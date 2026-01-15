Fenerbahçe'de N'Golo Kante heyecanı!
Ara transfer döneminde adından söz ettiren hamleler yapan Fenerbahçe'de tüm gözler N'Golo Kante takviyesine çevrildi. Sarı-lacivertlilerde yönetim, transferde son noktayı koymak için Abu Dabi'ye gidecek. İşte transfere dair tüm detaylar...
Devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor...
Şu ana kadar Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi’yi renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, Arabistan Pro Lig ekibi Al Ittihad’da forma giyen N’Golo Kante için temaslarını devam ediyor.
KANTE TAMAM, SIRA ITTIHAD'DA
Oyuncuyla her konuda anlaşma sağlanırken, kulübü Al Ittihad'la görüşmeler ise sıklaştırıldı.
Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları ve futbol direktörü Devin Özek bu transferi bitirmek için Dubai’ye giderek son şartları konuşmuştu.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Ertan Torunoğulları, Fransız yıldızla ilgili konuştu.
"GELİYOR"
Kendisine sorulan "Kante geliyor mu?" sorusuna yanıt veren Torunoğulları, "Geliyor" cevabını vererek sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.
"BAŞKA OYUNCULAR HAKKINDA BİR ŞEY DİYEMEM"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ise, Kante'yle ilgili gelen soruya "Başka oyuncular hakkında bir şey diyemem. Ben sadece kendi oyuncularım için konuşabilirim. Çıkan dedikodular hakkında yorum yapmam." yanıtını verdi.
YÖNETİM ABU DABİ'YE GİDİYOR!
HT Spor muhabiri Esra Köse'nin haberine göre; Kante ile anlaşmaya varan Fenerbahçe’de Ertan Torunoğulları, Devin Özek ve Ömer Topbaş, oyuncunun kulübüyle görüşmeleri sürdürmek ve transferi tamamlamak üzere Abu Dabi’ye gidecek. Transfer görüşmeleri Dubai'de gerçekleştirilecek.
Bu sezon Arabistan ekibinde 22 maça çıkan Kante, 1.927 dakika süre aldı ve 1 gollük katkı sağladı. Kulübüyle sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon Euro...