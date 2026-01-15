Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ufuk Özkan’ın sağlık durumuyla ilgili kardeşinden açıklama

        Ufuk Özkan’ın sağlık durumuyla ilgili kardeşinden açıklama

        Siroz teşhisi konulan, bu nedenle acilen karaciğer nakli olması gereken ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan, kritik açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2026 - 14:24 Güncelleme: 15.01.2026 - 14:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Durumu çok ciddi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        2023'te siroz teşhisi konulan ve yaklaşık iki yıldır tedavi süreci devam eden sevilen oyuncu Ufuk Özkan, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Bağcılar’daki bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Ufuk Özkan
        Ufuk Özkan

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; hayranlarını korkutan gelişme sonrası ünlü oyuncunun kardeşi Umut Özkan, ağabeyinin son sağlık durumu hakkında hastane önünde bekleyen basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

        "DURUMU MAALESEF ÇOK CİDDİ"

        Sürecin oldukça hassas olduğunu vurgulayan Umut Özkan, ağabeyinin durumunun ciddiyetini şu sözlerle ifade etti: Gerekli tüm testlerimizi yaptırdık, şu an heyecanla sonuçları bekliyoruz. Ağabeyimin durumu maalesef çok ciddi. Doktorlarımız, uygun donör bulunana kadar hastaneden ayrılmasına kesinlikle izin vermiyor. Şu an için tek odak noktamız nakil süreci.

        Umut Özkan
        Umut Özkan

        ENFEKSİYON RİSKİNE KARŞI SIKI ÖNLEM

        REKLAM

        Ziyaretlerin ve hijyenin bu aşamada hayati önem taşıdığını belirten Özkan, açıklamasını şöyle sürdürdü: Bu zorlu süreçte onun için en önemli şey moral ve motivasyon. Dün oyuncu arkadaşları ziyarete gelerek moral verdiler; ancak bir yandan da enfeksiyon kapma riskine karşı azami dikkat gösteriyoruz. Şu an ağabeyim yalnızca serum yoluyla beslenebiliyor. Sağlık ekibimiz süreci büyük bir titizlikle yönetiyor, onlara destekleri için minnettarız.

        Ufuk Özkan
        Ufuk Özkan

        Birçok meslektaşı, karaciğer nakli için Ufuk Özkan'a donör bulunması adına sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

        Acil donör aranıyor
        Acil donör aranıyor Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Nilperi Şahinkaya, sevgilisi Baturap Bekar'ı kızdırdı

        Bir süredir yönetmen Baturalp Bekar ile aşk yaşayan Nilperi Şahinkaya, çektiği bir videoda "Şu anki sevgilim" demesi üzerine Bekar'ın tepkisini çekti  

        #Ufuk Özkan
        #donör
        #Ufuk Özkana donör aranıyor
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        G.Saray'ın Fofana teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Fofana teklifi ortaya çıktı!
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Üvey annesini öldürüp firar etmişti... Cezaevinde feci son!
        Üvey annesini öldürüp firar etmişti... Cezaevinde feci son!
        G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu çıkarması!
        G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu çıkarması!
        Hatice öğretmen 7. kattan düşmüştü! Sevgilisinin tırnağında DNA'sı çıktı!
        Hatice öğretmen 7. kattan düşmüştü! Sevgilisinin tırnağında DNA'sı çıktı!
        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
        "Enflasyon önümüzdeki iki ay içinde dalgalanma gösterebilir"
        "Enflasyon önümüzdeki iki ay içinde dalgalanma gösterebilir"
        "Hikâye beni içine çekti"
        "Hikâye beni içine çekti"
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        "Grönland'ın ABD'ye maliyeti 700 milyar doları bulacak" iddiası
        "Grönland'ın ABD'ye maliyeti 700 milyar doları bulacak" iddiası
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fenerbahçe'de Kante heyecanı!
        Fenerbahçe'de Kante heyecanı!
        En az altın kadar değerliydi...
        En az altın kadar değerliydi...
        Down sendromlu çocuk için 77 milyon TL tazminat!
        Down sendromlu çocuk için 77 milyon TL tazminat!