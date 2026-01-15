Ufuk Özkan’ın sağlık durumuyla ilgili kardeşinden açıklama

2023'te siroz teşhisi konulan ve yaklaşık iki yıldır tedavi süreci devam eden sevilen oyuncu Ufuk Özkan, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Bağcılar’daki bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ufuk Özkan

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; hayranlarını korkutan gelişme sonrası ünlü oyuncunun kardeşi Umut Özkan, ağabeyinin son sağlık durumu hakkında hastane önünde bekleyen basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

"DURUMU MAALESEF ÇOK CİDDİ" Sürecin oldukça hassas olduğunu vurgulayan Umut Özkan, ağabeyinin durumunun ciddiyetini şu sözlerle ifade etti: Gerekli tüm testlerimizi yaptırdık, şu an heyecanla sonuçları bekliyoruz. Ağabeyimin durumu maalesef çok ciddi. Doktorlarımız, uygun donör bulunana kadar hastaneden ayrılmasına kesinlikle izin vermiyor. Şu an için tek odak noktamız nakil süreci. Umut Özkan

ENFEKSİYON RİSKİNE KARŞI SIKI ÖNLEM

REKLAM

Ziyaretlerin ve hijyenin bu aşamada hayati önem taşıdığını belirten Özkan, açıklamasını şöyle sürdürdü: Bu zorlu süreçte onun için en önemli şey moral ve motivasyon. Dün oyuncu arkadaşları ziyarete gelerek moral verdiler; ancak bir yandan da enfeksiyon kapma riskine karşı azami dikkat gösteriyoruz. Şu an ağabeyim yalnızca serum yoluyla beslenebiliyor. Sağlık ekibimiz süreci büyük bir titizlikle yönetiyor, onlara destekleri için minnettarız.

Ufuk Özkan

Birçok meslektaşı, karaciğer nakli için Ufuk Özkan'a donör bulunması adına sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.