Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Öğretmen Hatice Biçmek 7. kattan düşmüştü! Sevgilisinin tırnağında DNA'sı çıktı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Hatice öğretmen 7. kattan düşmüştü! Sevgilisinin tırnağında DNA'sı çıktı!

        İstanbul'da, 2 yıl önce 7. kattan düşerek hayatını kaybeden 27 yaşındaki öğretmen Hatice Biçmek'in ölümü, yapılan kriminal incelemeler sonrası cinayet şüphesiyle yeniden gündeme geldi. Olaydan sonra adli kontrol kararıyla serbest bırakılan erkek arkadaşı 34 yaşındaki Beytullah Ö.'nün tırnak aralarında genç kadının DNA'sı bulundu. Bu gelişme üzerine düşme vakası cinayet şüphesine dönüştü. Elde edilen DNA bulguları üzerine genç kadının erkek arkadaşı Samsun'da yakalanarak adliyeye sevk edildi

        Giriş: 15.01.2026 - 12:09 Güncelleme: 15.01.2026 - 12:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatice öğretmen 7. kattan düşmüştü! Sevgilisinin tırnağında DNA'sı çıktı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da olay, 9 Ekim 2024 günü sabah saat 06.00 sıralarında Kartal ilçesi Cevizli Mahallesi’nde meydana geldi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre matematik öğretmeni Hatice Biçmek (27), ikamet ettiği binanın 7. katındaki teras bölümünden düşerek olay yerinde hayatını kaybetti.

        ZEMİNDE HAREKETSİZ YATIYORDU

        Sabah işe gitmek üzere evinden çıkan ve karşı binada ikamet eden bir tanık, genç kadını zeminde hareketsiz halde görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

        ERKEK ARKADAŞI: TARTIŞMA YOKTU

        Polis ekipleri, olayın ardından Hatice Biçmek’in erkek arkadaşı Beytullah Ö. (34) ile görüştü. Şüpheli ifadesinde, yaklaşık 1.5 yıldır birlikte olduklarını, olay günü akşam saatlerinde eve geldiklerini ve alkol aldıklarını, aralarında herhangi bir tartışma yaşanmadığını öne sürdü.

        "ESKİ EŞİ İHTİHAR ETMİŞ"

        Beytullah Ö., genç kadının eski eşinin intihar ettiğini, bunun psikolojisini olumsuz etkilediğini, psikiyatrik ilaçları olduğunu ancak kullanmadığını da ifadesinde dile getirdi. Sabah saatlerinde evden ayrıldığını belirten şüpheli, durumu daha sonra ev sahibinin aramasıyla öğrendiğini söyledi.

        OLAY YERİNDE KAMERA YOKTU

        Olay yeri incelemesinde, dairede alkol şişeleri bulunduğu, herhangi bir kesici-delici alet izine rastlanmadığı belirlendi. Ceset üzerinde yapılan ilk incelemede, ölümün yüksekten düşmeye bağlı çoklu kırıklar sonucu gerçekleştiği tespit edildi. Binanın güvenlik kameralarının ise çalışmadığı öğrenildi.

        GÖZALTINA ALINIP SERBEST KALDI

        Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayın “şüpheli ölüm” kapsamında soruşturulması talimatı verildi. İlk aşamada gözaltına alınan Beytullah Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        DNA YENİDEN DOSYAYI AÇTI

        Ancak soruşturmanın ilerleyen aşamasında, şüpheli Beytullah Ö.’nün tırnak aralarından alınan sürüntü örneklerinde, hayatını kaybeden Hatice Biçmek’e ait DNA profili tespit edildi. Bu gelişme üzerine savcılık tarafından yakalama kararı çıkarıldı.

        SAMSUN’DA YAKALANIP TUTUKLANDI

        Hakkında yakalama kararı bulunan Beytullah Ö., için İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalarda şüphelinin Samsun’da olduğu tespit edildi.

        Samsun’a giden cinayet dedektifleri, 13 Ocak'ta Beytullah Ö.’yü yakalayarak gözaltına aldı. İstanbul’a getirilen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bartın'ın heyelan; 16 evin duvarlarında çatlaklar oluştu

        Bartın'da merkeze bağlı Aşağıdere köyünde kar sularının erimesiyle meydana gelen heyelanda 16 evin duvarlarında ve kolonlarında çatlaklar oluştu. AFAD ekipleri köyde inceleme başlattı. (DHA)

        #Hatice Biçmek
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
        "Enflasyon önümüzdeki iki ay içinde dalgalanma gösterebilir"
        "Enflasyon önümüzdeki iki ay içinde dalgalanma gösterebilir"
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD Venezuela petrolünde ilk satışı gerçekleştirdi
        ABD Venezuela petrolünde ilk satışı gerçekleştirdi
        "Grönland'ın ABD'ye maliyeti 700 milyar doları bulacak" iddiası
        "Grönland'ın ABD'ye maliyeti 700 milyar doları bulacak" iddiası
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Trump'tan yeni İran açıklaması
        Trump'tan yeni İran açıklaması
        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Bodrum, Travel + Leısure 2026 listesinde!
        Bodrum, Travel + Leısure 2026 listesinde!
        Fenerbahçe'de Kante heyecanı!
        Fenerbahçe'de Kante heyecanı!
        Mısır koçanı ve at kılı ile taklit ediliyor... 'Kırmızı altın'ın 1 gramı 900 TL!
        Mısır koçanı ve at kılı ile taklit ediliyor... 'Kırmızı altın'ın 1 gramı 900 TL!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        En az altın kadar değerliydi...
        En az altın kadar değerliydi...
        Down sendromlu çocuk için 77 milyon TL tazminat!
        Down sendromlu çocuk için 77 milyon TL tazminat!
        Doğalgaz sızıntısı sanılmıştı... Anne ile kızının şüpheli ölümü!
        Doğalgaz sızıntısı sanılmıştı... Anne ile kızının şüpheli ölümü!
        Huzurevinde 3 arkadaşını öldürmüştü... İstenen ceza açıklandı!
        Huzurevinde 3 arkadaşını öldürmüştü... İstenen ceza açıklandı!
        Köpüklü suya 5'er yıl hapis!
        Köpüklü suya 5'er yıl hapis!
        İstanbul'da 2 ayda 18 şüpheli kurşunlamadan tutuklandı!
        İstanbul'da 2 ayda 18 şüpheli kurşunlamadan tutuklandı!