Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Anasayfa Video 16 Ocak 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        16 Ocak 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ocak 2026 - 17:07 Güncelleme: 16 Ocak 2026 - 17:19

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 16 Ocak 2026'nın öne çıkan haberleri...

        * Guardian yazdı: Türkiye ve Körfez ülkeleri Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirmede etkili oldu

        * İstanbul'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki Atlas Çağlayan hayatını kaybetti. Olayda bıçağı kullanan 15 yaşındaki E.Ç.'nin, "yan baktın" tartışması sonrasında Atlas Çağlayan'ı bıçakladığı iddia edildi. Bu olay, akıllara Mattia Ahmet Minguzzi ve Hakan Çakır'ın katledilmelerini getirdi

        * Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, sosyal medyada yayılan "nakitle altın satışı yasaklandı" ve "bandrolsüz altına el konulacak" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti

        * PFDK, bahis oynayan teknik direktörler ve gözlemcilerin aralarında bulunduğu 153 ismin cezalarını açıkladı: 45 gün ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası 

        * Karaciğer nakli bekleyen ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan: Üzülerek paylaşmak isterim ki, karaciğer donör testim olumsuz sonuçlandı. Ancak umudumuzu ve inancımızı asla kaybetmiyoruz

        BAKMADAN GEÇME

        Kaçış yolunda korkunç cinayet
        Kaçış yolunda korkunç cinayet
        3 yaşındaki Yağız'ı fıstık öldürdü!
        3 yaşındaki Yağız'ı fıstık öldürdü!
        Şeyma 'plastik' sanılan gözlük camı kırılıp gözüne batınca sağ gözünü kaybetti; aile şikayetçi oldu
        Şeyma 'plastik' sanılan gözlük camı kırılıp gözüne batınca sağ gözünü kaybetti; aile şikayetçi oldu
        Lüks villadaki aile faciasından geriye mutluluk paylaşımları kaldı
        Lüks villadaki aile faciasından geriye mutluluk paylaşımları kaldı