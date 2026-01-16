Guardian yazdı: Türkiye ve Körfez ülkeleri Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirmede etkili oldu

İran'da 28 Aralık'ta başlayan protestolarda 'ölümcül güç' kullanılması halinde ABD'nin müdahale edeceği söylemini çok kez yineleyen ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik olası bir saldırıdan şu an için vazgeçmiş görünüyor. İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, Trump'ın bu kararından vazgeçmesinde Türkiye ve Körfez ülkelerinin yürüttüğü diplomasi trafiği etkili oldu.

Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, ve Umman, Washington'ın olası bir saldırısının Orta Doğu genelinde büyük ve içinden çıkılması zor bir çatışmaya yol açacağı endişesiyle, son anda yürütülen diyalog kapsamında Donald Trump'a İran'a yönelik hava saldırıları başlatmaması çağrısında bulundu.

Guardian'ın haberine göre, ABD'nin müttefiki olan bu ülkelerin "kaos" uyarılarının, Trump'ı çarşamba gecesi için askeri bir harekattan şimdilik vazgeçmeye ikna etmiş göründüğü belirtildi. Suudi Arabistan özelinde ise bu temkinli tutum, ABD'nin saldırı düzenlemek için Suudi hava sahasını kullanmasına izin verilmemesiyle sonuçlandı.