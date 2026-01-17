Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Birlik Vakfı 40. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Birlik Vakfımızın kimlerin özverisiyle, hangi badireleri atlatarak bugünlere geldiğini tekrar hatırladık. Yarım asrı aşkın süredir yol arkadaşı olmakla iftihar ettiğim İsmail Kahraman ağabeyimize şükranlarımı sunuyorum. Emekleri için, bilgisi, feraseti için bizlerle yol yürüdüğü, yoldaşlık ettiği için Allah kendisinden razı olsun.

Geride bıraktığımız 40 yılda Birlik Vakfı bünyesinde görev almış, gençlere ve millete hizmet etmiş kendisini Türkiye'nin selametine vakfetmiş kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu süre zarfında vakfımızın farklı birimlerinde vazife üstlenmiş ama aramızda olmayan tüm büyüklerimize ve kardeşlerimize rahmet diliyor, kendilerine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

BİRLİK VAKFI: HİZMETLERİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Şahsımın da kurucuları arasında yer aldığı Birlik Vakfı 40 yıldır mühim bir misyonu yerine getiriyor. 50 ilimizde 55 şubesiyle barınmadan burs hizmetlerine geniş bir yelpazede gençlerimizin elinden tutuyor, yarınlara hazırlıyor, rehberlik ediyor. Farklı ihtisas alanlarında 20'yi aşkın komisyonuyla ilim, kültür ve irfan hazinemizi maziden atiye ulaştırıyor.

Vakfımızın niyeti hayır olduğu için emeği de gayreti de hayırlı neticelerle taçlanıyor. Bu ocaktan yetişen kardeşlerimiz siyasetten iş hayatına Türkiye'ye alınlarının akıyla hizmet ediyor. 29 Mayıs 1985'ten beri tekerleğin tümsekte kalmasını bekleyenlere rağmen bu hizmetleri yaptık, yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Bu çatı altında ter döken, geceyi gündüze katan, ailesinden fedakarlık yapan her bir kardeşime şükranlarımı ifade ediyorum. MTTB: DARBECİLER O RUHU, ŞUURU SÖNDÜREMEDİ 1916 yılında kurulan Milli Türk Talebe Birliği (MTTB), Türkiye'nin en köklü öğrenci teşkilatı olarak binlerce talebeyi gölgesinde serinleten bir çınardır. Birçok gencin milli şuur kazanmasına, bu toprakları anlamasına vesile oldu. Gençlik yıllarımda aktif görev üstlendiğim MTTB'de kendilerine ağabey diye hitap ettiğim nice ilim, kültür ve aksiyon adamımız vardı. MTTB, bizim için bir okuldu. Bir irfan ocağıydı. 1980 darbesinin üzerinden silindir gibi geçtiği sivil teşekküllerden birisi de MTTB'ydi. Darbeciler de keyfi sebeplerden MTTB'nin kapısına kilit vurdular. Bu ocağı bitirmek istediler. Her MTTB'nin yüreğindeki o ruhu, o dava şuurunu söndüremediler.

MTTB'de zorla bıraktırılan sancağı Birlik Vakfımız devralmıştır. MTTB'nin özünü oluşturan tüm değerler Birlik Vakfı'nda tecelli etmiştir. 1985'te kutlu fethin yıldönümünde kurulan Birlik Vakfı daima milletin ve milli iradenin safında yer almıştır. 28 Şubat'ın yasakçı zihniyetinden vesayet odaklarına, Gezi olaylarından 15 Temmuz'a kadar tüm imtihan günlerinde Birlik Vakfını milletin yanında gördük. LGBT'DEN UYUŞTURUCU VE KUMARA KADAR... Bilgi ve enformasyon geçmişte hiç olmadığı kadar hızla yayılıyor. Teknoloji ve dijitalleşme yeni imkanlar, yeni avantajlar sunuyor. Bu nimetlerden hepimiz azami ölçüde istifade ediyoruz. Beraberinde getirdiği yeni tehditleri yakından hissediyoruz. Küresel ölçekte kültür emperyalizminin dayatmaları nedeniyle bir tevessüh riskiyle karşı karşıyayız. LGBT'den uyuşturucuya, 7'den 70'e tüm insanlığı tehdit eden meydan okumalarla yüz yüzeyiz. Tehdit yalnızca şekil ve boyut değiştirmiştir lakin hedef her zaman olduğu gibi aynıdır; insandır, ailedir, milli ve manevi değerlerimizin tahrip edilmedir. Devlet ve hükümet olarak her seviyede tedbirlerimizi alıyoruz. "TOPYEKUN DAYANIŞMA RUHUYLA ENGELLEYEBİLİRİZ" Sanal bahis ve kumar belasının kökünü kurutmak için kapsamlı eylem planını uygulamaya koyduk. Aynı şekilde aileyi güçlendirmek amacıyla farklı projeleri hayata geçirdik. Bağımlılık, aile kurumuna yönelik saldırılar, kumar, sanal bahis gibi tehditlerle sadece devlet eliyle mücadele edilemez. Bağımlılık denilen modern belanın başını erkenden ezmezsek daha büyük krizlerle karşılaşabiliriz.

Gençlerimizi, geleceğimizi hedef alan saldırı dalgasını bir olursak, birlikte savaşırsak püskürtebiliriz. Sadece kendi evinin önünü temizlemek yetmez, komşularımıza da yardımcı olmak mecburiyetindeyiz. Gönüllü kuruluşlarımızın, medyamızın, üniversitelerin bize omuz vermesine ihtiyacımız var. Siyasi partilerin abuk sabuk gündemleri terk edip desteğine ihtiyacımız var. Sporcuların, sanatçıların, kanaat önderlerinin bu mücadeleyi sahiplenmesine ihtiyacımız var. Dijital tekno kültürün gençlerin üzerindeki olumsuz etkileri sadece topyekun dayanışma ruhuyla engelleyebiliriz. Biz Teknofest gençliği dedikçe, imanlı ahlaklı gençler dedikçe birileri bundan hep rahatsız oldu. Batıdan kopyaladıkları gardırop modelini çağdaşlık diye pazarladılar. Kimse kusura bakmasın, bugün yaşadığımız pek çok sorunun temelinde kendi öz değerlerinden tiksinen bu çarpık zihniyet bulunmaktadır. Toplumu bir arada tutan çimento zayıfladı. 23 yıldır bu yanlışları düzeltmeye çalışıyoruz. Derneklerimizden, vakıflarımızdan daha fazla inisiyatif almalarını, bizlere daha fazla yardımcı olmalarını istirham ediyorum. "ONLARDAN GERİYE HACİMLİ HAKARET SÖZLÜĞÜ KALACAKTIR" Biz milli meselelerde güç birliği yapalım dedikçe, muhalefette aynı hüsnü niyeti göremiyoruz. Türkiye'deki muhalefetin memleketin sorunlarına çözüm üretmek gibi alışkanlığı yok. Ana muhalefet partisinin böyle bir gündemi, niyeti mevcut değil.