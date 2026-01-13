Galatasaray, İstanbul'a getirmişti: Fenerbahçe devreye girdi!

Almanya Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach’ta forma giyen genç futbolcu Can Armando Güner'in temsilcisi Fenerbahçe ile görüşmek üzere İstanbul’a geldi.

HT Spor'dan Esra Köse'nin haberine göre; Sarı-lacivertli kulübün, oyuncunun temsilcisiyle bir araya gelerek Can Armando Güner transferi için ilk resmi görüşmeyi gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray da genç oyuncuyu kadrosuna katmak için İstanbul'a getirmişti.

Babası Türk, annesi Arjantin asıllı Alman vatandaşı olan 18 yaşındaki futbolcu kariyerinde hem Almanya hem de Arjantin alt yaş milli takımlarında forma giydi.

Futbola Schalke 04 altyapısında başlayıp Borussia Mönchengladbach altyapısına transfer olan Can Armando Güner, kanat pozisyonlarında oynuyor.