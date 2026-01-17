Habertürk
        ABD, Gazze Barış Kurulu üyelerini açıkladı | Dış Haberler

        ABD, Gazze Barış Kurulu üyelerini açıkladı

        Beyaz Saray, Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasının önemli bir parçası olarak kurulan "Barış Kurulu" üyeleri ile geçiş sürecini yönetecek olan "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi" başkanını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 04:24 Güncelleme: 17.01.2026 - 04:26
        ABD, Gazze Barış Kurulu üyelerini açıkladı
        Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze'de barış planına atıf yapılarak, ikinci aşamaya geçildiğine dikkat çekildi.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, bu aşamanın önemli bir parçası olarak Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin kurulduğu ve komiteye Filistin Yönetimi'nin eski Planlama Bakan Yardımcısı Dr. Ali Şaat'ın başkanlık edeceği duyuruldu.

        Beyaz Saray, Şaat'ın "kamu hizmetlerinin yeniden tesis edilmesi, sivil kurumların yeniden inşa edilmesi ve Gazze'deki günlük yaşamın istikrara kavuşturulması" alanlarında görev yapacağını ve aynı zamanda uzun vadeli yönetimin temellerini atacak işlere imza atacağını vurguladı.

        "BARIŞ KURULU" ÜYELERİ AÇIKLANDI

        Beyaz Saray, Trump'ın başkanlık ettiği Barış Kurulu'nda çeşitli alanlarda görev yapacak üyelerin isimlerini açıkladı.

        Kurucu Yürütme Kurulu adı altında duyurulan Barış Kurulu'nda ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Marc Rowan, Ajay Banga ve Robert Gabriel yer aldı.

        DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN, GAZZE YÜRÜTME KURULU'NDA

        Açıklamada, Gazze'de yönetişim ve hizmetler alanındaki tüm faaliyetleri kapsamlı şekilde desteklemek üzere "Gazze Yürütme Kurulu" adıyla yeni bir kurul oluşturulduğu ifade edildi.

        Kurulda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, BAE Uluslararası İşbirliği Bakanı Reem Al-Hashimy, deneyimli Katarlı diplomat Ali Al-Thawadi, Mısır istihbarat şefi Hassan Rashad, Marc Rowan, Nickolay Mladenov, Yakir Gabay ve Sigrid Kaag yer aldı.

        NİCKOLAY MLADENOV, GAZZE YÜKSEK TEMSİLCİSİ OLACAK

        Diğer yandan eski BM Orta Doğu Özel Temsilcisi Nickolay Mladenov, Gazze Yüksek Temsilcisi olarak görev yapacak.

        Bu görevinde Mladenov, Barış Kurulu ile Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi arasında sahada irtibat görevi üstlenecek. Mladenov, Barış Kurulu'nun Gazze'nin yönetimi, yeniden inşası ve kalkınmasının denetlemesine destek verirken, sivil ve güvenlik alanları arasında koordinasyonu sağlayacak.

        Beyaz Saray açıklamasına göre Tümgeneral Jasper Jeffers ise Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) Komutanı olarak atandı.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

