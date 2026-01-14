Habertürk
        Haberler Spor Futbol 1. Lig İstanbulspor İstanbulspor: 1 - Trabzonspor: 6 | MAÇ SONUCU (Ziraat Türkiye Kupası) - Futbol Haberleri

        İstanbulspor: 1 - Trabzonspor: 6 | MAÇ SONUCU

        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında İstanbulspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. 7 golün çıktığı mücadeleyi bordo-mavililer geriden gelerek 6-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

        Habertürk / AA
        Giriş: 14.01.2026 - 20:03 Güncelleme: 14.01.2026 - 20:16
        7 gollü maçta kazanan Trabzonspor!
        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta karşılaşmasında İstanbulspor sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Mücadeleyi bordo-mavililer 6-1 kazandı.

        İstanbulspor 29. dakikada Mario Krstovski ile 1-0 öne geçse de; bordo-mavililer 41'de Ernest Muçi'nin attığı golle ilk yarıyı 1-1 kapattı. Ev sahibi ekipte 54. dakikada Fahri Kerem Ay, direkt kırmızı kart görürken; baskısını arttıran Trabzonspor 57. dakikada Arseniy Batagov'la 2-1 öne geçti. 61'de tekrar Ernest Muçi sahneye çıkarken, 70. dakikada Kazeem Olaigbe skoru 4-1'e getirdi. 85 ve 90+1. dakikalarda Danylo Sikan skoru tayin eden golleri kaydetti: 1-6.

        Bu sonucun ardından Trabzonspor ilk galibiyetini aldı ve 3 puana yükseldi. Galibiyetle tanışamayan İstanbulspor ise 1 puanda kaldı.

        Turnuvanın 3. haftasında Trabzonspor sahasında Fethiyespor'la karşılaşacak. İstanbulspor ise deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        29. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Özcan Şahan'ın derinlemesine pasında sağdan atağa katılan Yunus Bahadır'ın düzgün br orta yaptı. Altıpas üzerinde yükselen Krstovski kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0

        41. dakikada bordo-mavili ekip beraberliği yakaladı. Orta sahada kaptığı topla takımını atağa çıkaran Bouchouari, pasını ceza sahası gerisindeki Ozan Tufan'a aktardı. Ozan, şut açısı bulamayınca meşin yuvarlağı sağdan atağa katılan Muçi'nin önüne bıraktı. Arnavut futbolcu, yerden düzgün bir şutla fileleri havalandırdı: 1-1

        57. dakikada konuk takım öne geçti. Muçi'nin soldan ortasında altıpas üzerinde iyi yer tutan Batagov'un kafayla vurduğu top ağlara gitti: 1-2

        60. dakikada Trabzonspor bir gol daha buldu. Muçi'nin yaklaşık 25 metreden sert şutunda meşin yuvarlak kaleci İsa'nın solundan filelerle buluştu: 1-3

        70. dakikada bordo-mavililer farkı 3'e çıkardı. Soldan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşu sonrasında topla ceza sahasına giren Cihan Çanak'ın ortasında, altıpas üzerindeki Olaigbe kafayla fileleri havalandırdı: 1-4

        85. dakikada Trabzonspor bir kez daha gol sevinci yaşadı. Sağ kanatta atağa katılan Pina, pasını ceza sahası içi sol çaprazdaki Olaigbe'ye aktardı. Nijeryalı futbolcu, topu penaltı noktası üzerindeki Sikan'a verdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ukraynalı futbolcu, plaseyle topu filelere gönderdi: 1-5

        90+1. dakikada konuk takım farkı 5'e yükseltti. Batagov'un ara pasıyla kaleci İsa ile karşı karşıya kalan Sikan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-6

        Mücadele bordo-mavili ekibin 6-1 üstünlüğüyle sona erdi.

        Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

        Hakemler: Burak Demirkıran, Murat Tuğberk Curbay, Özcan Sultanoğlu

        İstanbulspor: İsa Doğan, Özcan Şahan (Dk. 71 Sambissa), Demir Mermerci, Fatih Tultak, İzzet Ali Erdal (Dk. 46 Yusuf Ali Özer), İsa Dayaklı (Dk. 86 Vorobjovas), Kerem Ay, Yunus Bahadır, Vefa Temel (Dk. 64 Ömer Faruk Duymaz), Cham (Dk. 64 Mamadou), Krstovski

        Trabzonspor: Onuralp Çevikkan, Pina (Dk. 89 Taha Emre İnce), Nwaiwu, Batagov, Cihan Çanak, Folcarelli (Dk. 79 Salih Malkoçoğlu), Bouchouari (Dk. 89 Ahmet Berat Tekke), Olaigbe, Ozan Tufan (Dk. 66 Nwakaeme), Muçi (Dk. 66 Sikan), Augusto

        Goller: Dk. 29 Krstovski (İstanbulspor), Dk. 41 ve 60 Muçi, Dk. 57 Batagov, Dk. 70 Olaigbe, Dk. 85 ve 90+1 Sikan (Trabzonspor)

        Kırmızı kart: Dk. 54 Kerem Ay (İstanbulspor)

