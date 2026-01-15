Habertürk
        ABD Venezuela petrolünde ilk satışı gerçekleştirdi! Tam 500 milyon dolar değerinde

        ABD Venezuela petrolünde ilk satışı gerçekleştirdi! Tam 500 milyon dolar değerinde

        Reuters'a konuşan Trump yönetiminden bir yetkilinin açıklamasına göre ABD, Venezuela petrolünde ilk satışı gerçekleştirdi. Söz konusu satışın değerinin 500 milyon dolar olduğu belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2026 - 09:13 Güncelleme: 15.01.2026 - 09:13
        ABD Venezuela petrolünde ilk satışı gerçekleştirdi
        Reuters'a konuşan bir hükümet yetkilisine göre ABD, değeri 500 milyon dolar olan ilk Venezuela petrol satışını tamamladı. İsmini açıklamayan yetkili, önümüzdeki günlerde ve haftalarda ek petrol satışlarının beklendiğini de sözlerine ekledi.

        Hükümet yetkilisinin verdiği bilgiye göre, yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki ilk petrol satışlarından elde edilen gelir, ABD hükümeti tarafından kontrol edilen banka hesaplarında tutuluyor.

        Çarşamba günü ilk petrol satışına ilişkin ayrıntılar belirsizken Beyaz Saray sözcüsü Taylor Rogers yaptığı açıklamada "Başkan Trump'ın ekibi, Venezuela'nın petrol altyapısını yeniden kurmak için benzeri görülmemiş yatırımlar yapmaya hazır ve istekli petrol şirketleriyle olumlu ve devam eden görüşmeleri kolaylaştırıyor" demişti.

        ABD bu ayın başlarında Venezuela'ya operasyon gerçekleştirdiğini açıklamış ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu yakalayarak ABD'ye getirtmişti. ABD Başkanı Donald Trump ülkenin geniş petrol rezervlerinden yararlanmayı planladığını da belirtmişti.

