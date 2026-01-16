SHOW TV’de ekrana gelen, yapımcılığını; Gold Yapım’ın üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin kadrosunda; Barış Kılıç (Ömer), Evrim Alasya (Kıvılcım), Ahmet Mümtaz Taylan (Abdullah), Doğukan Güngör (Fatih), Seray Kaya (Başak), Erkan Avcı (Asil), Özge Borak (Salkım), Feyza Civelek (Nilay), Ceren Yalazoğlu (Nursema), Servet Pandur (Asude), Selin Türkmen (Çimen), Yalçın Hafızoğlu (Emir), Hakan Karahan (Tuncay), Fatih Günhan (İlhami), Özlem Çakar Yalçınkaya (Sevilay), Serkan Rutkay Ayıköz (Abidin), Zeynep Parla (Elif), Dilaray Yeşilyaprak (Bade), Vurgun Adalayı (Yusuf), Nurhayat Karaca (Hayat), Barlas Kartal (Fethi), Çağla Naz Kargı (Kübra), Aylin Kılıçarslan (Neriman), Neslihan Yeldan (Sevtap), Aliye Uzunatağan (Sönmez) gibi başarılı isimler rol alıyor.

Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini; Özgür Sevimli’nin üstlendiği, dizide 'Bade' karakterine hayat veren Dilaray Yeşilyaprak, Habertürk'ten Şeyda Odabaş'ın sorularını yanıtladı.

"HER ŞEYİNİ PAYLAŞMAYI SEVEN BİRİ DEĞİLİM"

*Sizi tanıyabilir miyiz?

Oyunculuk hayatımda hep içimi zenginleştiren bir alan oldu. Denedikçe cesaretlendiren, tabularımı yıkan bir tarafı var. Kendimi geliştirmeye ve sınırlarımı zorlamaya çabalıyorum. Genel olarak, bu bir spor da olsa başka bir şey de olsa işim de olsa, hoşuma gidiyor. Yeni yerler görmek, sevdiklerimle olmak ve gerçek sohbetler kurmak bana dengeleyici ve iyi geliyor. Her şeyini paylaşmayı seven biri değilim hep biraz gizemim olur ama samimiyet benim için her şeyden önce gelir.

"İLK GÜNÜM ÇOK HEYECANLI GEÇTİ"

* 'Kızılcık Şerbeti' gibi çok izlenen ve gündem yaratan bir diziye 'Bade' karakteriyle dâhil oldunuz. Projeye dâhil olma sürecinizden bahseder misiniz?

Dâhil olma sürecim oldukça hızlı gelişti. Hatta şehir dışındaydım, haber geldiğinde hemen sabaha uçuş almıştım. İlk günüm çok heyecanlı geçti. Ekibi ve set ortamını tanımak ve belli bir aradan sonra yeniden sette olmak bana çok iyi geldi, gerçekten özlemişim.

* 'Bade' karakterini sizden dinleyebilir miyiz?

'Bade'yi başta 'Ömer'in asistanı ve çocuğuyla ilgilenen biri olarak izledik. Zamanla duyguların içine çekildi ve bir aşkın içinde buldu kendini. Hırslı bir kız. 'Ömer'den beklediği ilgiyi göremeyince her yolu denemeye karar verdi ama bu da onu çok daha karmaşık bir noktaya taşıyacak gibi duruyor. Ben de merakla bekliyorum.