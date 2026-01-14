Aracı kurumlara göre 2026'nın yıldızı parlayacak hisseleri

Borsa yatırımcıları bu aralar borsadan umutlu. Düşüş aşamasında olan enflasyon peşi sıra faiz indirimleri, düşen CDS ve artan Merkez Bankası rezervi, kurda stabilite beraberinde şirket bilançolarında beklenen iyileşme borsada yeni bir hikaye oluşturmuş durumda. Zaten hikayesi olmayan borsanın yükselmesi de neredeyse imkansız. Endeksin yükseleceğine olan inanç fazla da hangi sektör ve hisseler daha çok potansiyel taşıyor? Onları bulmadan borsadan gelir elde etmek zor. Bunun için de dönüp onlarca uzmanın çalıştığı aracı kurumların araştırma departmanlarına bakmak sanırım en doğrusu. Özellikle bu kurumlarda çalışan uzmanların üzerinde hemfikir olduğu şirket ve hisseler önemli.

REKLAM

2026'ya yüzde 9.5 yükselişle umutlu giren borsada, uzmanların takip edip model portföylerine aldıkları hisselerden epey dikkat çekici olanlar var. Araştırma birimi uzmanlarının oluşturduğu model portföylere bakarsak geleneksel olarak önerilen bankalar ve holdinglerin yanı sıra hedef fiyatını geçmiş olmasına rağmen Aselsan, enerjide Astor ve sağlık sektöründe Medical Park dikkat çekiyor. Son 1 yılda yatırımcıya kazandırmayan THY, yüzde 11 yükselebilen Turkcell uzmanların ortak önerdikleri hisseler arasında. Migros ve BİM ise hem gıda perakendesine duyulan güven hem yabancı yatırımcıların geldiklerinde aldıkları ilk hisse senetleri olarak potansiyel barındırdığı düşünülen hisseler.

BANKALARI NEDEN SEÇTİLER? Başta Garanti Bankası, Akbank ve Yapı Kredi Bankası'nı öneren kurumlar, dezenflasyon sürecinin 2026 yılında da devam edeceğini düşünüyor, bu süreçte para politikasındaki ihtiyati tedbirlerin de gevşeme göstererek bankalara kredi büyüme alanı açacağını söylüyor. Bankaların mevduat vadelerinin kısa, kredi vadelerinin daha uzun olmasının indirim sürecinde net faiz marjı genişlemelerini destekleyeceği hesaplanıyor. Ayrıca, Merkez Bankası'nın güçlenen rezervlerinin de kurdaki riskleri azaltması ve sektör için öngörülebilirliği artırması bekleniyor. CDS’teki düşüş trendinin de fonlama maliyetlerini düşürerek, menkul kıymet değerlemeleri tarafına katkı sağlaması bekleniyor. Holdingleri öneren aracı kurumlar, holding hisselerinin içlerindeki şirket değerlerine göre çok ucuz kalmış olduğunu belirtiyor. REKLAM NEDEN ASELSAN? Son dönemde öneriler içinde ilgi çeken önemli şirketlerden birisi tabii ki Aselsan. Hemen hemen tüm kurumların öneri listesinde Aselsan. Son 1 yılda yüzde 269 yükselerek dönemin öne çıkan hissesi olan Aselsan, bölge ve dünyada jeopolitik riskler devam ettikçe fiyatının oldukça artmış olmasına rağmen öneri listelerinin tepesinde olacak gibi görünüyor.

Aselsan'ın artan jeopolitik gerilimlerle birlikte savunma harcamalarının yükseliş trendine girdiği bir dönemde, önümüzdeki yıllarda kuvvetli ciro büyümesini destekleyecek rekor bakiye sipariş büyüklüğüne ulaştığına dikkat çekiliyor. Büyüyen Türk savunma sanayisi ekosisteminde kritik bir oyuncu konumunda olan Aselsan, radar, elektronik harp, elektro-optik, güdüm ve hava savunma sistemleri gibi savunma elektroniği alanlarındaki ileri teknolojik yetkinlikleriyle öne çıkıyor. Yeni yatırımlarla artan seri üretim kapasitesi ve Aselsan’ın yerli platform üreticisi iş ortaklarıyla birlikte yükselen ihracat faaliyetlerinin, şirketin önümüzdeki dönemde büyüme ivmesini sürdürmesine katkı sağlayacağı düşünülüyor. Şirketin gelirlerinin büyük kısmı dövize endeksliyken, harcamalarının çoğunluğunu TL oluşturuyor. Yurt dışı siparişlerin ve savunma dışı siparişlerin payının artmasının şirketin beklenenin üzerinde büyüme gerçekleştirmesini sağlayacağı dile getiriliyor. REKLAM SAĞLIK PORTFÖYLERE GİRDİ Hastaneye her gittiğimizde hissettiğimiz sağlık fiyatlarının da farkında uzmanlar. Bu alanda borsada hisseleri işlem gören Medical Park (MLP Sağlık) aracı kurumların merceği altında.

Şirketin hızlı büyüyen tamamlayıcı sağlık sigortası sektöründeki lider konumu, hastane portföyünün optimizasyonu için atılan adımlar ile birlikte düşük maliyetli yüksek karlılık sunan yeni hastanelere yatırım yapma stratejisi ve borçluluğun azaltılması ile birlikte güçlenen bilanço yapısı bu şirketi gözde kılmış. MLP Care, büyük şehirlerde bulunan 31 hastanesi ve 6200'ün üzerindeki toplam yatak kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük özel hastane grubu. Şirket ayrıca Azerbaycan, Kosova, Macaristan ve Arap Emirlikleri'nde yönetim sözleşmeleri kapsamında dört hastaneye sahip. MLP Care, Liv ve Medical Park olmak üzere farklı fiyat noktalarını hedefleyen iki hastane markasıyla cazip Türkiye pazarında faaliyet gösteriyor. Tamamlayıcı sağlık sigortası yapısı ile özel sigorta penetrasyonunun artması MLP Care'in hedef pazarını genişletiyor. Tamamlayıcı sigorta ile hasta kabul eden hastane sayısı bakımından açık ara lider olan Şirketin, ileriye dönük olarak bu organik büyüme fırsatından yararlanmaya devam etmesi bekleniyor. REKLAM ENERJİ ASTOR VE AKSA ENERJİ İLE SEPETTE Enerjide ise Astor ve Aksa Eenerji araştırma servislerinin dikkatini çekiyor. Astor, Türkiye’nin önde gelen transformatör üreticilerinden biri. İhracat gelirleri, şirketin toplam gelirlerinin yüzde 38’ini oluşturuyor ve orta vadede bu oranın yüzde 50’ye yükselmesi hedefleniyor. Astor’u cazip kılan faktörler: gelecekteki yatırımlar için kaynak oluşturacak orta vadede güçlü öngörülebilir ve büyüyen nakit akımı, dolar bazlı iş modeli, verimli ve rekabetçi üretimi, ve sağlam bilanço yapısı olarak sıralanıyor.