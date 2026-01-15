Olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası davada karar çıktı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 19 Mayıs 2024 tarihinde Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan ve stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darp edildiği olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Fenerbahçe futbolcuları Jayden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş’ın da bulunduğu 5 sanığın yargılaması tamamlandı.

1 YIL 4 AY CEZA

Mahkeme 5 sanığın da, “haksız tahrik altında iştirak halinde kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde yaralama” suçundan 1 yıl 4 ay 11 gün hapis cezasına çarptırdı.

Davada Stadyum müdürü Ali Çelikkıran "müşteki", Fenerbahçeli futbolcular Jayden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal "şüpheli" sıfatıyla yer almıştı.

Mahkeme tüm sanıklar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

GALATASARAYLI YÖNETİCİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki görülen duruşmaya bahis soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcu Mert Hakan Yandaş Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatlarının katıldığı duruşmada, mütalaaya karşı savunmalar yapıldı. Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Timur Kuban’ın izleyici olarak bulunduğu duruşma esnasında görüntü alması üzerine hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

MERT HAKAN YANDAŞ: BİZLER İÇİN TÜRK BAYRAĞI VE FENERBAHÇE BAYRAĞI ONUR VE ŞEREFTİR

Söz verilen Mert Hakan Yandaş, olayın meydana gelme sebebi olarak Ertuğrul Karanlık’a ve takım bayrağına yapılan müdahale sonrası olduğunu ileri sürerek, “Bizler için Türk bayrağı ve Fenerbahçe bayrağı onur ve şereftir. Sıradanlaştırılamaz. Suçsuzum beraatımı talep ediyorum” dedi.