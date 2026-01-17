haftanın kitapları

ÖTEYER KİTABI

(China Miéville-Keanu Reeves)



Binlerce yıl. Sayısız savaş. Sayısız isim. Tanrılarla yapılmış eski bir anlaşmanın bedelini hâlâ ödeyen bir savaşçı. Kimi ona Unite der, kimi Yıldırımın Çocuğu, kimi de Ölüm. Bugünlerdeyse ona kısaca “B” deniyor. Medeniyetler yıkılırken ayakta kalan, çağlar boyunca silah olarak kullanılan bir efsane o. Oysa artık dünya değişti. Savaşlar daha sessiz, silahlar daha akıllı, vaatler daha kirli. Gizli bir askeri birlik, B’ye imkânsızı teklif ediyor: Ölümü. Karşılığında son bir görev. Belki de akacak son kan. Ama ölüler geri döndüğünde, bu anlaşmanın bedelinin ölümden bile ağır olduğu anlaşılıyor. B, kendisinden bile eski, kendisinden bile acımasız bir gücün planının parçası olduğunu fark ediyor. İthaki Yayınları'ndan çıkan Öteyer Kítabı, kadim lanetlerle modern şiddetin çarpıştığı, nefes kesen bir intikam destanı. China Miéville’in karanlık hayal gücüyle Keanu Reeves’in soğukkanlı, sert anlatımı birleşiyor; ortaya, durdurulamayan bir adamın son kez durmak isteyişinin hikâyesi çıkıyor.