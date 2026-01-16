ABD Başkanı Donald Trump, İran'da 800'den fazla idamın iptal edildiğini belirtti.

Trump, İran'a ilişkin sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yeni bir açıklamada bulundu.

ABD Başkanı, İran yönetiminin 800'den fazla idamı iptal etmesine saygı duyduğunu belirtirken, açıklamasının sonunda "Teşekkürler." ifadesini kullandı.

GRÖNLAND KONUSUNDA GÖZDAĞI VERDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ın kontrolünün kendilerine verilmesi konusunda uyumlu hareket etmeyen ülkelere "gümrük vergisi uygulayabileceğini" belirtti.

Trump, Beyaz Saray'da "Kırsal Sağlık Hizmetleri" konulu yuvarlak masa toplantısında yaptığı konuşmada, Grönland ile ilgili dış politika konularına değindi.

ABD Başkanı, "Grönland konusunda bizimle aynı fikirde olmayan ülkelere gümrük vergisi uygulayabilirim." dedi.

Bazı Avrupa ülkelerindeki ilaç fiyatlarını karşılaştıran Trump, Fransa'ya ABD tarafından uygulanabilecek bir vergiyle ilgili detaylara yer verdiği sırada, "Bunu Grönland için de yapabilirim." ifadesini kullandı.

Grönland ile ilgili ABD çıkarlarıyla uyumsuzluk sergileyen ülkeleri ikna etmek adına gümrük vergilerini bir koz olarak kullanabileceğini ima eden Trump, "Çünkü ulusal güvenlik için Grönland'a ihtiyacımız var." diye ekledi.