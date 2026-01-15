Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ünlü isimlerden Ufuk Özkan için acil donör çağrısı; Ebru Şahin, Bergüzar Korel, Elif Buse Doğan, Tuba Büyüküstün, Gonca Vuslateri, Melek Mosso, Pelin Öztekin, Rojda Demirer...

        Ünlülerden Ufuk Özkan için acil donör çağrısı

        Sağlık durumu ağırlaştığı için yeniden hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan karaciğer nakli bekliyor. Ünlüler, Özkan için acil donör çağrısında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2026 - 08:58 Güncelleme: 15.01.2026 - 08:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Acil donör aranıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sağlık sorunlarıyla mücadele eden oyuncu Ufuk Özkan, geçtiğimiz günlerde durumu ağırlaşması sonucu yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Doktorlar, uzun bir süredir karaciğer yetmezliği sorunu yaşayan Özkan için acil nakil kararı aldı.

        Kararın ardından;Ebru Şahin, Bergüzar Korel, Elif Buse Doğan, Tuba Büyüküstün, Gonca Vuslateri, Selim Erdoğan, Melek Mosso, Talat Bulut, Onur Seyit Yaran, Pelin Öztekin ve Rojda Demirer, yayımladıkları mesajlarla Ufuk Özkan için acil donör çağrısında bulundu.

        REKLAM

        Ünlü isimler, Ufuk Özkan için; "Son dakika! Oyuncu Ufuk Özkan için kan grubu 0 veya B olan 18 - 55 yaş arasındaki herhangi bir kronik rahatsızlığı olmayan ve donör olmak isteyen kişiler lütfen bizimle iletişime geçsin. İletişim Instagram: umutozkan55 / ecetapalioglu / ka_der.z / glsmxlfv_" mesajını yayımladı.

        Karaciğer nakli bekliyor
        Karaciğer nakli bekliyor Haberi Görüntüle
        Ufuk Özkan’ı yalnız bırakmadılar
        Ufuk Özkan’ı yalnız bırakmadılar Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 - 13 Ocak 2026 (Trump Grönland'a Giderken California'dan Olur Mu?)

        "Bugünün hasta adamı ABD mi?" Powell'a soruşturma kırılma olur mu? Fed Başkanı ile kavganın nedeni ne? Trump ülkesini de mi karıştırıyor? Eyaletler neden ayrılmak istiyor? Birleşik Devletler dağılır mı? HT 360'da Dilek Gül sordu; Uluslararası Terör ve Güvenlik Uzmanı Bülent Atasever ve Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinem Ünaldılar anlattı.  

        #Ufuk Özkan
        #karaciğer nakli
        #donör
        #ünlüler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        "Grönland'ın ABD'ye maliyeti 700 milyar doları bulacak" iddiası
        "Grönland'ın ABD'ye maliyeti 700 milyar doları bulacak" iddiası
        Trump'tan yeni İran açıklaması
        Trump'tan yeni İran açıklaması
        Trump Rodriguez ile görüştü: "Bu ortaklık muhteşem olacak"
        Trump Rodriguez ile görüştü: "Bu ortaklık muhteşem olacak"
        İran'daki protestolarda can kaybı 2 bin 600'ü aştı
        İran'daki protestolarda can kaybı 2 bin 600'ü aştı
        X'ten Grok kararı
        X'ten Grok kararı
        Huzurevinde 3 arkadaşını öldürmüştü... İstenen ceza açıklandı!
        Huzurevinde 3 arkadaşını öldürmüştü... İstenen ceza açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Down sendromlu çocuk için 77 milyon TL tazminat!
        Down sendromlu çocuk için 77 milyon TL tazminat!
        Köpüklü suya 5'er yıl hapis!
        Köpüklü suya 5'er yıl hapis!
        Hangi iş yerinde kreş zorunlu?
        Hangi iş yerinde kreş zorunlu?
        Tabaktaki renkler kilomuzu nasıl etkiliyor?
        Tabaktaki renkler kilomuzu nasıl etkiliyor?
        Karadeniz için sağanak yağmur, Doğu Anadolu için kar yağışı alarmı
        Karadeniz için sağanak yağmur, Doğu Anadolu için kar yağışı alarmı
        En az altın kadar değerliydi...
        En az altın kadar değerliydi...
        Tedesco'dan transfer sözleri!
        Tedesco'dan transfer sözleri!
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Hakimi vuran savcı tutuklandı
        Hakimi vuran savcı tutuklandı
        7 gollü maçta kazanan Trabzonspor!
        7 gollü maçta kazanan Trabzonspor!
        F.Bahçe kupada tek golle kazandı!
        F.Bahçe kupada tek golle kazandı!
        İfadelerine ulaşıldı
        İfadelerine ulaşıldı