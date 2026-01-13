Habertürk
        Haberler Magazin Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi; 2 kişi tutuklanırken, Kaynarca ve Müftüoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi

        Giriş: 13.01.2026 - 19:45 Güncelleme: 13.01.2026 - 20:11
        Serbest bırakıldılar
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında, aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun da bulunduğu toplam 6 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Gözaltına alınan Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya, sağlık kontrollerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Burada kan, saç ve idrar örnekleri alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Şüpheliler, daha sonra Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

        Oktay Kaynarca

        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 2 kişi tutuklanırken; aralarında Emel Müftüoğlu ve Oktay Kaynarca’nın da bulunduğu 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Müftüoğlu ve Kaynarca hakkında savcılığın talep ettiği ev hapsi istemini kabul etmeyen Sulh Ceza Hakimliği, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

        Emel Müftüoğlu

        Habertürk Manşet - 10 Ocak 2026 (Rojin'in Ölümündeki Şüpheler Neler?)

        İntihar mı, kazara mı, cinayet mi? Rojin'in ölümü aydınlanacak mı? Rojin Kabaiş nasıl öldü? Rojin'in ölümü aydınlanacak mı? Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir ve Akademisyen. Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız yanıtladı.

