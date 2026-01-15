Sağlık sorunlarıyla mücadele eden oyuncu Ufuk Özkan, geçtiğimiz günlerde durumu ağırlaşması sonucu yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Doktorlar, uzun bir süredir karaciğer yetmezliği sorunu yaşayan Özkan için acil nakil kararı aldı.

Kararın ardından;Ebru Şahin, Bergüzar Korel, Elif Buse Doğan, Tuba Büyüküstün, Gonca Vuslateri, Selim Erdoğan, Melek Mosso, Talat Bulut, Onur Seyit Yaran, Pelin Öztekin ve Rojda Demirer, yayımladıkları mesajlarla Ufuk Özkan için acil donör çağrısında bulundu.

Ünlü isimler, Ufuk Özkan için; "Son dakika! Oyuncu Ufuk Özkan için kan grubu 0 veya B olan 18 - 55 yaş arasındaki herhangi bir kronik rahatsızlığı olmayan ve donör olmak isteyen kişiler lütfen bizimle iletişime geçsin. İletişim Instagram: umutozkan55 / ecetapalioglu / ka_der.z / glsmxlfv_" mesajını yayımladı.

