınkale'de, sıcak ve soğuk bir arada yaşanıyor. 45 derece sıcaklıktaki termal su, kentteki soğuk havanın etkisiyle borularla travertenlere ulaştırıldığı nokta anında buza dönüşüyor.

