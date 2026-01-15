Trump: Anlaşmanın önündeki engel Zelenskiy

ABD Başkanı Donald Trump, devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi'nin "oldukça hoş biri gibi göründüğünü" söyledi ancak Pehlevi'nin İran içinde yeterli desteği toplayarak sonunda yönetimi devralıp alamayacağı konusunda emin olmadığını ifade etti.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te Reuters'a verdiği özel röportajda; İran rejiminin çökme ihtimali bulunduğunu söyledi, Ukrayna'daki savaş konusunda Rusya ile yürütülen müzakerelerdeki tıkanıklıktan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i sorumlu tuttu ve Adalet Bakanlığı'nın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell hakkında yürüttüğü soruşturmaya yönelik Cumhuriyetçi eleştirileri küçümsedi.

ABD Başkanı Trump, İran'da 28 Aralık'ta başlayan ve 2 bin 600'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiği protestolarda, İran'ın 'ölümcül güç' kullanması halinde çok kez müdahale tehdidinde bulunmuştu. Ancak Reuters'a verdiği demeçte, 1979'da iktidardan uzaklaştırılan İran şahının oğlu Pehlevi'ye tam destek verme konusunda isteksiz davrandı.

"Oldukça hoş biri gibi görünüyor ama kendi ülkesinde nasıl bir karşılık bulacağını bilmiyorum" diyen Trump, "Ve açıkçası henüz o noktada da değiliz" ifadelerini kullandı.

Trump, "Ülkesinin onun liderliğini kabul edip etmeyeceğini bilmiyorum. Ama eğer kabul edecek olurlarsa, bu benim için elbette sorun olmaz" dedi.

Trump'ın bu sözleri, geçen hafta Pehlevi ile görüşmeyi planlamadığını söylemesinin ardından, Pehlevi'nin İran'ı yönetme kapasitesine dair şüphelerini güçlendirdi.

"HER HALÜKARDA İLGİNÇ BİR DÖNEM"

ABD'de yaşayan 65 yaşındaki Rıza Pehlevi, babasının 1979 İslam Devrimi'nde devrilmesinden önce İran'dan ayrılmıştı ve son dönemde protestoların öne çıkan seslerinden biri haline geldi. Ancak İran'da Pehlevi'ye verilen destek bölünmüş durumda.

Trump, protestolar nedeniyle Tahran'daki hükümetin düşmesinin mümkün olduğunu söyledi, ancak gerçekte "her rejimin çökebileceğini" de ekledi ve şöyle konuştu:

"Düşer mi düşmez mi bilinmez ama her halükarda ilginç bir dönem olacak"

"ANLAŞMANIN ÖNÜNDEKİ ENGEL ZELENSKIY"

Seçim kampanyasında Rusya-Ukrayna Savaşı'nı "bir günde bitirebileceğini" söyleyen Trump, dört yıllık savaşın çözümündeki en büyük engelin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy olduğunu söyledi.