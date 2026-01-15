Habertürk
        15 Ocak 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Giriş: 15 Ocak 2026 - 17:13 Güncelleme: 15 Ocak 2026 - 17:15

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 15 Ocak 2026'nın öne çıkan haberleri...

        * İBB soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski voleybolcu Derya Çayırgan'ın ifadesi ortaya çıktı: Evsiz kalan aileme Özgür Çelik yardım etti, İmamoğlu ile görüşmemde iş teklifi yapıldı

        * Pehlevi'nin "oldukça hoş biri gibi göründüğünü" söyleyen ABD Başkanı Trump, İran içinde yeterli desteği olup olmadığı konusunda emin olmadığını ifade etti. Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barışın sağlanamaması konusunda engelin Ukrayna lideri Zelenskiy olduğunu söyledi

        * Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerine yüzde 19,23 oranında zam yapıldı. Ankara-İstanbul hattında bilet fiyatı 780 TL'den 930 TL'ye yükseldi

        *  Fenerbahçe'de tüm gözler N'Golo Kante takviyesine çevrildi. Sarı-lacivertlilerde yönetim, transferde son noktayı koymak için Abu Dabi'ye gidecek

        * Siroz teşhisi konulan, bu nedenle acilen karaciğer nakli olması gereken ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan: Ağabeyimin durumu maalesef çok ciddi. Doktorlarımız, uygun donör bulunana kadar hastaneden ayrılmasına kesinlikle izin vermiyor

        BAKMADAN GEÇME

        Üvey annesini öldüren firari, yakalanıp, teslim edildiği cezaevinde yaşamına son verdi
        İstanbul'da 2 ayda 18 kişi kurşunlamadan tutuklandı!
        Polise sahte kimlik gösteren şüphelinin 128 suçtan arandığı ortaya çıktı
        Merdiven boşluğunda ölü bulundu