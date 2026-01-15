Habertürk
        Haberler Dünya Bakan Fidan: İran'ı yakından takip ediyoruz | Dış Haberler

        Bakan Fidan: İran'ı yakından takip ediyoruz

        Dışişleri Bakanı Fidan, "SDG sorun olmaya devam ediyor. Türkiye olarak bu konuda kararlı politikamız sürecek" dedi. İran'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyleyen Fidan, "Diplomatik çabalara devam edeceğiz. Gerek arabulucular gerekirse direkt temaslarla bu konuyu çözmelerini umuyoruz." dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2026 - 12:17 Güncelleme: 15.01.2026 - 13:14
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İstanbul'da yıllık değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "İran'ın uzun yıllardır maruz kaldığı baskılar. Biz İran'ın komşusu ve dostu olarak görüşlerimizi paylaşıyoruz. İran'da olacak olan her şey bizi yakından ilgilendirdiği için gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Önceliğimiz güç kullanımı olmaması. Bölgenin tamamına yayılacak istikrarsız sonuçlardan kaçınılması gerek. 12 gün savaşlarında önce İsrail'in sonra ABD'nin saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Yeniden bunun gündeme gelmesinden memnun değiliz.

        Sorunlar diyalogla çözülmeli. Umarım ABD ve İran bunu çözer. Diplomatik çabalara devam edeceğiz. Gerek arabulucular gerekirse direkt temaslarla bu konuyu çözmelerini umuyoruz."

        SURİYE

        YPG, Türkiye ve Suriye için sorun, bölgede istikrar olmalı. Türkiye olarak bu konuda kararlı politikamız sürecek. YPG Suriye'de bölünmeye davetiye çıkarıyor. Suriye'nin kuzeyinde güç kullanınca geri adım atıyorlar, hep aynı oyun.

        SDG, iyi niyet göstermek istiyorsa artık diyalog kurmalı. SDG Kandil ilişkisi yeni bir bilgi değil. Temennimiz bir an önce 10 Mart Mutabakabatı'nın uygulanması.

        Halihazırda Suriye, ABD ve YPG görüşmeleri devam ediyor. Kamuoyuna yansımayan pek çok görüşme oluyor, ABD ciddi bir arabuluculuk yapıyor. Ahmed Şara'nın beyanlarında da gördüğünüz bir niyet sorunu ortaya çıkıyor. Görüşmelerin büyük bir iyi niyetle devam etmesi ama karşı taratan bu çıkmayınca hükümetin egemenlik, birlik sağlama hakkını sağlamak için adımlar atacağını öngörüyorum. Hükümetin gerektiği zaman da başkaları için anormal bir durum olmuyor, umarım o noktaya gelmez ve diyalog yoluyla çözülür.

        Sorunlar diyalog ile çözülmediğinde güç kullanımının da Suriye hükümeti için bir opsiyon olduğunu görüyorum.

        UKRAYNA

        "Geçtiğimiz günlerde Paris'te liderler toplantısı düzenlendi. O toplantıya gelene kadar bakan düzeyinde ve diğer düzeylerde çok sayıda toplantı oldu. Yapılacak olan barış sadece Rusya-Ukrayna arasında olmayacak esasında Avrupa ve Rusya arasında bir barış olacak. Trump'ın göreve gelmesiyle ABD'nin nötr pozisyona geçmesi ve Avrupa güvenliğinde oynadığı görev değişti. Avrupa güvenliği Ukrayna'nın güvenliği oldu. "

        F-35

        "Bu CAATSA neticesinde çıkan bir sorun. CAATSA'nın genel olarak kaldırılması yönünde bir çalışmamız var. Cumhurbaşkanımız Eylül ayında ABD'ye gittiğinde Trump ile görüşmesinde bu sorunun gündemden çıkması yönünde bir irade oluştu. Şimdi bu sorunun kalkması için çalışmalarımızı yürütüyoruz."

        VİZE KONUSU

        "Avrupa'da giderek merkezileşen bir sistem var. Böyle bir idari sorun, pandemide kapalı kalmıştı hayata geçmesinde sorun var.

        Daha çok etkileyen boyutu ise göçmenlik meselesinden dolayı var olan göçmenlerin politika malzemesi haline gelmesi. Artık Avrupa hükümetleri yabancıların hangi sebeple olursa olsun başka bir sorun alanı. Ülkeye yabancı girişi Avrupa'da siyasetin bir numaralı sorunu haline gelmiştir. Yığınsal göç durmuştur, kendileri de biliyor. Ancak aşırı sağın rüzgarın yükselmesi için buna ihtiyacı var. Avrupa buna evrilebilir.

        AB'ye aday ülke olan Türkiye'nin bu sorunu yaşamaması için vize serbestisi anlaşmasını yürürlüğe girmesi gerek. Biz daha sistemli bir şekilde çalışacağız. Cumhurbaşkanımız bu konudaki hassasiyetini biliyoruz.

        TRUMP'IN İRAN AÇIKLAMALARI

        İran'a yönelik askeri müdahaleye karşıyız. İran'ın kendi içindeki otantik sorunlarını kendisini çözmesi gerekiyor Bölge ülkeleriyle olan sorunlarını çözmesi gerekiyor. Nükleer konulardaki sorunları da çözmesi de gerekiyor ki ekonomik baskılar sona ersin. İran'ın büyük bir nüfusu ve dinamik bir halkı var. Bunları belli konulardan mahrum ettiğinizde böyle sorunlar çıkabiliyor. Ekonomik ve diğer güçlerle ilgili sorunlar, rejime karşı başkaldırı olarak karıştırılıyor. Rejime karşı İran düşmanı ülkelerin iştahını kabartacak bir durum yok. Vurguladığımız gibi biz müdahaleye karşıyız.

        Senatör Graham'ın sözlerine ilişkin soruyu yanıtlayan Fidan, "Biz bunların yaptığı ferdi beyanlardan yola çıkarak ilişkileri belirlemiyoruz. Beyaz Saray'daki irade ne söylüyor biz onlarla yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

