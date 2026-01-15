Habertürk
        Trump: Anlaşmanın önündeki engel Zelenskiy | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump: Anlaşmanın önündeki engel Zelenskiy

        ABD Başkanı Trump, son gelişmelere ilişkin Reuters'a konuştu. Pehlevi'nin "oldukça hoş biri gibi göründüğünü" söyleyen Trump, İran içinde yeterli desteği olup olmadığı konusunda emin olmadığını ifade etti. Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barışın sağlanamaması konusunda engelin Ukrayna lideri Zelenskiy olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 15.01.2026 - 15:01 Güncelleme: 15.01.2026 - 15:01
        Trump: Anlaşmanın önündeki engel Zelenskiy
        ABD Başkanı Donald Trump, devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi'nin "oldukça hoş biri gibi göründüğünü" söyledi ancak Pehlevi'nin İran içinde yeterli desteği toplayarak sonunda yönetimi devralıp alamayacağı konusunda emin olmadığını ifade etti.

        ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te Reuters'a verdiği özel röportajda; İran rejiminin çökme ihtimali bulunduğunu söyledi, Ukrayna'daki savaş konusunda Rusya ile yürütülen müzakerelerdeki tıkanıklıktan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i sorumlu tuttu ve Adalet Bakanlığı'nın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell hakkında yürüttüğü soruşturmaya yönelik Cumhuriyetçi eleştirileri küçümsedi.

        ABD Başkanı Trump, İran'da 28 Aralık'ta başlayan ve 2 bin 600'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiği protestolarda, İran'ın 'ölümcül güç' kullanması halinde çok kez müdahale tehdidinde bulunmuştu. Ancak Reuters'a verdiği demeçte, 1979'da iktidardan uzaklaştırılan İran şahının oğlu Pehlevi'ye tam destek verme konusunda isteksiz davrandı.

        "Oldukça hoş biri gibi görünüyor ama kendi ülkesinde nasıl bir karşılık bulacağını bilmiyorum" diyen Trump, "Ve açıkçası henüz o noktada da değiliz" ifadelerini kullandı.

        Trump, "Ülkesinin onun liderliğini kabul edip etmeyeceğini bilmiyorum. Ama eğer kabul edecek olurlarsa, bu benim için elbette sorun olmaz" dedi.

        Trump'ın bu sözleri, geçen hafta Pehlevi ile görüşmeyi planlamadığını söylemesinin ardından, Pehlevi'nin İran'ı yönetme kapasitesine dair şüphelerini güçlendirdi.

        "HER HALÜKARDA İLGİNÇ BİR DÖNEM"

        ABD'de yaşayan 65 yaşındaki Rıza Pehlevi, babasının 1979 İslam Devrimi'nde devrilmesinden önce İran'dan ayrılmıştı ve son dönemde protestoların öne çıkan seslerinden biri haline geldi. Ancak İran'da Pehlevi'ye verilen destek bölünmüş durumda.

        Trump, protestolar nedeniyle Tahran'daki hükümetin düşmesinin mümkün olduğunu söyledi, ancak gerçekte "her rejimin çökebileceğini" de ekledi ve şöyle konuştu:

        "Düşer mi düşmez mi bilinmez ama her halükarda ilginç bir dönem olacak"

        "ANLAŞMANIN ÖNÜNDEKİ ENGEL ZELENSKIY"

        Seçim kampanyasında Rusya-Ukrayna Savaşı'nı "bir günde bitirebileceğini" söyleyen Trump, dört yıllık savaşın çözümündeki en büyük engelin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy olduğunu söyledi.

        Trump, hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hem de Zelenskiy'i sık sık eleştirmişti; ancak bu kez yine Ukrayna lideri hakkında daha karamsar bir tablo çizdi.

        Trump, Putin'in "anlaşmaya hazır olduğunu" söyledi. Gecikmenin ne olduğu sorulduğunda ise tek kelimeyle yanıt verdi: "Zelenskiy"

        "Başkan Zelenskiy'i buna razı etmemiz gerekiyor" dedi.

        MACHADO İLE GÖRÜŞECEK

        Trump, bugün Beyaz Saray’da Venezuelalı muhalefet lideri Maria Corina Machado ile görüşecek. Bu, Trump'ın bu ay başında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun tutuklanması talimatını vermesi ve ülkenin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ikilinin ilk yüz yüze görüşmesi olacak.

        "Çok hoş bir kadın" diyen Trump, Machado için, "Televizyonda gördüm. Sanırım temel konuları konuşacağız" dedi.

        Machado geçen yıl Nobel Barış Ödülü'nü kazanmış ve ödülünü Trump'a adamıştı. Trump'a ödülünü vermeyi teklif etmişti ancak Nobel Komitesi, barış ödülünün devredilemeyeceğini açıklamıştı.

        Trump, Maduro görevden alındığında başkan yardımcısı olan ve şu anda Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak görev yapan Delcy Rodriguez'i de övdü. Trump, Çarşamba günü Rodriguez ile "son derece ilginç bir görüşme" yaptığını ve "kendisiyle çalışmanın çok iyi olduğunu" söyledi.

