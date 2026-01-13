Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında, aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun da bulunduğu toplam 6 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya, sağlık kontrollerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Burada kan, saç ve idrar örnekleri alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Şüpheliler, daha sonra Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Oktay Kaynarca

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 2 kişi tutuklanırken; aralarında Emel Müftüoğlu ve Oktay Kaynarca’nın da bulunduğu 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Müftüoğlu ve Kaynarca hakkında savcılığın talep ettiği ev hapsi istemini kabul etmeyen Sulh Ceza Hakimliği, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verdi.