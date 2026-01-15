İstanbul'da olay, 9 Ekim 2024 günü sabah saat 06.00 sıralarında Kartal ilçesi Cevizli Mahallesi’nde meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre matematik öğretmeni Hatice Biçmek (27), ikamet ettiği binanın 7. katındaki teras bölümünden düşerek olay yerinde hayatını kaybetti.

ZEMİNDE HAREKETSİZ YATIYORDU

Sabah işe gitmek üzere evinden çıkan ve karşı binada ikamet eden bir tanık, genç kadını zeminde hareketsiz halde görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

ERKEK ARKADAŞI: TARTIŞMA YOKTU

Polis ekipleri, olayın ardından Hatice Biçmek’in erkek arkadaşı Beytullah Ö. (34) ile görüştü. Şüpheli ifadesinde, yaklaşık 1.5 yıldır birlikte olduklarını, olay günü akşam saatlerinde eve geldiklerini ve alkol aldıklarını, aralarında herhangi bir tartışma yaşanmadığını öne sürdü.

"ESKİ EŞİ İHTİHAR ETMİŞ"

Beytullah Ö., genç kadının eski eşinin intihar ettiğini, bunun psikolojisini olumsuz etkilediğini, psikiyatrik ilaçları olduğunu ancak kullanmadığını da ifadesinde dile getirdi. Sabah saatlerinde evden ayrıldığını belirten şüpheli, durumu daha sonra ev sahibinin aramasıyla öğrendiğini söyledi.

OLAY YERİNDE KAMERA YOKTU

Olay yeri incelemesinde, dairede alkol şişeleri bulunduğu, herhangi bir kesici-delici alet izine rastlanmadığı belirlendi. Ceset üzerinde yapılan ilk incelemede, ölümün yüksekten düşmeye bağlı çoklu kırıklar sonucu gerçekleştiği tespit edildi. Binanın güvenlik kameralarının ise çalışmadığı öğrenildi.