        Samsun haberleri: "Eski eşimi rahatsız ettin" cinayeti | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        "Eski eşimi rahatsız ettin" cinayeti!

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 40 yaşındaki Dursun Can, eski eşini rahatsız ettiğini iddia ettiği 50 yaşındaki Mesut İnan'ı göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Can, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 09:07 Güncelleme: 16.01.2026 - 10:10
        Samsun'da olay, Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi Hasan Taş Sokak’ta meydana geldi. Mesut İnan (50), husumetli olduğu Dursun Can’ın (40) bulunduğu evin önüne gitti.

        HUSUMETLİSİNİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

        DHA'daki habere göre sokakta taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Dursun Can, Mesut İnan’ı göğsünden bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Öldürülen Mesut İnan, 50 yaşındaydı.
        Öldürülen Mesut İnan, 50 yaşındaydı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        İnan, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.

        "ESKİ EŞİMİ RAHATSIZ ETTİ" İDDİASI

        Dursun Can’ın cezaevinden 5 ay önce çıktığı belirtildi. Olayın ise Dursun Can cezaevinde olduğu sırada Mesut İnan’ın, Dursun Can’ın eski eşi C.G.’yi rahatsız etmesi nedeniyle yaşandığı iddia edildi.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Mesut İnan’ı göğsünden bıçaklayarak öldüren Dursun Can, adliyeye sevk edildi. Can, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        #Samsun
        #Son dakika haberler
        Mihriban Yılmaz cinayetinde kan donduran iddialar!
        Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu teklifine ret!
        "Türkiye ve Körfez ülkeleri İran'a yönelik saldırıdan vazgeçirmede etkili oldu"
        Trump'tan Machado'ya: Çok güzel bir jest
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Miras davası sonuçlandı
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Fahiş site aidatlarına son
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Leyla için adalet zamanı!
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Gerçekten ne anlama geldiklerini biliyor muyuz?
        Türkiye’nin teknoloji merkezi Ankara
        Türkiye'nin kuzeyi için uyarılar! Yağmur ve karla karışık yağmur
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        Talisca'dan geleceği ile ilgili net açıklama!
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
