        Guardian yazdı: Türkiye ve Körfez ülkeleri Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirmede etkili oldu | Dış Haberler

        Guardian yazdı: Türkiye ve Körfez ülkeleri Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirmede etkili oldu

        İngiliz The Guardian'ın haberine göre, Türkiye ve Körfez ülkelerinin yürüttüğü diplomatik temaslar, ABD Başkanı Trump'ı İran'a yönelik olası saldırıdan vazgeçirmede etkili oldu. Haberde, bu ülkelerin "kaos" uyarılarının, Trump'ı askeri bir harekattan şimdilik vazgeçmeye ikna etmiş göründüğü belirtildi

        Habertürk
        Giriş: 16.01.2026 - 08:14 Güncelleme: 16.01.2026 - 08:14
        "Türkiye ve Körfez ülkeleri İran'a yönelik saldırıdan vazgeçirmede etkili oldu"
        İran'da 28 Aralık'ta başlayan protestolarda 'ölümcül güç' kullanılması halinde ABD'nin müdahale edeceği söylemini çok kez yineleyen ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik olası bir saldırıdan şu an için vazgeçmiş görünüyor. İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, Trump'ın bu kararından vazgeçmesinde Türkiye ve Körfez ülkelerinin yürüttüğü diplomasi trafiği etkili oldu.

        Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, ve Umman, Washington'ın olası bir saldırısının Orta Doğu genelinde büyük ve içinden çıkılması zor bir çatışmaya yol açacağı endişesiyle, son anda yürütülen diyalog kapsamında Donald Trump'a İran'a yönelik hava saldırıları başlatmaması çağrısında bulundu.

        Guardian'ın haberine göre, ABD'nin müttefiki olan bu ülkelerin "kaos" uyarılarının, Trump'ı çarşamba gecesi için askeri bir harekattan şimdilik vazgeçmeye ikna etmiş göründüğü belirtildi. Suudi Arabistan özelinde ise bu temkinli tutum, ABD'nin saldırı düzenlemek için Suudi hava sahasını kullanmasına izin verilmemesiyle sonuçlandı.

        Görüşmeler sürerken, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan, perşembe günü İran, Umman ve Türkiye'deki mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri yaptı.

        FİDAN'DAN DİYALOG ÇAĞRISI

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün yaptığı açıklamada, diyalog çağrısında bulunmuş ve "Umarız Amerika Birleşik Devletleri ve İran bu meseleyi kendi aralarında, arabulucular, diğer aktörler ya da doğrudan diyalog yoluyla, çözer. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz." demişti

        ABD'nin bölgedeki en büyük üssü olan El-Udeyd Hava Üssü Katar'da bulunuyor. Gerilimin Çarşamba günü tırmanması üzerine ABD, üsten kilit personelini geri çekmişti. Uluslararası basında tansiyonun biraz düşmesinin ardından ABD personelinin üsse geri döneceğine ilişkin haberler yer aldı.

