        Rodrigo Becao ve Cenk Tosun, Kasımpaşa'da! - Futbol Haberleri

        Rodrigo Becao ve Cenk Tosun, Kasımpaşa'da!

        Fenerbahçeli futbolcu Rodrigo Becao ve sarı-lacivertlilerden ayrılan Cenk Tosun'un yeni adresi belli oluyor. Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, iki isimle de anlaşma sağladı. Resmi açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.

        Habertürk
        Giriş: 16.01.2026 - 13:00 Güncelleme: 16.01.2026 - 13:00
        Rodrigo Becao ve Cenk Tosun, Kasımpaşa'da!
        Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, ara transfer döneminde takviyelerine devam ediyor.

        Lacivert-beyazlılar, Fenerbahçeli futbolcu Rodrigo Becao ve sarı-lacivertlilerle sözleşmesini fesheden Cenk Tosun ile anlaşma sağladı.

        Resmi açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.

        KASIMPAŞA TRANSFERDE GAZA BASTI!

        Kasımpaşa, devre arasında kadrosuna yaptığı takviyelerle dikkat çekiyor.

        Lacivert-beyazlılar, İrfan Can Kahveci, Kerem Demirbay ve Kamil Ahmet Çörekçi'yi de kadrosuna katmıştı.

