        Down sendromlu çocuk için 77 milyon TL tazminat | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Down sendromlu çocuk için 77 milyon TL tazminat!

        Diyarbakır'da, Down sendromlu doğan M.K.'nin ailesi, gebelik sürecinde gerekli tarama ve tanı testlerinin önerilmediği ve riskler hakkında bilgilendirilmedikleri iddiasıyla hekim ve özel hastane hakkında şikayetçi oldu. Ailenin, ara buluculukta talep ettiği 700 bin TL'nin reddedilmesinin ardından açılan davada mahkeme, faizi ve masraflarıyla birlikte 77 milyon lira tazminata hükmetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 07:49 Güncelleme: 15.01.2026 - 08:01
        Down sendromlu çocuk için 77 milyon TL tazminat!
        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, 3 Temmuz 2021’de Down sendromlu olarak dünyaya gelen M.K. isimli kız çocuğunun ailesi, gebelik sürecinde gerekli tarama ve tanı testlerinin önerilmediği ve riskler hakkında bilgilendirilmedikleri iddiasıyla hekim ve özel hastaneden şikayetçi oldu.

        HASTANE 700 BİN TL'Yİ ÖDEMEYİ REDDETTİ

        DHA'daki habere göre aile, ara buluculuk sisteminde talep ettiği 700 bin TL’yi ödemeyi kabul etmeyen hastane yönetimi hakkında ‘vekalet ilişkisinden doğan maddi ve manevi tazminat’ davası açtı.

        KARAR DURUŞMASI GERÇEKLEŞTİ

        Ergani 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme, bilirkişi raporları ve Adli Tıp Kurumu değerlendirmeleri doğrultusunda aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiğine dair dosyada yeterli belge bulunmadığını belirterek 43 milyon 783 bin TL maddi tazminat ve 225 bin TL manevi tazminata hükmetti.

        FAİZ VE MASRAFLARLA 77 MİLYON TL'YE HÜKMEDİLDİ

        Aileye ödenecek tutarın, 2021 yılından bu yana işlenecek faiz ve masraflarıyla birlikte yaklaşık 77 milyon lira olduğu belirtildi. Kararda, istinaf yolunun da açık olduğu ifade edildi. Gerekçeli kararda ise Down sendromu riskine ilişkin testler, bu testlerin sonuçları ve olası seçenekler konusunda ailenin yeterince bilgilendirilmediği vurgulandı.

        KRİTİK HAFTALARDA TARAMA TESTİ ÖNERİLMEDİ

        Ailenin avukatı Ferhat Yiğit, müvekkiline gebeliği sürecinde tarama testlerinin önerilmediğini ifade ederek, “Müvekkil anne ve baba, kızlarının doğumunun hemen bir gün sonrasında yanıma geldiler. Çocuklarını sağlıklı beklerken, Down sendromlu olduklarını söylediler. Bu hususun gebelik testleri sürecinde, gebelik muayeneleri sürecinde kendilerine bildirilmediğini, haliyle doğum itibarıyla çocuklarının Down sendromlu olduğunu öğrendiklerini, sorumlulardan şikayetçi olmak istediklerini tarafıma bildirdiler.

        Biz de hukuksal süreci başlattık. Müvekkilim düzenli olarak özel hastanede muayenelerini yapmış. Gebeliklerde 11 ve 14’üncü haftalar kritik evreleri olarak geçmektedir. 11 ve 14’üncü haftalarda müvekkile hiçbir şekilde tarama testi önerilmemiş. Buna ilişkin zaten epikriz raporları vardı. Biz de dosyaya ibraz ettik. Bu şekilde davamızı açtık. Müvekkilin sağlıklı bir kız çocuğuna sahip olduğunu kendilerine söylemişler. Müvekkil de doğum esasında öğrenince bu şekilde dava açmaya karar verdi” dedi.

        ARA BULUCULUKTA ANLAŞMA SAĞLANAMADI

        Dosyanın gönderildiği ara buluculuk sürecinde davalı taraftan talep edilen 700 bin TL’nin reddedildiğini belirten Yiğit, “2021'in 10’uncu ayında biz ara buluculukla süreci başlattık. Hatta kendilerine ilk etapta 700 bin TL civarında bir teklifle gitmiştik. Kendileri kabul etmedi. Daha sonrasında davayı açtık. Şu an kız çocuğumuz 5 yaşında. 4 seneden fazla sürdü duruşmalarımız. Birden fazla kez dosya, Adli Tıp Kurumu’na gitti.

        Bizim davaya açtığımız belgelerle, davalıların dosyaya daha sonra ibraz ettiği belgeler arasında bir çelişki mevcut olmuştu. Mahkeme de bu belgeleri daha sonrasında kendisi değerlendirdi. Hastanenin imzalı evrak sunmadığını, aydınlatma yükümlülüğünü ihlal ettiğine kanaat getirdi. Bu şekilde maddi ve manevi tazminat istemlerimizi kabul ederek karar verdi.

        Maddi tazminat boyutunda sürekli iş görmezlik ve bakıcı giderleri olmak üzere 43 milyon TL civarında bir maddi tazminata hükmedildi. 26 milyon TL bu işlemiş faizi oluyor. Bunun dışında da 225 bin TL de manevi tazminata hükmetti. Toplam icraya verildiği üzere kararın masraflarla birlikte yaklaşık 77 milyon TL civarı bir hesabı çıktı” diye konuştu.

        "ÇOCUĞUMUN DOWN SENDROMLU OLDUĞUNU HEMŞİREDEN ÖĞRENDİM"

        Down sendromlu doğan M.K.’nin babası Hüseyin Kızmaz, doğumdan önce kendilerinin bilgilendirmediklerini öne sürerek, “Diyarbakır’da çocuğumu hastaneye götürdüm. Diğer iki çocuğumun da doktoru aynı doktordu. Bize her şeyin yolunda olduğunu, sağlıklı bir kız çocuğu olduğunu söyledi. Daha sonra Ergani’de doğum gerçekleşti. Çocuğumun Down sendromlu olduğunu hemşireden öğrendim.

        Ben de özel hastaneye gittim ve durumu izah ettim. Böyle bir şeyin imkansız olduğunu söylediler. Mahkemeye vermemin asıl nedeni de bundan sonraki aileler doğumda çocuklarının Down sendromlu olduğunu öğrenmeden doktordan bilgi alsın. Doktor bize bilgi vermiş olsaydı ben istemezdim. Doğuma son verme hakkı elimizden alındı. Doktor bize herhangi bir bilgi vermedi” dedi.

