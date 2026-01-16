6 saniyede kanlı infaz! Avukat Serdar Öktem'e saldırının görüntüsü çıktı!

İstanbul'da kan donduran olay, Şişli ilçesindeki Zincirlikuyu'da, 6 Ekim 2025'te, saat 16.15 sıralarında yaşandı.

KALAŞNİKOFLARLA ATEŞ AÇTILAR

Avukat Serdar Öktem'e uzun namlulu silahlarla saldırı düzenleyerek kaçan şüphelilerden S.Ö, E.P, M.K, C.Ü ve S.A.'nın kullandıkları araç, Arnavutköy İstiklal Mahallesi'nde ormanda terk edilmiş şekilde bulundu.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

DHA'daki habere göre şüphelilerin taksi ile kaçtığının belirlenmesi üzerine takibe alınan araç, Odayeri mevkiinde durduruldu. Taksiden inerek ağaçların arasında kaçan şüpheliler yakalandı.

2 KALAŞNİKOF VE 2 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

2'si 18 yaşından küçük 5 şüpheli ve onlara yardım ettiği belirlenen bir kişi gözaltına alındı. Ekiplerin bölgede yaptıkları aramalarda ise 2 kalaşnikof tüfek, 2 tabanca ve kar maskesi, eldiven gibi ekipmanları ele geçirdi.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmalarda saldırıyı gerçekleştirenlerle irtibatlı oldukları değerlendirilen, H.Ö, Y.K., M.B., D.Y., E.K., F.E. ve S.A.S. de gözaltına alındı.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerden 9'u tutuklama, 4'ü ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 9 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.