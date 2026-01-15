Doğalgaz sızıntısı sanılmıştı... Anne ile kızının şüpheli ölümü!

İzmir'de, dün Dikili ilçesi Salimbey Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan anne Suna Sarıyörük (83) ile kızı Ebru Sarıyörük'ten (55) haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Suna Sarıyörük, 83 yaşındaydı.

ANNE VE KIZI HAREKETSİZ BULUNDU

AA'daki habere göre ihbar üzerine adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, eve girdiklerinde anne ve kızını hareketsiz halde buldu.

Ebru Sarıyörük, 55 yaşındaydı.

CENAZELER ADLİ TIPA KALDIRILDI

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, iki kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Anne ve kızının cansız bedenleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GAZ SIZINTISI TESPİT EDİLEMEDİ

Öte yandan ekipler tarafından doğalgaz tesisatında yapılan ölçümlerde gaz sızıntısının tespit edilmediği belirtildi.

CENAZELER AYDIN'A GÖTÜRÜLDÜ

Yakınları tarafından bugün İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alınan Suna Sarıyörük ile kızı Ebru Sarıyörük'ün cenazeleri, memleketleri Aydın'ın İncirliova ilçesine götürüldü.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDILAR

Anne ve kızının cenazeleri, Çarşı Camii'nde dün öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından İncirliova İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.