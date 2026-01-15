15 Ocak 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 15 Ocak 2026'nın öne çıkan haberleri...

* İBB soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski voleybolcu Derya Çayırgan'ın ifadesi ortaya çıktı: Evsiz kalan aileme Özgür Çelik yardım etti, İmamoğlu ile görüşmemde iş teklifi yapıldı

* Pehlevi'nin "oldukça hoş biri gibi göründüğünü" söyleyen ABD Başkanı Trump, İran içinde yeterli desteği olup olmadığı konusunda emin olmadığını ifade etti. Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barışın sağlanamaması konusunda engelin Ukrayna lideri Zelenskiy olduğunu söyledi

* Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerine yüzde 19,23 oranında zam yapıldı. Ankara-İstanbul hattında bilet fiyatı 780 TL'den 930 TL'ye yükseldi

* Fenerbahçe'de tüm gözler N'Golo Kante takviyesine çevrildi. Sarı-lacivertlilerde yönetim, transferde son noktayı koymak için Abu Dabi'ye gidecek

* Siroz teşhisi konulan, bu nedenle acilen karaciğer nakli olması gereken ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan: Ağabeyimin durumu maalesef çok ciddi. Doktorlarımız, uygun donör bulunana kadar hastaneden ayrılmasına kesinlikle izin vermiyor