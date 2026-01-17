Türkiye genelinde 2025 yılında meydana gelen trafik kazalarında toplam 3 bin 481 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti, 460 bin 593 kişi yaralandı.

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde geçen yıl toplam 731 bin 202 trafik kazası meydana geldi.

Polis sorumluluk bölgesinde 2025 yılında 676 bin 706 trafik kazası kayıtlara geçti. Bu kazaların 589 bin 141'i yerleşim yeri sınırları içinde gerçekleşti. Jandarma sorumluluk bölgesinde ise toplam 54 bin 496 trafik kazası meydana geldi ve bunların 16 bin 525'i yerleşim yeri içinde oldu.

KAZA YERİNDE 3 BİN 481 CAN KAYBI

Türkiye genelinde geçen yıl meydana gelen kazaların 318 bin 594'ü ölümlü ve yaralanmalı, 412 bin 608'i ise maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti. Polis bölgesindeki kazalarda 2 bin 541 kişi hayatını kaybederken, jandarma bölgesindeki kazalarda 940 kişi yaşamını yitirdi. Toplam can kaybı 3 bin 481 oldu.

Yaralı sayısı ise polis bölgesinde 407 bin 352, jandarma bölgesinde 53 bin 241 olmak üzere toplam 460 bin 593 olarak gerçekleşti.

Trafik kazalarına neden olan unsurların başında "sürücü hataları" yer aldı. Sürücülerde en sık görülen hatalar, araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak ve geçitlerde geçiş önceliğine uymamak ve şerit izleme kurallarına riayet etmemek olarak sıralandı.