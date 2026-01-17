Haftanın Kitapları
Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da pek çok kitap okurla buluştu. İşte yeni çıkan kitaplar arasından sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...
BAĞIŞLAMA MESAFESİ
(Neslihan Önderoğlu)
Bağışlama Mesafesi, ödüllü yazar Neslihan Önderoğlu’nun sahici, çarpıcı ve içgörüyle bezeli diliyle kurduğu yeni öykülerin bir toplamı. Önderoğlu, tempolu anlatımı, capcanlı karakterleri, çok katmanlı kurgu yapısı ve duru bakışıyla okurunu kimi zaman bir kaptan üniformasında kimi zaman kayıp bir anahtarda veya donmuş gölde saklı sırlara götürüyor. Everest Yayınları'ndan çıkan kitap biraz buruk, biraz da muğlak duyguları damıtan on bir öykü, on bir yolculuk. Neslihan Önderoğlu; sahici karakterleri, çok katmanlı kurgusu ve hayatın içinden süzülen detaylarıyla okurunu ustalıkla yakalıyor. İlişkilerin, ayrılıkların ve kabullenişlerin o ince çizgisinde yürümek isteyenler için...
ÖTEYER KİTABI
(China Miéville-Keanu Reeves)
Binlerce yıl. Sayısız savaş. Sayısız isim. Tanrılarla yapılmış eski bir anlaşmanın bedelini hâlâ ödeyen bir savaşçı. Kimi ona Unite der, kimi Yıldırımın Çocuğu, kimi de Ölüm. Bugünlerdeyse ona kısaca “B” deniyor. Medeniyetler yıkılırken ayakta kalan, çağlar boyunca silah olarak kullanılan bir efsane o. Oysa artık dünya değişti. Savaşlar daha sessiz, silahlar daha akıllı, vaatler daha kirli. Gizli bir askeri birlik, B’ye imkânsızı teklif ediyor: Ölümü. Karşılığında son bir görev. Belki de akacak son kan. Ama ölüler geri döndüğünde, bu anlaşmanın bedelinin ölümden bile ağır olduğu anlaşılıyor. B, kendisinden bile eski, kendisinden bile acımasız bir gücün planının parçası olduğunu fark ediyor. İthaki Yayınları'ndan çıkan Öteyer Kítabı, kadim lanetlerle modern şiddetin çarpıştığı, nefes kesen bir intikam destanı. China Miéville’in karanlık hayal gücüyle Keanu Reeves’in soğukkanlı, sert anlatımı birleşiyor; ortaya, durdurulamayan bir adamın son kez durmak isteyişinin hikâyesi çıkıyor.
ZİLLİ ZARFİE
(Haldun Taner)
Haldun Taner tiyatrosunun ikinci dönem oyunlarından Zilli Zarife, yazılışından altmış yıl sonra, yazarın eşi Demet Taner tarafından hazırlandı ve Yapı Kredi Yayınları tarafından kitap halinde ilk kez yayımlandı. Taner’in, "1962’den bu yana özü, biçimi, üslubu yüzde yüz bizim olan bir halk tiyatrosu peşindeyim. Zilli Zarife bu yolda dördüncü direnişim" dediği iki perdelik müzikal oyun ilk kez Gülriz Sururi-Engin Cezzar Topluluğu tarafından Mehmet Akan rejisiyle sahneye konulmuştu. Din sömürücülüğünü ahlak ikiyüzlülüğünü gülünçleştirip daha duru, daha dürüst bir ortamın kurulması için karınca kararınca yararlı olmak. Bunu da ukalaca değil, güldürerek yapmak amacıyla kaleme alınan Zilli Zarife yıllar içinde defalarca sahnelendi ve Taner’in belli başlı oyunları arasında yerini aldı.
ÇOCUKLUK DENEYİMİ
(Hermann Hesse)
1946 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Alman yazar Hermann Hesse’den Çocukluk Deneyimi - Toplu Öyküler 1 ve Temmuz - Toplu Öyküler 2, Can Yayınları’ndan çıktı. Yazarın toplu öykülerinin ilk cildi Çocukluk Deneyimi, geleceğin büyük yazarının toplumdan uzaklaşma ve kendine yönelme arayışı, sessiz ama derin bir iç konuşma. Çocukluk Deneyimi’nde Hesse, bir yazar olarak henüz kendi sesini ararken iç dünyasını da keşfediyor.Romantik bir duygusallıktan daha ölçülü bir gözleme geçişin habercisi olan ikinci cilt Temmuz ise bireysel duyarlılığın yerini yavaş yavaş dış dünyaya dönük bir dikkate bırakan bir köprü. Hesse’nin toplu öykülerinin ilk iki cildi Çocukluk Deneyimi ve Temmuz,yazarın erken dönem öykülerini kronolojik sırayla bir araya getirerek, çocukluktan gençliğe uzanan kendini bulma yolculuğunu yalın bir dille aktarıyor.
İLİŞKİLER
(John Heil)
VakıfBank Kültür Yayınları, John Heil’in kaleme aldığı “İlişkiler” adlı eseri okurlarla buluşturuyor. Metafizik Bugün serisinin yeni kitabı olan çalışmada Heil, felsefede çoğu zaman “tali meseleler” olarak görülen ilişkilerin, aslında dil, düşünce ve varlık üzerine yürütülen tartışmaların merkezinde yer aldığını ortaya koyuyor. Bir şey başka bir şeyle nasıl ilişki kurar? İlişkilerin ontolojik statüsü nedir? Onlara bağımsız bir gerçeklik atfetmeli miyiz, yoksa yalnızca kendinde var olduğunu düşündüğümüz şeylere göreli olarak mı ele almalıyız? Yazar, bu sorular etrafında “ilişki” kavramının doğasını, türlerini ve felsefi anlamını kapsamlı biçimde tartışıyor. Bu çerçevede, özellikle önemli bulduğu F. H. Bradley’nin görüşlerini mercek altına alarak bu düşüncelerin günümüz metafiziği açısından taşıdığı önemi değerlendiriyor.
ERGENLİK DÖNEMİM
(Yukio Mişima)
"Elbette ben de bazılarına karşı duygu kırıntıları hissettim, baştan sona aşk acısı çektiğim oldu ama tüm hayatımı ele geçirecek türde bir aşk yaşamadım. Adeta büyümüş de küçülmüş bir çocuktum, yetişkinlerin gülünç hallerinden mümkün olduğunca uzak durmak istedim hep..." Yukio Mişima’nın 1957 yılında Myojo dergisine dikte ettirdiği anılarından oluşan Ergenlik Dönemim, yazarın çocukluk yıllarından itibaren Japon eğitim sistemine, savaş yıllarının toplum ve birey üzerindeki yıkıcı etkilerine, edebiyatla ve sinemayla kurduğu kişisel bağlara ışık tutuyor. Üstelik geçmişini anlatmakla kalmıyor; düşünsel dünyasını şekillendiren kırılma anlarını, eserlerine yön veren kaynakları ve ölümle yaşam arasındaki gerilimi son derece içten bir dille aktarıyor. Can Yayınları'ndan çıkan ve Japonca dışında başka bir dilde ilk kez yayımlanan bu kısa ve yoğun otobiyografik metin, Mişima’nın yüzüncü doğum yılında okurla buluşuyor.
1868 SOFYA VE CİHANGİR'İN KİTABI
(Halil İbrahim İzgi)
Bütün İstanbullar kurmacadır. Ve bazen en gerçek İstanbul’u, bir kedi anlatır. 1868 yılı… İstanbul’un camiler, tekkeler, gizli geçitler, kütüphaneler ve karanlık sokaklarla örülü günleri. İşte bu kentin sırlarını, bir kedi çözmeye başlar. Cihangir, ailesinden gelen gölgeli mirasın, kayıp kardeşi Korkut’un ve babasının sustuğu geçmişin izlerini sürerken kendini hiç tahmin etmediği bir dünyanın içinde bulur. Hacı Selim Ağa Kütüphanesi’nin duvarlarında saklı fısıltılar, Üsküdar sokaklarına dağılmış kediler arasında örgütlü gizemli bir yapı ve tarihte ilk kez oluşturulmaya çalışılan kedi alfabesi… Timaş Yayınları'ndan çıkan 1868 Sofya ve Cihangir’in Kitabı; aşkı, gizemi, İstanbul’un tarihle yoğrulmuş ruhunu ve bir kedinin dünyayı değiştirme ihtimalini aynı potada eriten benzersiz bir anlatı.
HİŞT HİŞT
(Fuat Sevimay)
Fuat Sevimay’ın Hişt Hişt ve Hayal Kurmak Bedava kitapları Mundi Çocuk etiketiyle raflardaki yerini aldı. Her sayfası İstanbul’un sesleri, renkleri ve hayal gücüyle dolu Hişt Hişt’te sanatın, edebiyatın ve tarihin canlılığına tanık olan çocuklar, Hayal Kurmak Bedava kitabında da insanın kendi sınırlarını hayal gücüyle nasıl aşabileceğe dair eğlenceli bir keşfe çıkıyor. Hişt Hişt, okurları İstanbul’un büyülü sokaklarında bir keşif yolculuğuna çağırıyor. Sait Faik’in sesine kulak verenler için kitaplar konuşuyor, şehir canlanıyor ve hayal gücü sınır tanımıyor. Altıyol’dan Haydar Paşa’nın evine, Sultanahmet’ten Ayasofya’ya uzanan bu macera, İstanbul’un sesleri, renkleri ve ritmiyle örülü. Hişt Hişt, çocukları şehirle, edebiyatla ve hayal kurmanın gücüyle buluşturuyor.