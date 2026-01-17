ABD, Gazze Barış Kurulu üyelerini açıkladı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze'de barış planına atıf yapılarak, ikinci aşamaya geçildiğine dikkat çekildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, bu aşamanın önemli bir parçası olarak Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin kurulduğu ve komiteye Filistin Yönetimi'nin eski Planlama Bakan Yardımcısı Dr. Ali Şaat'ın başkanlık edeceği duyuruldu.

Beyaz Saray, Şaat'ın "kamu hizmetlerinin yeniden tesis edilmesi, sivil kurumların yeniden inşa edilmesi ve Gazze'deki günlük yaşamın istikrara kavuşturulması" alanlarında görev yapacağını ve aynı zamanda uzun vadeli yönetimin temellerini atacak işlere imza atacağını vurguladı.

"BARIŞ KURULU" ÜYELERİ AÇIKLANDI

Beyaz Saray, Trump'ın başkanlık ettiği Barış Kurulu'nda çeşitli alanlarda görev yapacak üyelerin isimlerini açıkladı.

Kurucu Yürütme Kurulu adı altında duyurulan Barış Kurulu'nda ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Marc Rowan, Ajay Banga ve Robert Gabriel yer aldı.