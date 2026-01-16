Rodrigo Becao ve Cenk Tosun, Kasımpaşa'da! Fenerbahçeli futbolcu Rodrigo Becao ve sarı-lacivertlilerden ayrılan Cenk Tosun'un yeni adresi belli oluyor. Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, iki isimle de anlaşma sağladı. Resmi açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.

