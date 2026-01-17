Habertürk
        Konya haberleri: Cezaevinden çıktı ailesine dehşeti yaşattı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Cezaevinden çıktı ailesine dehşeti yaşattı!

        Konya'da, tartışma sırasında tabancayla ateş ettiği kız kardeşi 19 yaşındaki Nida Türkmen'i öldürüp, annesi 45 yaşındaki İsmehan Türkmen'i ağır yaralayan 23 yaşındaki Nadir Türkmen, aynı silahla intihar etti. Bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Nadir Türkmen'in 10'a yakın suç kaydının olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 13:25 Güncelleme: 17.01.2026 - 14:37
        Cezaevinden çıktı ailesine dehşeti yaşattı!
        Konya'da olay, dün gece saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Caferçelebi Sokak’taki bir sitede meydana geldi.

        KIZ KARDEŞİNİ VE ANNESİNİ VURDU

        DHA'daki habere göre kısa süre önce cezaevinden tahliye olan Nadir Türkmen (23), henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kız kardeşi Nida Türkmen (19) ve annesi İsmehan Türkmen’e (45) tabancayla ateş ettikten sonra aynı silahla kendini vurdu.

        KATİL AĞABEY VE KIZ KARDEŞİ ÖLDÜ

        Silah ve tartışma seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Siteye gelen sağlık ekipleri, Nadir Türkmen ile kız kardeşi Nida Türkmen'in öldüğünü belirledi.

        ANNENİN SAĞLIK DURUMU CİDDİ

        Ağır yaralanan anne İsmehan Türkmen, ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan anne Türkmen’in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

        10 SUÇ KAYDI BELİRLENDİ

        Nadir Türkmen ile kız kardeşi Nida’nın cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Öte yandan, Nadir Türkmen'in 10'a yakın suç kaydı olduğu belirtildi.

        Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

        #Konya
        #Son dakika haberler
