        2025'te trafik kazalarında 3 bin 481 kişi yaşamını yitirdi

        2025'te trafik kazalarında 3 bin 481 kişi yaşamını yitirdi

        2025 yılında, trafik kazalarında 3 bin 481 kişi hayatını kaybederken, 460 bin 592 kişi de yaralandı. En çok trafik kazası İstanbul'da meydana gelirken, en az kaza da Bayburt'ta oldu. Kazalarda en çok can kaybı ise Ankara'da yaşandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 11:28 Güncelleme: 17.01.2026 - 11:28
        Trafikte 3 bin 481 can kaybı!
        Türkiye genelinde 2025 yılında meydana gelen trafik kazalarında toplam 3 bin 481 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti, 460 bin 593 kişi yaralandı.

        AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde geçen yıl toplam 731 bin 202 trafik kazası meydana geldi.

        Polis sorumluluk bölgesinde 2025 yılında 676 bin 706 trafik kazası kayıtlara geçti. Bu kazaların 589 bin 141'i yerleşim yeri sınırları içinde gerçekleşti. Jandarma sorumluluk bölgesinde ise toplam 54 bin 496 trafik kazası meydana geldi ve bunların 16 bin 525'i yerleşim yeri içinde oldu.

        KAZA YERİNDE 3 BİN 481 CAN KAYBI

        Türkiye genelinde geçen yıl meydana gelen kazaların 318 bin 594'ü ölümlü ve yaralanmalı, 412 bin 608'i ise maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti. Polis bölgesindeki kazalarda 2 bin 541 kişi hayatını kaybederken, jandarma bölgesindeki kazalarda 940 kişi yaşamını yitirdi. Toplam can kaybı 3 bin 481 oldu.

        Yaralı sayısı ise polis bölgesinde 407 bin 352, jandarma bölgesinde 53 bin 241 olmak üzere toplam 460 bin 593 olarak gerçekleşti.

        Trafik kazalarına neden olan unsurların başında "sürücü hataları" yer aldı. Sürücülerde en sık görülen hatalar, araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak ve geçitlerde geçiş önceliğine uymamak ve şerit izleme kurallarına riayet etmemek olarak sıralandı.

        EN ÇOK KAZA İSTANBUL'DA, EN AZ KAZA BAYBURT'TA

        Polis ve jandarma bölgelerindeki verilere bakıldığında, 2025 yılında Türkiye genelinde en fazla trafik kazasının yaşandığı il İstanbul oldu. Megakentte yıl boyunca toplam 109 bin 274 trafik kazası meydana geldi. İstanbul'u 100 bin 703 kaza ile başkent Ankara, 45 bin 820 kaza ile İzmir takip etti. Sanayi şehri Bursa 31 bin 486 kaza ile dördüncü, turizm kenti Antalya ise 28 bin 382 kaza ile beşinci sırada yer aldı.

        Türkiye'de geçen yıl trafik kazasının en az yaşandığı il ise Bayburt oldu. Bayburt'ta yıl boyunca 509 trafik kazası meydana geldi. Bu ili 598 kaza ile Ardahan, 637 kaza ile Hakkari, 644 kaza ile Tunceli ve 992 kaza ile Artvin izledi.

        EN ÇOK CAN KAYBI ANKARA'DA, EN AZ CAN KAYBI KİLİS'TE

        Trafik kazalarındaki ölüm sayılarına bakıldığında, başkent Ankara ilk sırada yer aldı. 2025 yılı boyunca Ankara'da meydana gelen kazalarda polis bölgesinde 159, jandarma bölgesinde 64 olmak üzere toplam 223 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

        Ankara'yı 178 can kaybı ile İzmir, 164 can kaybı ile İstanbul takip etti. Konya'da 149, Mersin'de ise 147 kişi kazalarda yaşamını yitirdi.

        Türkiye genelinde meydana gelen kazalarda en az can kaybının yaşandığı il ise Kilis oldu. Yıl boyunca Kilis'te meydana gelen trafik kazalarında sadece 1 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti. Kilis'i 2 can kaybı ile Tunceli, 4'er can kaybı ile Bayburt ve Ardahan izledi.

