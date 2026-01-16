Gerçekten ne anlama geldiklerini biliyor muyuz? İşte anlamlarını tam olarak bilmesek de cümle içinde kullandığımız kelimeler

Dil medeniyetlerin en büyük taşıyıcılarından biri. Tarih öncesi zamanlardan beri bu böyle. Evet, dil yaşadığı dönemin izlerini taşır ama dil durağan bir şey değildir. Etkilenir, değişir ve dönüşür. Bazen sosyal ve politik ilişkileri olan toplumların dillerine birbirinden geçen kelimelerin de olduğunu görürüz. Bu kelimeler zaman içinde konuşma dilinin de etkisiyle o kadar sağlam bir yer edinir ki bu kelime bu dile mi ait yoksa kültürel bir geçişin eseri mi takip edemez hale geliriz.

Türkçe de seneler içinde ilişki kurduğu her kültürün dilinden sayısız kelime aldı. Bu kelimeler bazen Osmanlı İmparatorluğu sınırlarının büyük oranda genişlediği Ortadoğu halkları dillerinden bazen ise batılı dillerden oldu. Zengin bir dilimiz olduğu aşikar ancak bu zengin dile kaçımız yeterince hakimiz işte orası biraz şaibeli. Konuşurken bazen ezbere anlamını yeterince bilmediğimiz kelimeler kullanabiliyoruz. Hatta bu kelimelerin bazıları çok sık ve çok fazla insan tarafından kullanılıyor. Gelin bu sürekli kullanılan kelimelerden bazılarının aslında ne anlama geldiğine birlikte bakalım.

Bilmukabele: Kökeni Arapça olan bilmukabele kelimesi TDK sözlüğüne göre "karşılık" anlamına gelir. Yani birinin size söylediği şeye karşılık olarak kullanıldığı zaman "Size de, ben de" anlamlarını taşır. Cümle içinde kullanımı: -"Ne düşüncelisiniz, çok mutlu oldum." -"Bilmukabele" (Siz de öylesiniz, ben de mutlu oldum anlamında.) Meymenetsiz: Meymenetsiz kelimesi genelde sevilmeyen, çirkin bulunan, beğenilmeyen kişiler için kullanılsa da gerçekte "uğursuz" demektir. Konjonktür: Fransızca kökenli bir kelimedir. Ekonomik, politik ya da toplumsal durumların sonucunda ortaya çıkan geçerli durum demektir. Pelesenk: Pelesenk kelimesi hem Arapçada hem de Farsçada olan bir kelimedir. Arapçada bir ağacın adıyken Farsçada konuşma dilince gereksiz yere tekrarlanan sözlere verilen isimdir. Manipülasyon: Fransızca kökenli manipülasyon kelimesi herhangi bir durumda seçme, ekleme ve çıkarma yollarına başvurarak bilgileri değiştirme, yönlendirme anlamına gelir. Spekülasyon: Fransızca kökenli spekülasyon kelimesi aslında ekonomik bir terimdir ve vurgunculuk demektir. Fiyatları oynak olan bir ürünün fiyatı düşükken alınıp fiyatı yükselince satılması spekülasyon yapılması anlamına gelir.