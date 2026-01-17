Habertürk
Habertürk
        FENOMENİN ACI SONU! Motosikletli sanal medya ünlüsü kazada öldü! Kaskını kız arkadaşı takmış

        Motosikletli sanal medya ünlüsü kazada öldü! Kaskını kız arkadaşı takmış

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde sosyal medya fenomeni Kadir Akbulut, ara sokaktan çıkan araca çarptı. Kazada, Kadir Akbulut, kız arkadaşı Melike Deniz ve otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kadir Akbulut kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Akbulut'un kaskını kız arkadaşına verdiği ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 12:31 Güncelleme: 17.01.2026 - 12:31
        Motosikletli sanal medya ünlüsü kazada öldü!
        Antalya'nın Manavgat ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Kadir Akbulut (33) hayatını kaybetti. Motosikletiyle çektiği videolarla sanal medyada çok sayıda takipçiye ulaşan Akbulut'un kaskını takan kız arkadaşı Melike Deniz ile otomobildeki 2 kişi ise kazada yaralandı.

        Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Demokrasi Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre; Kadir Akbulut'un motosikleti, ara sokaktan yola çıkan Mehmet Tayyar Işık'ın kullandığı otomobille çarpıştı.

        HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Motosikletin sürücüsü Kadir Akbulut ile beraberindeki Melike Deniz, otomobil sürücüsü Mehmet Tayyar Işık ve otomobildeki İsmehan Işık yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye götürüldü. Motosikletin sürücüsü Kadir Akbulut, kurtarılamadı.

        KASKINI KIZ ARKADAŞINA VERMİŞ

        Manavgat Adliyesi'nde mübaşir olarak çalışan ve motosikletle çektiği videolarla sanal medyada çok sayıda takipçiye ulaşan Akbulut'un, motosikletini kullanırken kaskını kız arkadaşı Melike Deniz'in taktığı belirlendi.

