ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?

İran'da 28 Aralık'ta ekonomik sebeplerle başlayan ve ülke geneline yayılan protestolarda ölümcül güç kullanılması halinde ABD'nin İran'a müdahale edeceği yönündeki açıklamalarını yinelemesinin ardından Washington-Tahran hattındaki gerilim tırmanıyor.

ABD'li bir yetkili dün yaptığı açıklamada, Washington'un Orta Doğu'daki bazı üslerinden personeli geri çektiğini söyledi. Bu açıklama, üst düzey bir İranlı yetkilinin Tahran'ın, ABD’nin saldırması halinde Amerikan üslerini vuracağı uyarısını komşu ülkelere ilettiğini söylemesinin ardından geldi.

İran rejimi, bugüne kadarki en büyük protesto dalgasıyla karşı kalırken aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump'ın hükümet karşıtı protestocular lehine müdahale tehdidini caydırmayı hedefliyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, ABD'nin talebi üzerine bugün İran gündemiyle toplanması bekleniyor.

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan bir ABD'li yetkili, artan bölgesel gerilimler nedeniyle önlem olarak bölgedeki kilit üslerden bazı personelin çekildiğini söyledi.

Reuters'a konuşan Batılı bir askeri yetkili ise, "Tüm işaretler bir ABD saldırısının yakın olduğuna işaret ediyor; ancak bu yönetim herkesi tetikte tutmak için de böyle davranıyor. Öngörülemezlik stratejinin bir parçası" dedi.

Beyaz Saray ise Trump'ın, krize karşı "bekle-gör" yaklaşımı benimsediğini ima etti.

Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, İran hükümetinin protestolara yönelik baskısı sırasında yaşanan ölümlerin azaldığı yönünde bilgilendirildiğini ve şu anda idam planı olmayacağına inanmadığını söyledi. Bu bilgiyi kimin verdiği sorulduğunda ise, "karşı taraftaki çok önemli kaynaklar" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, olası bir ABD askeri müdahalesini tamamen dışlamadı; "Sürecin nasıl ilerlediğini izleyeceğiz" dedi ve yönetiminin İran'dan "çok iyi bir açıklama" aldığını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de Çarşamba günü, hükümet karşıtı protestolarla ilgili bir soruya yanıt olarak İran'ın "idam planı olmadığını" söyledi. Ancak Norveç merkezli İran İnsan Hakları Derneği'ne göre, İran cezaevlerinde idam yaygın bir uygulama.

ZAMANLAMA BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

İki Avrupalı yetkili, ABD'nin askeri müdahalesinin önümüzdeki 24 saat içinde gerçekleşebileceğini söyledi. İsrailli bir yetkili de Trump'ın müdahale etmeye karar verdiği izlenimi verdiğini, ancak kapsam ve zamanlamanın belirsiz olduğunu ifade etti.