Dilaray Yeşilyaprak: Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor
SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Bade' karakterine hayat veren Dilaray Yeşilyaprak, dizi ve kariyerine dair Habertürk'e samimi açıklamalarda bulundu; "Tecrübeli isimlerle bir arada olmak konfor alanı sağlıyor"
SHOW TV’de ekrana gelen, yapımcılığını; Gold Yapım’ın üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin kadrosunda; Barış Kılıç (Ömer), Evrim Alasya (Kıvılcım), Ahmet Mümtaz Taylan (Abdullah), Doğukan Güngör (Fatih), Seray Kaya (Başak), Erkan Avcı (Asil), Özge Borak (Salkım), Feyza Civelek (Nilay), Ceren Yalazoğlu (Nursema), Servet Pandur (Asude), Selin Türkmen (Çimen), Yalçın Hafızoğlu (Emir), Hakan Karahan (Tuncay), Fatih Günhan (İlhami), Özlem Çakar Yalçınkaya (Sevilay), Serkan Rutkay Ayıköz (Abidin), Zeynep Parla (Elif), Dilaray Yeşilyaprak (Bade), Vurgun Adalayı (Yusuf), Nurhayat Karaca (Hayat), Barlas Kartal (Fethi), Çağla Naz Kargı (Kübra), Aylin Kılıçarslan (Neriman), Neslihan Yeldan (Sevtap), Aliye Uzunatağan (Sönmez) gibi başarılı isimler rol alıyor.
Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini; Özgür Sevimli’nin üstlendiği, dizide 'Bade' karakterine hayat veren Dilaray Yeşilyaprak, Habertürk'ten Şeyda Odabaş'ın sorularını yanıtladı.
"HER ŞEYİNİ PAYLAŞMAYI SEVEN BİRİ DEĞİLİM"
*Sizi tanıyabilir miyiz?
Oyunculuk hayatımda hep içimi zenginleştiren bir alan oldu. Denedikçe cesaretlendiren, tabularımı yıkan bir tarafı var. Kendimi geliştirmeye ve sınırlarımı zorlamaya çabalıyorum. Genel olarak, bu bir spor da olsa başka bir şey de olsa işim de olsa, hoşuma gidiyor. Yeni yerler görmek, sevdiklerimle olmak ve gerçek sohbetler kurmak bana dengeleyici ve iyi geliyor. Her şeyini paylaşmayı seven biri değilim hep biraz gizemim olur ama samimiyet benim için her şeyden önce gelir.
"İLK GÜNÜM ÇOK HEYECANLI GEÇTİ"
* 'Kızılcık Şerbeti' gibi çok izlenen ve gündem yaratan bir diziye 'Bade' karakteriyle dâhil oldunuz. Projeye dâhil olma sürecinizden bahseder misiniz?
Dâhil olma sürecim oldukça hızlı gelişti. Hatta şehir dışındaydım, haber geldiğinde hemen sabaha uçuş almıştım. İlk günüm çok heyecanlı geçti. Ekibi ve set ortamını tanımak ve belli bir aradan sonra yeniden sette olmak bana çok iyi geldi, gerçekten özlemişim.
* 'Bade' karakterini sizden dinleyebilir miyiz?
'Bade'yi başta 'Ömer'in asistanı ve çocuğuyla ilgilenen biri olarak izledik. Zamanla duyguların içine çekildi ve bir aşkın içinde buldu kendini. Hırslı bir kız. 'Ömer'den beklediği ilgiyi göremeyince her yolu denemeye karar verdi ama bu da onu çok daha karmaşık bir noktaya taşıyacak gibi duruyor. Ben de merakla bekliyorum.
"TECRÜBELİ İSİMLERLE BİR ARADA OLMAK KONFOR ALANI SAĞLIYOR"
* Ahmet Mümtaz Taylan, Barış Kılıç, Evrim Alasya gibi deneyimli bir oyuncularla sahne paylaşmak sizin için nasıl bir deneyim?
İşinde tecrübeli isimlerle bir arada olmak sahnede bana konfor alanı sağlıyor kesinlikle. Çok keyifli geçiyor.
* 'Bade'nin 'Ömer' ile hikâyesi değişik bir yola evrildi. İzleyicileri neler bekliyor, neler söylemek istersin?
'Bade' hemen vazgeçecek birine benzemiyor çok da spoiler vermeden bunu söyleyebilirim.
"DAHA GÖRÜNÜR OLMAMI SAĞLADI"
* Kariyerinizin henüz çok başındasınız, 'Kızılcık Şerbeti'nin kadrosunda olmak size neler kattı?
Daha görünür olmamı sağladı. Bu da beni çok motive ediyor.
"YILLARDIR GÖRMEDİĞİM İLKOKUL ARKADAŞIM YAZDI"
*Rolünüzle ilgili çevrenizden/sokaktan/sosyal medyadan vs aldığınız en ilginç geri dönüş ne oldu?
Gerçekten ilk kez bir işe girdiğimde bu kadar fazla geri dönüş aldım. Çok güzel dilekler aldım. Yıllardır görmediğim ilkokul arkadaşım bile yazdı. Sosyal medyada güldüğüm bir yorum hatırlıyorum 'Rolünde yaptıklarını beğenmediğim için seni engelliyorum' yazmış. Hem rol olduğunun farkında hem de engellemek istiyor.
* Genç bir oyuncu olarak bundan sonrası için kendinize koyduğunuz en büyük hedef nedir?
Kalıcı, iz bırakan işler yapabilmek.
'Kızılcık Şerbeti'nin 121'inci bölümünde; annesinin dolduruşuna gelerek Çimen’e hesap soran Emir, Çimen’i kaybetmiştir. Şimdi bu durumu nasıl düzelteceğini düşünüyordur. Çimen’e çok büyük bir sürpriz hazırlar. Asil’in yeni girişimi dijital platform açılmış, Asil’in daveti üzerine Nursema burada sanat yönetmeni olarak işe başlamıştır. Kıvılcım da burada program yapmak üzere anlaşır. İlk konuğu da Saba Tümer olacaktır. Salkım’ın organizasyonu ile kadınlar günübirlik Bursa’ya giderler. Bu seyahat hepsine iyi gelecektir. Bade’nin oyununa gelen Ömer, hamile olduğuna inanarak sırf bu yüzden onunla evlenmeye karar verir. Bade hedefine ulaşmıştır. Başak ve Fatih, Tuncay’ı ziyaret için çiftliğe giderler. Dönüş yolunda geçirdikleri ufak bir kaza ikilinin yakınlaşmasına vesile olur. Salkım’ın en büyük korkusu gerçekleştiğinde artık herkes için geri dönülmez bir yola girilmiştir.