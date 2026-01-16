Rodrigo Becao ve Cenk Tosun, Kasımpaşa'da!
Fenerbahçeli futbolcu Rodrigo Becao ve sarı-lacivertlilerden ayrılan Cenk Tosun'un yeni adresi belli oluyor. Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, iki isimle de anlaşma sağladı. Resmi açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, ara transfer döneminde takviyelerine devam ediyor.
Lacivert-beyazlılar, Fenerbahçeli futbolcu Rodrigo Becao ve sarı-lacivertlilerle sözleşmesini fesheden Cenk Tosun ile anlaşma sağladı.
Resmi açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.
KASIMPAŞA TRANSFERDE GAZA BASTI!
Kasımpaşa, devre arasında kadrosuna yaptığı takviyelerle dikkat çekiyor.
Lacivert-beyazlılar, İrfan Can Kahveci, Kerem Demirbay ve Kamil Ahmet Çörekçi'yi de kadrosuna katmıştı.