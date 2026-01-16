Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa 6 saniyede kanlı infaz! Avukat Serdar Öktem'e saldırının görüntüsü çıktı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        6 saniyede kanlı infaz! Avukat Serdar Öktem'e saldırının görüntüsü çıktı!

        İstanbul'da avukat Serdar Öktem, 6 Ekim'de otomobiliyle Şişli Büyükdere Caddesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafikte beklediği sırada uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 6 saniye süren saldırının görüntüleri ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 10:43 Güncelleme: 16.01.2026 - 10:43
        6 saniyede kanlı infaz! Avukat Serdar Öktem'e saldırının görüntüsü çıktı!
        İstanbul'da kan donduran olay, Şişli ilçesindeki Zincirlikuyu'da, 6 Ekim 2025'te, saat 16.15 sıralarında yaşandı.

        KALAŞNİKOFLARLA ATEŞ AÇTILAR

        Avukat Serdar Öktem'e uzun namlulu silahlarla saldırı düzenleyerek kaçan şüphelilerden S.Ö, E.P, M.K, C.Ü ve S.A.'nın kullandıkları araç, Arnavutköy İstiklal Mahallesi'nde ormanda terk edilmiş şekilde bulundu.

        ŞÜPHELİLER YAKALANDI

        DHA'daki habere göre şüphelilerin taksi ile kaçtığının belirlenmesi üzerine takibe alınan araç, Odayeri mevkiinde durduruldu. Taksiden inerek ağaçların arasında kaçan şüpheliler yakalandı.

        2 KALAŞNİKOF VE 2 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

        2'si 18 yaşından küçük 5 şüpheli ve onlara yardım ettiği belirlenen bir kişi gözaltına alındı. Ekiplerin bölgede yaptıkları aramalarda ise 2 kalaşnikof tüfek, 2 tabanca ve kar maskesi, eldiven gibi ekipmanları ele geçirdi.

        7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Yapılan çalışmalarda saldırıyı gerçekleştirenlerle irtibatlı oldukları değerlendirilen, H.Ö, Y.K., M.B., D.Y., E.K., F.E. ve S.A.S. de gözaltına alındı.

        9 KİŞİ TUTUKLANDI

        Emniyette işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerden 9'u tutuklama, 4'ü ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 9 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        SALDIRININ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

        Saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Serdar Öktem'in aracıyla seyir halinde olduğu sırada, başka bir araç trafikte duruyor. Araçtan inen şüphelilerin uzun namlulu silahlarla 6 saniye içinde ateş açtıktan sonra kaçtıkları görülüyor.

        Okul önünde öğretmene önce yumruk attı, ardından ateş etti: O anlar kamerada

        Adana'da bir ilkokulda görev yapan öğretmen, okul önünde bir şahıs tarafından uğradığı silahlı saldırıda ölümden döndü. Dehşet anları saniye saniye kameraya yansırken, görüntülerde hem yumruk atma hem de ateş etme anı yer aldı. 

