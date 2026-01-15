ABD Venezuela petrolünde ilk satışı gerçekleştirdi! Tam 500 milyon dolar değerinde

Reuters'a konuşan bir hükümet yetkilisine göre ABD, değeri 500 milyon dolar olan ilk Venezuela petrol satışını tamamladı. İsmini açıklamayan yetkili, önümüzdeki günlerde ve haftalarda ek petrol satışlarının beklendiğini de sözlerine ekledi.

Hükümet yetkilisinin verdiği bilgiye göre, yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki ilk petrol satışlarından elde edilen gelir, ABD hükümeti tarafından kontrol edilen banka hesaplarında tutuluyor.

Çarşamba günü ilk petrol satışına ilişkin ayrıntılar belirsizken Beyaz Saray sözcüsü Taylor Rogers yaptığı açıklamada "Başkan Trump'ın ekibi, Venezuela'nın petrol altyapısını yeniden kurmak için benzeri görülmemiş yatırımlar yapmaya hazır ve istekli petrol şirketleriyle olumlu ve devam eden görüşmeleri kolaylaştırıyor" demişti.