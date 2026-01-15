'Veliaht'ın 'Gülşah'ı Defne Burnaz: Hikâye beni içine çekti

Yönetmenliğini; Sinan Öztürk’ün, senaryosunu ise Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt ve Gökhan Şeker’in beraber yazdığı 'Veliaht', bu akşam yeni bölümüyle saat 20.00'de SHOW TV'de ekrana gelecek.

Akın Akınözü (Timur), Serra Arıtürk (Reyhan), Ercan Kesal (Zülfikar), Erkan Kolçak Köstendil (Yahya), Hazal Türesan (Derya), Derya Karadaş (Kudret), Tansu Biçer (Vezir Yılmaz), Bora Akkaş (Zafer), Erdem Şenocak (Beyazıt), Saygın Soysal (Korkut), Rahimcan Kapkap (Selim), Ayşegül Ünsal (Ayşe), Burak Altay (Recep), Kayhan Açıkgöz (Ceset), Sabahattin Yakut (Sabri), Selin Köseoğlu (Nesrin), Selin Dumlugöl (Gülendam), Volkan Kıran (Göksel) ve Ufkum Kalaoğlu (Ziver) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer aldığı dizi Esenler Otogarı’nda geçen aile içi güç savaşlarını ve büyük bir aşk öyküsünü ekranlara taşıyor.

'Veliaht'ın 17'nci bölümünde; 'Reyhan', 'Ayşe’nin uyarılarına rağmen 'Timur’dan uzak kalamaz ve birlikte geçirdikleri bir gecenin sabahında 'Zafer’e yakalanırlar. Gerçekler ortaya çıktığında aşklarını cesaretle sahiplenen 'Timur' ve 'Reyhan', 'Zülfikar’la büyük bir yüzleşme yaşar. Yahya’nın paraları yakmasının ardından masada şikâyetler başlar ve masa güven oylaması yapma kararı alır. Güven oylaması ve 'Timur’un güvenli yolları yeniden açma hamlesi sonucunda Yahya’nın iktidarı tehlikeye girer. 'Selim’in 'Timur’u vurmaktan başka çaresi kalmamıştır. Kimliğini geri kazanmaya çalışan 'Zafer' önemli bir eşiği geçip çocukluk arkadaşı 'Yahya’nın karşısına çıkıyor. Bu akşam yen bölümüyle ekranlara gelecek olan dizide 'Gülşah' karakterine hayat veren Defne Burnaz, rolü ve diziyle ilgili soruları yanıtladı. Oyunculuk merakınız nasıl başladı? Oyunculuğa merakım etrafımda olup biten her şeyi merak etmemle başladı. İnsanları, yaşananları, farklı deneyimleri, farklı bakış açılarını, bir takım bir şeyleri merak etmeye başlayarak. 'Alice Harikalar Diyarı' izleyen bir çocuk olarak harikalar diyarında olmanın nasıl olacağını merak ettim ve 'Alice’in yolculuğunu ben deneyimlemek istedim. İçimdeki bu merak beni bu meslekle buluşturdu.

'Veliaht'tan gelen teklifi duyunca neler hissetiniz? 'Veliaht’tan teklif geldiğinde ilk hissettiğim şey büyük bir heyecan oldu. Hikâyeyi okuyunca o heyecan, yerini derin bir meraka ve güçlü bir isteğe bıraktı. Projenin ne kadar iddialı ve katmanlı olduğunu daha ilk okuyuşumda hissetmiştim. Karakterlerin ve hikâyenin taşıdığı derinlik beni çok içine çekti ve bu yolculuğun bir parçası olmayı gerçekten çok istedim. REKLAM 'Gülşah' nasıl bir karakter? 'Gülşah' kalbi çok temiz, çok zeki ve kimseye yük olmamaya çalışan bir kız. Erken yaşında babasından ayrı kalmış, zorluklarla büyümüş bir kız çocuğu. Tüm bunlara rağmen kalbinin saflığını ve narinliğini hiç kaybetmiyor. Ağabeyi 'Timur' onun hayattaki en büyük dayanağı; hem kahramanı hem de güven duygusu. Onu da kaybettikten sonra 'Gülşah', bir anda büyümek zorunda kalıyor. Annesi için güçlü durmaya çalışırken, içten içe kendi yasını yaşıyor. O yüzden 'Gülşah', bana göre kırılgan ama aynı zamanda çok dirençli, hayata nasıl tutunacağını bilen bir karakter. 'Gülşah' karakterinin yolculuğunu sürdürürken ona dair yeni şeyler keşfetmeye de devam ediyorum...

Rolünüzle ilgili nasıl bir hazırlık süreci geçirdiniz? Çekimlerimize başlamadan önce bir tiyatro sahnesinde yönetmenlerimiz Sinan Öztürk, Barbaros Bilgin ve orijinal hikâye yazarımız Tunahan Kurt ile bir araya gelip provalar alma fırsatımız oldu. Karakterlerimiz üzerine konuştuğumuz, ilişkilerini yarattığımız ve bağlarımızı güçlendirmek üzerine çalıştığımız bir süreç geçirdik. Ben de kendi çalışma sürecimde 'Gülşah’ı gerçekten anlamakla ilgilendim. REKLAM 'Veliaht'ın setinde nasıl bir ortam var? 'Veliaht’ın tüm ekibinin kamera önü ve arkası dahil olmak üzere özenle oluşturulduğunu düşünüyorum. Beraber çalışmaktan çok keyif duyduğum ve kendimi çok şanslı hissettiğim bir ekibin içindeyim. Sette çok sıcak ve destekleyici bir ortamımız var. Çok güldüğümüz ve eğlendiğimiz, zorlandığımız zamanlarda ise birbirimize kenetlendiğimiz ve destek olduğumuz bir ortamın içindeyiz. Setimizde kadın dayanışmasını da bu kadar güçlü hissetmek benim için çok kıymetli; bu destek ve paylaşıma gerçekten minnettarım. Deneyimli oyuncularla aynı seti paylaşmak nasıl bir duygu? 'Veliaht’ın oyuncu kadrosu gerçekten çok deneyimli ve çok değerli isimlerden oluşuyor. Böyle bir ekiple aynı seti, hatta aynı sahneyi paylaşmak benim için büyük bir şans. Her gün onlardan yeni bir şey öğreniyorum; bazen bir bakıştan, bazen bir duruştan, bazen de sahneye yaklaşım biçimlerinden. Hepsinin desteğini de yürekten hissediyorum. Bunu hissetmek beni hem cesaretlendiriyor hem de çok güvende hissettiriyor.

REKLAM Dizide, Akın Akınözü ile ağabey - kardeşsiniz. Kendisi hakkında ne söylemek istersiniz? İlk bölümden, hatta provalardan itibaren Akın Akınözü ve dizide annemizi canlandıran Ayşegül Ünsal ile aramızda çok sıcak bir bağ oluştu. Daha ilk günden gerçekten bir aile gibi hissetmeye başladık. Kurduğumuz ağabey – kardeş ilişkisinin gücünün de bu samimi atmosferden geldiğine inanıyorum. Akın ile çalışmak hem çok keyifli hem de çok konforlu. Sahne içinde birbirimize pas atabildiğimiz, birlikte akabilen bir alan yaratıyoruz. 'Timur' karakteri kardeşine çok düşkün biri ve hikâye ilerledikçe birlikte oldukça ağır duygusal süreçlerden geçiyorlar. Bu da bizi bol bol yoğun sahnelerde buluşturdu. O anlarda gerçekten kalbimizle oynadığımızı, duygularımızı paylaştığımızı hissediyorum. Tabii çok yoğunluklu olmayan sahnelerde de oldukça gülüyor oluyoruz. REKLAM Oyunculuk size ne ifade ediyor? Ben oyunculuğu ‘rol yapmak’ olarak ele almıyorum. Biz aslında hisleri bir şekilde görünür kılıyoruz. Bir insanın derdini, kalbini, yarasını alıp onu savunuyoruz. Bir dert ediniyoruz, ve bunun bizde yarattığı dürtülerle var oluyoruz. Yani aslında “hayali şartlar altında gerçekliği yaşama” dediğimiz şeyi yapıyoruz. Anlamak, anlatmak ve anlaşılmak arasında kurulan çok özel bir döngü... Oyunculuk benim için tam olarak bu döngünün içinde var olmak.