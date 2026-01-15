ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
İran'da başlayan protestoların ardından ABD Başkanı Trump'ın İran'a müdahale edeceği yönündeki açıklamalarını yinelemesiyle Washington-Tahran hattındaki gerilim tırmandı. ABD'nin bölgedeki bazı üslerinde personelini çektiği bildirilirken, İran'dan misilleme uyarısı geldi
İran'da 28 Aralık'ta ekonomik sebeplerle başlayan ve ülke geneline yayılan protestolarda ölümcül güç kullanılması halinde ABD'nin İran'a müdahale edeceği yönündeki açıklamalarını yinelemesinin ardından Washington-Tahran hattındaki gerilim tırmanıyor.
ABD'li bir yetkili dün yaptığı açıklamada, Washington'un Orta Doğu'daki bazı üslerinden personeli geri çektiğini söyledi. Bu açıklama, üst düzey bir İranlı yetkilinin Tahran'ın, ABD’nin saldırması halinde Amerikan üslerini vuracağı uyarısını komşu ülkelere ilettiğini söylemesinin ardından geldi.
İran rejimi, bugüne kadarki en büyük protesto dalgasıyla karşı kalırken aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump'ın hükümet karşıtı protestocular lehine müdahale tehdidini caydırmayı hedefliyor.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, ABD'nin talebi üzerine bugün İran gündemiyle toplanması bekleniyor.
İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan bir ABD'li yetkili, artan bölgesel gerilimler nedeniyle önlem olarak bölgedeki kilit üslerden bazı personelin çekildiğini söyledi.
Reuters'a konuşan Batılı bir askeri yetkili ise, "Tüm işaretler bir ABD saldırısının yakın olduğuna işaret ediyor; ancak bu yönetim herkesi tetikte tutmak için de böyle davranıyor. Öngörülemezlik stratejinin bir parçası" dedi.
Beyaz Saray ise Trump'ın, krize karşı "bekle-gör" yaklaşımı benimsediğini ima etti.
Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, İran hükümetinin protestolara yönelik baskısı sırasında yaşanan ölümlerin azaldığı yönünde bilgilendirildiğini ve şu anda idam planı olmayacağına inanmadığını söyledi. Bu bilgiyi kimin verdiği sorulduğunda ise, "karşı taraftaki çok önemli kaynaklar" ifadesini kullandı.
ABD Başkanı, olası bir ABD askeri müdahalesini tamamen dışlamadı; "Sürecin nasıl ilerlediğini izleyeceğiz" dedi ve yönetiminin İran'dan "çok iyi bir açıklama" aldığını belirtti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de Çarşamba günü, hükümet karşıtı protestolarla ilgili bir soruya yanıt olarak İran'ın "idam planı olmadığını" söyledi. Ancak Norveç merkezli İran İnsan Hakları Derneği'ne göre, İran cezaevlerinde idam yaygın bir uygulama.
ZAMANLAMA BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR
İki Avrupalı yetkili, ABD'nin askeri müdahalesinin önümüzdeki 24 saat içinde gerçekleşebileceğini söyledi. İsrailli bir yetkili de Trump'ın müdahale etmeye karar verdiği izlenimi verdiğini, ancak kapsam ve zamanlamanın belirsiz olduğunu ifade etti.
Katar, Orta Doğu'daki en büyük ABD üssü olan El-Udeyd Hava Üssü'ndeki personel azaltımının "mevcut bölgesel gerilimlere yanıt olarak" yapıldığını açıkladı. Üç diplomat, bazı personele üsten ayrılmalarının söylendiğini, ancak geçen yıl İran'ın füze saldırısından saatler önce olduğu gibi büyük birliklerin stadyumlara ya da alışveriş merkezlerine taşındığına dair acil bir işaret olmadığını belirtti.
İngiltere de olası ABD saldırıları öncesinde Katar'daki bir hava üssünden bazı personeli çektiği bildirildi.
Trump, İran'daki protestocuları desteklemek için defalarca müdahale tehdidinde bulundu. 28 Aralık'tan başlayan protestolarda bugüne kadar 2 bin 615 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
Genelkurmay Başkanı Abdolrahim Musevi, "İran hiçbir zaman bu ölçekte bir yıkımla karşılaşmadı" diyerek sorumluluğu dış güçlere yükledi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ise yaşananları "İran'ın çağdaş tarihindeki en şiddetli baskı" olarak tanımladı.
İranlı yetkililer, olayları "silahlı teröristler" olarak nitelendirdikleri kişilerin gerçekleştirdiğini öne sürerek ABD ve İsrail’i huzursuzluğu körüklemekle suçluyor.
İRAN ABD SALDIRISININ ENGELLENMESİNİ İSTEDİ
Trump, günlerdir İran'a müdahale tehdidini açıkça dile getiriyor. Salı günü CBS News'e verdiği röportajda, İran'ın protestocuları idam etmesi halinde "çok sert bir karşılık" vereceğini söyledi; İranlılara protestolara devam etmeleri ve kurumları ele geçirmeleri çağrısı yaparak "yardım yolda" dedi.
Üst düzey İranlı yetkili, Tahran'ın bölgedeki ABD müttefiklerinden Washington'un İran'a saldırmasını engellemelerini istediğini belirtti.
Öte yandan ABD'nin bölgede, Katar'daki El-Udeyd Üssü'nde Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın ileri karargâhı ve Bahreyn'de ABD Donanması Beşinci Filosu’nun karargâhı dahil olmak üzere geniş bir askeri varlığı bulunuyor.
CAN KAYBI 2 BİN 600'Ü AŞTI
İran içinden bilgi akışı, internet kesintileri nedeniyle sekteye uğramış durumda. ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), şimdiye kadar 2 bin 615 protestocunun ölümünü doğruladığını; bunun 2022 ve 2009'daki protesto dalgalarında kaydedilen ölümlerden çok daha yüksek olduğunu bildirdi.
2025 haziran ayında İsrail'in, ABD'nin de katıldığı, 12 gün süren bombardımanı ve Avrupa ülkelerinin İranın nükleer programı nedeniyle BM yaptırımlarını yeniden devreye sokmasıyla ülkedeki ekonomik kriz derinleşti.