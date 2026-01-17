Yarıyıl tatiline giren çocuklara "sağlıklı beslenme ve düzenli uyku" tavsiyesi

Özkan, ülke genelinde olduğu gibi Antalya'da da mevsimden kaynaklı gribal enfeksiyonların yaşandığını belirtti.

Enfeksiyonlara ve soğuk algınlığına yakalanmamak için önlem alınması gerektiğini dile getiren Özkan, "Mevsim geçişlerinde özellikle giyime, düzenli uykuya ve beslenmeye dikkat etmeliyiz. Mevsim dönüşlerinde gribal enfeksiyonlar ön plana çıkıyor. Özellikle beslenmeyi çok önemsiyoruz. Sabah düzenli, bol proteinli kahvaltı yapılması, öğle ve akşam öğünlerine dikkat edilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Çocukların karnelerini alıp yarıyıl tatiline girdiklerini ifade eden Özkan, eğitim öğretim dönemi başladığında bağışıklığın güçlü kalmasının önemli olduğunu vurguladı.

TATİLDE ÇOCUKLARA SAĞLIKLI BESLENME MENÜSÜ

Özkan, son zamanlarda mevsim normallerini zorlayan soğuk havayla karşı karşıya kalındığını belirterek, şöyle konuştu: "Beslenme, herkes için önemli ama çocuklarımız için çok daha önemli. Hem hayatlarını idame ettirmeleri hem de gelişimleri için özellikle dengeli beslenmek çok önemli. Güçlü bağışıklık için çocukların kahvaltısız güne başlamaması gerekiyor. Günde 2 bardak sütü mutlaka içsinler. Yumurta, mutlaka sabah kahvaltılarında olsun. Günde C vitamini içeren birkaç öğün meyve ve sebze tüketmeleri gerekiyor. Haftada iki kez mutlaka balık, günde bir defa etli beslenme, protein kaynağı bakımından çok önemli."