Hatice öğretmen 7. kattan düşmüştü! Sevgilisinin tırnağında DNA'sı çıktı!
İstanbul'da, 2 yıl önce 7. kattan düşerek hayatını kaybeden 27 yaşındaki öğretmen Hatice Biçmek'in ölümü, yapılan kriminal incelemeler sonrası cinayet şüphesiyle yeniden gündeme geldi. Olaydan sonra adli kontrol kararıyla serbest bırakılan erkek arkadaşı 34 yaşındaki Beytullah Ö.'nün tırnak aralarında genç kadının DNA'sı bulundu. Bu gelişme üzerine düşme vakası cinayet şüphesine dönüştü. Elde edilen DNA bulguları üzerine genç kadının erkek arkadaşı Samsun'da yakalanarak adliyeye sevk edildi
İstanbul'da olay, 9 Ekim 2024 günü sabah saat 06.00 sıralarında Kartal ilçesi Cevizli Mahallesi’nde meydana geldi.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre matematik öğretmeni Hatice Biçmek (27), ikamet ettiği binanın 7. katındaki teras bölümünden düşerek olay yerinde hayatını kaybetti.
ZEMİNDE HAREKETSİZ YATIYORDU
Sabah işe gitmek üzere evinden çıkan ve karşı binada ikamet eden bir tanık, genç kadını zeminde hareketsiz halde görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.
ERKEK ARKADAŞI: TARTIŞMA YOKTU
Polis ekipleri, olayın ardından Hatice Biçmek’in erkek arkadaşı Beytullah Ö. (34) ile görüştü. Şüpheli ifadesinde, yaklaşık 1.5 yıldır birlikte olduklarını, olay günü akşam saatlerinde eve geldiklerini ve alkol aldıklarını, aralarında herhangi bir tartışma yaşanmadığını öne sürdü.
"ESKİ EŞİ İHTİHAR ETMİŞ"
Beytullah Ö., genç kadının eski eşinin intihar ettiğini, bunun psikolojisini olumsuz etkilediğini, psikiyatrik ilaçları olduğunu ancak kullanmadığını da ifadesinde dile getirdi. Sabah saatlerinde evden ayrıldığını belirten şüpheli, durumu daha sonra ev sahibinin aramasıyla öğrendiğini söyledi.
OLAY YERİNDE KAMERA YOKTU
Olay yeri incelemesinde, dairede alkol şişeleri bulunduğu, herhangi bir kesici-delici alet izine rastlanmadığı belirlendi. Ceset üzerinde yapılan ilk incelemede, ölümün yüksekten düşmeye bağlı çoklu kırıklar sonucu gerçekleştiği tespit edildi. Binanın güvenlik kameralarının ise çalışmadığı öğrenildi.
GÖZALTINA ALINIP SERBEST KALDI
Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayın “şüpheli ölüm” kapsamında soruşturulması talimatı verildi. İlk aşamada gözaltına alınan Beytullah Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
DNA YENİDEN DOSYAYI AÇTI
Ancak soruşturmanın ilerleyen aşamasında, şüpheli Beytullah Ö.’nün tırnak aralarından alınan sürüntü örneklerinde, hayatını kaybeden Hatice Biçmek’e ait DNA profili tespit edildi. Bu gelişme üzerine savcılık tarafından yakalama kararı çıkarıldı.
SAMSUN’DA YAKALANIP TUTUKLANDI
Hakkında yakalama kararı bulunan Beytullah Ö., için İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalarda şüphelinin Samsun’da olduğu tespit edildi.
Samsun’a giden cinayet dedektifleri, 13 Ocak'ta Beytullah Ö.’yü yakalayarak gözaltına aldı. İstanbul’a getirilen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.