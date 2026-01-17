Habertürk
        Haberler Dünya Son dakika: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti | Dış Haberler

        Son dakika: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti

        İletişim Başkanı Duran, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olarak yer almaya davet ettiğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2026 - 14:30 Güncelleme: 17.01.2026 - 14:55
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        İletişim Başkanı Duran, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet ettiğini duyurdu.

        Duran'ın yazılı açıklaması şöyle:

        "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı (Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict) desteklemeyi kararlaştırmıştır.

        Bu çerçevede, Gazze'de güvenliğin sağlanmasından ve yeniden imarından sorumlu olacak Barış Kurulu ve Organları tesis edilmektedir.

        ABD Başkanı Donald Trump, 16 Ocak 2026 tarihinde, Barış Kurulu’nun kurucu başkanı sıfatıyla bir mektup göndererek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı Barış Kurulu’nda kurucu üye olarak yer almaya davet etmiştir."

