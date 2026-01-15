Habertürk
        Fenerbahçe'de ayrılık: Cenk Tosun!

        Fenerbahçe'de ayrılık: Cenk Tosun!

        Fenerbahçe, Cenk Tosun'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

        Giriş: 15.01.2026 - 20:57 Güncelleme: 15.01.2026 - 21:04
        Fenerbahçe'de ayrılık: Cenk Tosun!
        Fenerbahçe, Cenk Tosun'un takımdan ayrıldığını TFF'ye bildirdi ve oyuncunun lisansını karşılıklı anlaşarak sona erdirdi.

        Bu sezon Fenerbahçe formasını 7 müsabakada giyen Cenk Tosun, takımına kaydettiği 1 asist ile katkı sağlamıştı.

        Tecrübeli forvet, 2024 yazında imza attığı sarı-lacivertli ekipteki ilk sezonunda ise 22 müsabakada süre almış 2 gol ve 1 asiste imza atmıştı.

        Fenerbahçe, 12 Ekim 2025'te yaptığı açıklamada Cenk Tosun'un alınan karar gereği kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı.

        Profesyonel kariyerine Alman ekibi Eintracht Frankfurt'ta başlayan Cenk Tosun; Gaziantepspor, Beşiktaş, Everton ve Crystal Palace formaları da giymişti.

