"Eski eşimi rahatsız ettin" cinayeti!
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 40 yaşındaki Dursun Can, eski eşini rahatsız ettiğini iddia ettiği 50 yaşındaki Mesut İnan'ı göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Can, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi
Samsun'da olay, Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi Hasan Taş Sokak’ta meydana geldi. Mesut İnan (50), husumetli olduğu Dursun Can’ın (40) bulunduğu evin önüne gitti.
HUSUMETLİSİNİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI
DHA'daki habere göre sokakta taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Dursun Can, Mesut İnan’ı göğsünden bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Öldürülen Mesut İnan, 50 yaşındaydı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
İnan, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.
"ESKİ EŞİMİ RAHATSIZ ETTİ" İDDİASI
Dursun Can’ın cezaevinden 5 ay önce çıktığı belirtildi. Olayın ise Dursun Can cezaevinde olduğu sırada Mesut İnan’ın, Dursun Can’ın eski eşi C.G.’yi rahatsız etmesi nedeniyle yaşandığı iddia edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Mesut İnan’ı göğsünden bıçaklayarak öldüren Dursun Can, adliyeye sevk edildi. Can, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.